https://ria.ru/20210404/duzhnikov-1604171401.html

Актер из "Ворониных" Станислав Дужников попал в больницу

Актер из "Ворониных" Станислав Дужников попал в больницу

Актер Станислав Дужников попал в больницу. Об этом РЕН ТВ рассказала его бывшая жена Кристина Бабушкина. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T14:31

2021-04-04T14:31

2021-04-04T16:00

культура

россия

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Актер Станислав Дужников попал в больницу. Об этом РЕН ТВ рассказала его бывшая жена Кристина Бабушкина.Бабушкина уточнила, что уже скоро артиста выпишут из медицинского учреждения.Заслуженный артист России Станислав Дужников известен по роли в комедийном сериале "Воронины". Он также снимался в фильме "ДМБ" Романа Качанова и сериале "Каменская".

https://ria.ru/20210327/goronok-1603096722.html

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2021

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