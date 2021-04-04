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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210404/duzhnikov-1604171401.html
Актер из "Ворониных" Станислав Дужников попал в больницу
Актер из "Ворониных" Станислав Дужников попал в больницу
Актер Станислав Дужников попал в больницу. Об этом РЕН ТВ рассказала его бывшая жена Кристина Бабушкина. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T14:31
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культура
россия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Актер Станислав Дужников попал в больницу. Об этом РЕН ТВ рассказала его бывшая жена Кристина Бабушкина.Бабушкина уточнила, что уже скоро артиста выпишут из медицинского учреждения.Заслуженный артист России Станислав Дужников известен по роли в комедийном сериале "Воронины". Он также снимался в фильме "ДМБ" Романа Качанова и сериале "Каменская".
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россия

Актер из "Ворониных" Станислав Дужников попал в больницу

14:31 04.04.2021 (обновлено: 16:00 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Стас Дужников
Актер Стас Дужников - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Актер Станислав Дужников попал в больницу. Об этом РЕН ТВ рассказала его бывшая жена Кристина Бабушкина.
"Все хорошо, он для профилактики лежит в клинике. Подышит, поставит капельницы", — сказала она.
Бабушкина уточнила, что уже скоро артиста выпишут из медицинского учреждения.
Заслуженный артист России Станислав Дужников известен по роли в комедийном сериале "Воронины". Он также снимался в фильме "ДМБ" Романа Качанова и сериале "Каменская".
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