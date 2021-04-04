https://ria.ru/20210404/duzhnikov-1604171401.html
Актер из "Ворониных" Станислав Дужников попал в больницу
Актер из "Ворониных" Станислав Дужников попал в больницу
Актер Станислав Дужников попал в больницу. Об этом РЕН ТВ рассказала его бывшая жена Кристина Бабушкина. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T14:31
2021-04-04T14:31
2021-04-04T16:00
культура
россия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Актер Станислав Дужников попал в больницу. Об этом РЕН ТВ рассказала его бывшая жена Кристина Бабушкина.Бабушкина уточнила, что уже скоро артиста выпишут из медицинского учреждения.Заслуженный артист России Станислав Дужников известен по роли в комедийном сериале "Воронины". Он также снимался в фильме "ДМБ" Романа Качанова и сериале "Каменская".
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