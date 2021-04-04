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Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области
Три человека погибли в ДТП с участием грузовика на трассе М-5 "Урал" под Рязанью, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Рязанской области. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T10:10
2021-04-04T10:10
2021-04-04T13:08
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рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 4 апр — РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с участием грузовика на трассе М-5 "Урал" под Рязанью, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Рязанской области.Авария произошла в воскресенье примерно в 4:55 на 174-м километре автодороги М-5 "Урал". По предварительным данным, 33-летний житель Рыбновского района Рязанской области на автомобиле Mercedes, ехавший в сторону Рязани, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением 37-летнего жителя Пензенской области."В результате происшествия водитель и две пассажирки автомобиля Mercedes от полученных травм скончались на месте ДТП. Личности пассажирок в настоящий момент устанавливаются", — уточнили в УМВД.Обстоятельства происшествия выясняются.
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рязань, рязанская область, происшествия
РЯЗАНЬ, 4 апр — РИА Новости.
Три человека погибли в ДТП с участием грузовика на трассе М-5 "Урал" под Рязанью, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Рязанской области
.
Авария произошла в воскресенье примерно в 4:55 на 174-м километре автодороги М-5 "Урал". По предварительным данным, 33-летний житель Рыбновского района Рязанской области на автомобиле Mercedes, ехавший в сторону Рязани, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением 37-летнего жителя Пензенской области.
"В результате происшествия водитель и две пассажирки автомобиля Mercedes от полученных травм скончались на месте ДТП. Личности пассажирок в настоящий момент устанавливаются", — уточнили в УМВД.
Обстоятельства происшествия выясняются.