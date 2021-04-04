Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210404/dtp-1604149307.html
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области
Три человека погибли в ДТП с участием грузовика на трассе М-5 "Урал" под Рязанью, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Рязанской области. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T10:10
2021-04-04T13:08
рязань
рязанская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599946524_0:0:2292:1289_1920x0_80_0_0_0bba5bc5db77eacb660904cb6239f861.jpg
РЯЗАНЬ, 4 апр — РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с участием грузовика на трассе М-5 "Урал" под Рязанью, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Рязанской области.Авария произошла в воскресенье примерно в 4:55 на 174-м километре автодороги М-5 "Урал". По предварительным данным, 33-летний житель Рыбновского района Рязанской области на автомобиле Mercedes, ехавший в сторону Рязани, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением 37-летнего жителя Пензенской области."В результате происшествия водитель и две пассажирки автомобиля Mercedes от полученных травм скончались на месте ДТП. Личности пассажирок в настоящий момент устанавливаются", — уточнили в УМВД.Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20210403/postradavshaya-1604095133.html
рязань
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599946524_0:0:2038:1528_1920x0_80_0_0_052061655e9dad5b7acfe561b3deec94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рязань, рязанская область, происшествия

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области

10:10 04.04.2021 (обновлено: 13:08 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 4 апр — РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с участием грузовика на трассе М-5 "Урал" под Рязанью, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Рязанской области.
Авария произошла в воскресенье примерно в 4:55 на 174-м километре автодороги М-5 "Урал". По предварительным данным, 33-летний житель Рыбновского района Рязанской области на автомобиле Mercedes, ехавший в сторону Рязани, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением 37-летнего жителя Пензенской области.
"В результате происшествия водитель и две пассажирки автомобиля Mercedes от полученных травм скончались на месте ДТП. Личности пассажирок в настоящий момент устанавливаются", — уточнили в УМВД.
Обстоятельства происшествия выясняются.
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 15:41
Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с Билом
 
РязаньРязанская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31АКРА предупредило о рисках оттока вкладов для ряда банков
04:20Россиянам рассказали о пользе негатива
04:16BI: Россия получила современный флот, способный противостоять НАТО
04:01СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке
03:23СМИ: в России тестируют новый способ ограничения скорости
03:19Источник рассказал, когда завершатся испытания носителя "Посейдонов"
03:15Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов
03:12Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего
03:08Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
03:06Все хабаровские школы получили сообщения о минировании
03:03В МИД усомнились в надежности доллара из-за политики США
03:00В АТОР спрогнозировали, когда российские туристы смогут попасть в Европу
02:49Кураев прокомментировал решение патриарха Кирилла о его сане
02:38У берегов Сахалина нашли тело пропавшего водолаза
02:29В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных объектов
02:26Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях
02:17Химик заметил на латвийском ТВ формулу амфетамина в новости про вакцину
02:17Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет может быть заблокирован
02:08В Госдуме раскрыли планы по развитию антиалкогольной стратегии
02:03Близкие Заворотнюк рассказали о "второй жизни" актрисы
Лента новостейМолния