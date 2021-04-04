https://ria.ru/20210404/dtp-1604149307.html

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области

Три человека погибли в ДТП с участием грузовика на трассе М-5 "Урал" под Рязанью, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Рязанской области. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T10:10

2021-04-04T10:10

2021-04-04T13:08

рязань

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 4 апр — РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с участием грузовика на трассе М-5 "Урал" под Рязанью, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Рязанской области.Авария произошла в воскресенье примерно в 4:55 на 174-м километре автодороги М-5 "Урал". По предварительным данным, 33-летний житель Рыбновского района Рязанской области на автомобиле Mercedes, ехавший в сторону Рязани, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением 37-летнего жителя Пензенской области."В результате происшествия водитель и две пассажирки автомобиля Mercedes от полученных травм скончались на месте ДТП. Личности пассажирок в настоящий момент устанавливаются", — уточнили в УМВД.Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20210403/postradavshaya-1604095133.html

рязань

рязанская область

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рязань, рязанская область, происшествия