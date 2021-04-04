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Украина избегает диалога по Донбассу, считают в Госдуме
Украина избегает диалога по Донбассу, считают в Госдуме
Украина ищет любые способы избежать конструктивного диалога по Донбассу, поэтому и потребовала исключить из политической подгруппы представителя... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T14:48
2021-04-04T14:48
донбасс
донецкая народная республика
леонид кравчук
госдума рф
украина
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украина ищет любые способы избежать конструктивного диалога по Донбассу, поэтому и потребовала исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной ДНР, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.Ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной ДНР Майю Пирогову."Это сценарий, которого украинская сторона придерживается, находя любые методы для того, чтобы не принимать конкретных решений. Потому что на заседании (Трехсторонней контактной группе по Донбассу - ред.), которое пока планируется на 14 апреля, представители ДНР могут и, скорее всего, будут задавать вопросы, по какой причине совершался обстрел по территории уже тяжелым вооружением", - сказал РИА Новости Водолацкий.Украинской стороне, по мнению депутата, ответить на это будет нечем.Парламентарий считает, что сегодня украинская сторона не хочет сидеть за одним столом с Пироговой, но, если исключить ее из диалога, найдется еще один нежелательный собеседник."Если взять последние годы, то минские соглашения (по урегулированию в Донбассе - ред.) не продвинулись ни на один сантиметр", - заявил Водолацкий.Украинская сторона не настроена на диалог и говорить с ней бесполезно, полагает он.
https://ria.ru/20210404/kosachev-1604161864.html
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донбасс, донецкая народная республика, леонид кравчук, госдума рф, украина, в мире

Украина избегает диалога по Донбассу, считают в Госдуме

14:48 04.04.2021
 
© Фото : Joint Forces OperationФлаг Украины, автомат
Флаг Украины, автомат - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© Фото : Joint Forces Operation
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украина ищет любые способы избежать конструктивного диалога по Донбассу, поэтому и потребовала исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной ДНР, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной ДНР Майю Пирогову.
"Это сценарий, которого украинская сторона придерживается, находя любые методы для того, чтобы не принимать конкретных решений. Потому что на заседании (Трехсторонней контактной группе по Донбассу - ред.), которое пока планируется на 14 апреля, представители ДНР могут и, скорее всего, будут задавать вопросы, по какой причине совершался обстрел по территории уже тяжелым вооружением", - сказал РИА Новости Водолацкий.
Украинской стороне, по мнению депутата, ответить на это будет нечем.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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Парламентарий считает, что сегодня украинская сторона не хочет сидеть за одним столом с Пироговой, но, если исключить ее из диалога, найдется еще один нежелательный собеседник.
"Если взять последние годы, то минские соглашения (по урегулированию в Донбассе - ред.) не продвинулись ни на один сантиметр", - заявил Водолацкий.
Украинская сторона не настроена на диалог и говорить с ней бесполезно, полагает он.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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ДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукГосдума РФУкраинаВ мире
 
 
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