https://ria.ru/20210404/donbass-1604162379.html
ЛНР обвинила ВСУ в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса
ЛНР обвинила ВСУ в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву населенных... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T12:43
2021-04-04T12:43
2021-04-04T14:16
луганская народная республика
киев
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ЛУГАНСК, 4 апр — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что выявила арторудия украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.Он уточнил, что отмечено нахождение трех боевых машин пехоты в жилом районе населенного пункта Орехово и трех боевых бронированных машин на территории гражданского объекта в населенном пункте Крымское.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
https://ria.ru/20210403/obstrel-1604078353.html
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луганская народная республика, киев, украина, в мире
ЛУГАНСК, 4 апр — РИА Новости.
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики
обвинила украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву
населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе
.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что выявила арторудия украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине
территории", — заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
Он уточнил, что отмечено нахождение трех боевых машин пехоты в жилом районе населенного пункта Орехово и трех боевых бронированных машин на территории гражданского объекта в населенном пункте Крымское.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.