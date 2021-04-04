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ЛНР обвинила ВСУ в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса
ЛНР обвинила ВСУ в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву населенных... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T12:43
2021-04-04T14:16
луганская народная республика
киев
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 4 апр — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что выявила арторудия украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.Он уточнил, что отмечено нахождение трех боевых машин пехоты в жилом районе населенного пункта Орехово и трех боевых бронированных машин на территории гражданского объекта в населенном пункте Крымское.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
https://ria.ru/20210403/obstrel-1604078353.html
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луганская народная республика, киев, украина, в мире

ЛНР обвинила ВСУ в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса

12:43 04.04.2021 (обновлено: 14:16 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворовском полигоне во Львовской области
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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ЛУГАНСК, 4 апр — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что выявила арторудия украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
Он уточнил, что отмечено нахождение трех боевых машин пехоты в жилом районе населенного пункта Орехово и трех боевых бронированных машин на территории гражданского объекта в населенном пункте Крымское.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 12:11
В Госдуме прокомментировали обстрел ЛНР украинскими силовиками
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
 
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