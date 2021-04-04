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Слуцкий прокомментировал гибель ребенка в ДНР

Слуцкий прокомментировал гибель ребенка в ДНР

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал гибель пятилетнего мальчика в самопровозглашенной Донецкой народной республике,... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T01:01

2021-04-04T01:01

2021-04-04T02:32

ситуация в днр и лнр

леонид слуцкий (политик)

донбасс

донецкая народная республика

украина

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал гибель пятилетнего мальчика в самопровозглашенной Донецкой народной республике, отметив, что коллективный Запад игнорирует преступления киевского режима.Ранее в народной милиции ДНР заявили, что после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством погиб ребенок, ранения получила женщина.Он отметил, что трагедия, стала закономерным следствием политики властей Украины. Слуцкий также назвал циничными на этом фоне обвинения России в "якобы развязанной агрессии с призывами к выполнению Минских соглашений, стороной которых мы не являемся"."Нашим оппонентам важно сохранять напряжение вблизи российских границ ценой жизни вот таких мальчишек, стариков и женщин. На геополитической шахматной доске Брюссель и Вашингтон пытаются разыграть кровавый гамбит, вряд ли отдавая себе отчет, что выигрышной эта партия быть не может", - заключил Слуцкий.

донбасс

донецкая народная республика

украина

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2021

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ситуация в днр и лнр, леонид слуцкий (политик), донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире