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Слуцкий прокомментировал гибель ребенка в ДНР
Слуцкий прокомментировал гибель ребенка в ДНР
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал гибель пятилетнего мальчика в самопровозглашенной Донецкой народной республике,... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T01:01
2021-04-04T02:32
ситуация в днр и лнр
леонид слуцкий (политик)
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал гибель пятилетнего мальчика в самопровозглашенной Донецкой народной республике, отметив, что коллективный Запад игнорирует преступления киевского режима.Ранее в народной милиции ДНР заявили, что после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством погиб ребенок, ранения получила женщина.Он отметил, что трагедия, стала закономерным следствием политики властей Украины. Слуцкий также назвал циничными на этом фоне обвинения России в "якобы развязанной агрессии с призывами к выполнению Минских соглашений, стороной которых мы не являемся"."Нашим оппонентам важно сохранять напряжение вблизи российских границ ценой жизни вот таких мальчишек, стариков и женщин. На геополитической шахматной доске Брюссель и Вашингтон пытаются разыграть кровавый гамбит, вряд ли отдавая себе отчет, что выигрышной эта партия быть не может", - заключил Слуцкий.
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ситуация в днр и лнр, леонид слуцкий (политик), донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

Слуцкий прокомментировал гибель ребенка в ДНР

01:01 04.04.2021 (обновлено: 02:32 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал гибель пятилетнего мальчика в самопровозглашенной Донецкой народной республике, отметив, что коллективный Запад игнорирует преступления киевского режима.
Ранее в народной милиции ДНР заявили, что после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством погиб ребенок, ранения получила женщина.

"Европейские столицы хранят молчание, нет громких инициатив имени погибшего ребенка по санкционному давлению на Киев, нет вообще никакой реакции. Коллективный Запад просто игнорирует преступления киевского режима, еще раз доказывая, что мир на Украине ему на самом деле не нужен", - написал Слуцкий в Telegram.

Он отметил, что трагедия, стала закономерным следствием политики властей Украины. Слуцкий также назвал циничными на этом фоне обвинения России в "якобы развязанной агрессии с призывами к выполнению Минских соглашений, стороной которых мы не являемся".
"Нашим оппонентам важно сохранять напряжение вблизи российских границ ценой жизни вот таких мальчишек, стариков и женщин. На геополитической шахматной доске Брюссель и Вашингтон пытаются разыграть кровавый гамбит, вряд ли отдавая себе отчет, что выигрышной эта партия быть не может", - заключил Слуцкий.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид Слуцкий (политик)ДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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