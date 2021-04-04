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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210404/diktant-1603969555.html
Крадеться к пъедесталу: частые ошибки в "Тотальном диктанте"
Крадеться к пъедесталу: частые ошибки в "Тотальном диктанте"
Какие ошибки — самые распространенные? Как проект "Тотальный диктант" влияет на грамотность? Почему так сложно не ошибиться, какую букву писать: строчную или заглавную? Обсуждаем с главным редактором портала "Грамота.ру" Владимиром Пахомовым.
2021-04-04T12:00
2021-04-04T12:08
россия
владимир пахомов
грамотность
школа
образование - общество
общество
тотальный диктант
как это по-русски
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Крадеться к пъедесталу: частые ошибки в "Тотальном диктанте"
Какие ошибки — самые распространенные? Как проект "Тотальный диктант" влияет на грамотность? Почему так сложно не ошибиться, какую букву писать: строчную или заглавную? Обсуждаем с главным редактором портала "Грамота.ру" Владимиром Пахомовым.
audio/mpeg
Крадеться к пъедесталу: частые ошибки в "Тотальном диктанте"
Какие ошибки — самые распространенные? Как проект "Тотальный диктант" влияет на грамотность? Почему так сложно не ошибиться, какую букву писать: строчную или заглавную? Обсуждаем с главным редактором портала "Грамота.ру" Владимиром Пахомовым.
audio/mpeg
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант", в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаЭксперт эпизода: Владимир ПахомовЭпизод озвучил: Артем БуфтякМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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россия, владимир пахомов, грамотность, школа, образование - общество, общество, аудио, тотальный диктант, подкаст

Крадеться к пъедесталу: частые ошибки в "Тотальном диктанте"

12:00 04.04.2021 (обновлено: 12:08 04.04.2021)
 
Как это по-русски
Крадеться к пъедесталу: частые ошибки в "Тотальном диктанте"
12:00
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Какие ошибки — самые распространенные? Как проект "Тотальный диктант" влияет на грамотность? Почему так сложно не ошибиться, какую букву писать: строчную или заглавную? Обсуждаем с главным редактором портала "Грамота.ру" Владимиром Пахомовым.
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант", в рамках совместного проекта "Как это тотально!".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Алиса Хохлова
Эксперт эпизода: Владимир Пахомов
Эпизод озвучил: Артем Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Как это по-русскиРоссияВладимир ПахомовграмотностьШколаОбразование - ОбществоОбществоТотальный диктантПодкаст
 
 
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