https://ria.ru/20210404/diktant-1603969555.html
Крадеться к пъедесталу: частые ошибки в "Тотальном диктанте"
Крадеться к пъедесталу: частые ошибки в "Тотальном диктанте"
Какие ошибки — самые распространенные? Как проект "Тотальный диктант" влияет на грамотность? Почему так сложно не ошибиться, какую букву писать: строчную или заглавную? Обсуждаем с главным редактором портала "Грамота.ру" Владимиром Пахомовым.
2021-04-04T12:00
2021-04-04T12:00
2021-04-04T12:08
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владимир пахомов
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Крадеться к пъедесталу: частые ошибки в "Тотальном диктанте"
Какие ошибки — самые распространенные? Как проект "Тотальный диктант" влияет на грамотность? Почему так сложно не ошибиться, какую букву писать: строчную или заглавную? Обсуждаем с главным редактором портала "Грамота.ру" Владимиром Пахомовым.
audio/mpeg
Крадеться к пъедесталу: частые ошибки в "Тотальном диктанте"
Какие ошибки — самые распространенные? Как проект "Тотальный диктант" влияет на грамотность? Почему так сложно не ошибиться, какую букву писать: строчную или заглавную? Обсуждаем с главным редактором портала "Грамота.ру" Владимиром Пахомовым.
audio/mpeg
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант", в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаЭксперт эпизода: Владимир ПахомовЭпизод озвучил: Артем БуфтякМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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россия, владимир пахомов, грамотность, школа, образование - общество, общество, аудио, тотальный диктант, подкаст
Крадеться к пъедесталу: частые ошибки в "Тотальном диктанте"
12:00 04.04.2021 (обновлено: 12:08 04.04.2021)
Какие ошибки — самые распространенные? Как проект "Тотальный диктант" влияет на грамотность? Почему так сложно не ошибиться, какую букву писать: строчную или заглавную? Обсуждаем с главным редактором портала "Грамота.ру" Владимиром Пахомовым.