https://ria.ru/20210404/chay-1604188616.html

Названа смертельная опасность чая

Названа смертельная опасность чая

Турецкая газета Cumhuriyet перечислила опасные для жизни последствия от употребления горячего чая. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T18:13

2021-04-04T18:13

2021-04-04T18:13

здоровье

чай

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Турецкая газета Cumhuriyet перечислила опасные для жизни последствия от употребления горячего чая.Наблюдение за 500 тысячами человек в течение нескольких лет показало, что регулярное употребление обжигающе горячего чая температурой выше 65 градусов повышает риск развития рака пищевода.Специалист в области гастроэнтерологии, профессор Ведат Герал уточнил, что это онкологическое заболевание — шестая причина смерти в мире (по другим данным — восьмая).Риск развития этой болезни увеличивается, если человек курит и употребляет алкогольные напитки."Если курильщик пьет горячий чай в большом количестве, то риск развития рака возрастает в два раза, а если также употребляет алкоголь — то в пять раз", — отметил Герал.Профессор посоветовал не пить чай, если он горячий настолько, что стакан с ним невозможно взять в руку. Он рекомендовал подождать три-четыре минуты, прежде чем выпить свежесваренный напиток. При этом следует употреблять не более трех-четырех чашек чая в день, уточнил специалист.Герал также предостерег от ситуации, когда человек запивает очень горячее холодной водой. Из-за этого в пищеводе могут образоваться язвы, способствующие развитию рака.Эксперт обратил внимание, что важнейший признак этой болезни — нарушение глотания. В таком случае лучше немедленно обратиться к врачу для обследования, эндоскопии и биопсии, чтобы вовремя обнаружить патологию и вылечить.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/apelsiny-1604075175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, чай