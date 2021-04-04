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Названа смертельная опасность чая
Названа смертельная опасность чая
Турецкая газета Cumhuriyet перечислила опасные для жизни последствия от употребления горячего чая. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T18:13
2021-04-04T18:13
2021-04-04T18:13
здоровье
чай
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Турецкая газета Cumhuriyet перечислила опасные для жизни последствия от употребления горячего чая.Наблюдение за 500 тысячами человек в течение нескольких лет показало, что регулярное употребление обжигающе горячего чая температурой выше 65 градусов повышает риск развития рака пищевода.Специалист в области гастроэнтерологии, профессор Ведат Герал уточнил, что это онкологическое заболевание — шестая причина смерти в мире (по другим данным — восьмая).Риск развития этой болезни увеличивается, если человек курит и употребляет алкогольные напитки."Если курильщик пьет горячий чай в большом количестве, то риск развития рака возрастает в два раза, а если также употребляет алкоголь — то в пять раз", — отметил Герал.Профессор посоветовал не пить чай, если он горячий настолько, что стакан с ним невозможно взять в руку. Он рекомендовал подождать три-четыре минуты, прежде чем выпить свежесваренный напиток. При этом следует употреблять не более трех-четырех чашек чая в день, уточнил специалист.Герал также предостерег от ситуации, когда человек запивает очень горячее холодной водой. Из-за этого в пищеводе могут образоваться язвы, способствующие развитию рака.Эксперт обратил внимание, что важнейший признак этой болезни — нарушение глотания. В таком случае лучше немедленно обратиться к врачу для обследования, эндоскопии и биопсии, чтобы вовремя обнаружить патологию и вылечить.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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здоровье, чай
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Турецкая газета Cumhuriyet
перечислила опасные для жизни последствия от употребления горячего чая.
Наблюдение за 500 тысячами человек в течение нескольких лет показало, что регулярное употребление обжигающе горячего чая температурой выше 65 градусов повышает риск развития рака пищевода.
Специалист в области гастроэнтерологии, профессор Ведат Герал уточнил, что это онкологическое заболевание — шестая причина смерти в мире (по другим данным — восьмая).
"Это серьезное заболевание. У него есть генетическая основа, но также возможны триггерные факторы. Согласно проведенным исследованиям, на востоке Турции, в Китае, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане в силу употребления чая и горячих напитков в большом количестве рак пищевода наблюдается очень часто", — отметил доктор.
Риск развития этой болезни увеличивается, если человек курит и употребляет алкогольные напитки.
"Если курильщик пьет горячий чай в большом количестве, то риск развития рака возрастает в два раза, а если также употребляет алкоголь — то в пять раз", — отметил Герал.
Профессор посоветовал не пить чай, если он горячий настолько, что стакан с ним невозможно взять в руку. Он рекомендовал подождать три-четыре минуты, прежде чем выпить свежесваренный напиток. При этом следует употреблять не более трех-четырех чашек чая в день, уточнил специалист.
Герал также предостерег от ситуации, когда человек запивает очень горячее холодной водой. Из-за этого в пищеводе могут образоваться язвы, способствующие развитию рака.
Эксперт обратил внимание, что важнейший признак этой болезни — нарушение глотания. В таком случае лучше немедленно обратиться к врачу для обследования, эндоскопии и биопсии, чтобы вовремя обнаружить патологию и вылечить.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>