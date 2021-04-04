Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210404/boeing-1604148514.html
Пассажиры севшего в Красноярске Boeing продолжат полет на резервном судне
Пассажиры севшего в Красноярске Boeing продолжат полет на резервном судне
Пассажиры рейса, следовавшего из Токио в немецкий Франкфурт и совершившего в воскресенье незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске,... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T10:04
2021-04-04T10:04
франкфурт-на-майне
красноярск
токио
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568654793_0:81:3356:1969_1920x0_80_0_0_aa409e3312a5084b9dd4addd132eae84.jpg
КРАСНОЯРСК, 4 апр - РИА Новости. Пассажиры рейса, следовавшего из Токио в немецкий Франкфурт и совершившего в воскресенье незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске, отправятся в пункт назначения резервным бортом, сообщили агентству РИА Новости в экстренных службах региона.Ранее сообщалось, что предварительно, в результате неполадки в левом двигателе Boeing В789/H, маршрута Токио - Франкфурт (Германия), авиакомпании All Nippon Airways вынужденно сел в красноярском аэропорту Емельяново. Сообщалось, что на борту находились 69 пассажиров и 10 членов экипажа. В настоящее время пассажиры находятся в стерильной зоне аэропорта. Планируется что они вылетят в пункт назначения в течение воскресенья."Резервное судно авиакомпании должно прибыть в аэропорт "Емельяново" ориентировочно в 17.40 (13.40 мск)", - сказал собеседник агентства.Согласно данным сервиса Flightradar24, Boeing 787-9 Dreamliner, вылетевший из Токио, незадолго до подлета к Норильску резко изменил траекторию своего движения. Статус рейса в данный момент значится как "перенаправлен в Красноярск".
https://radiosputnik.ria.ru/20210402/surgut-1603901734.html
франкфурт-на-майне
красноярск
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568654793_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_eeee4cfc7488c5dc2afec954de5fb7dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франкфурт-на-майне, красноярск, токио, происшествия

Пассажиры севшего в Красноярске Boeing продолжат полет на резервном судне

10:04 04.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Airbus 320 японской авиакомпании All Nippon Airways (ANA), совершивший первый рейс по маршруту Токио - Владивосток
Самолет Airbus 320 японской авиакомпании All Nippon Airways (ANA), совершивший первый рейс по маршруту Токио - Владивосток - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 4 апр - РИА Новости. Пассажиры рейса, следовавшего из Токио в немецкий Франкфурт и совершившего в воскресенье незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске, отправятся в пункт назначения резервным бортом, сообщили агентству РИА Новости в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось, что предварительно, в результате неполадки в левом двигателе Boeing В789/H, маршрута Токио - Франкфурт (Германия), авиакомпании All Nippon Airways вынужденно сел в красноярском аэропорту Емельяново. Сообщалось, что на борту находились 69 пассажиров и 10 членов экипажа. В настоящее время пассажиры находятся в стерильной зоне аэропорта. Планируется что они вылетят в пункт назначения в течение воскресенья.
"Резервное судно авиакомпании должно прибыть в аэропорт "Емельяново" ориентировочно в 17.40 (13.40 мск)", - сказал собеседник агентства.
Согласно данным сервиса Flightradar24, Boeing 787-9 Dreamliner, вылетевший из Токио, незадолго до подлета к Норильску резко изменил траекторию своего движения. Статус рейса в данный момент значится как "перенаправлен в Красноярск".
В аэропорту Сургута самолет ATR-72 сам укатился и столкнулся с Як-40 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 09:44
Самолет без пилота устроил ДТП в Сургуте
 
Франкфурт-на-МайнеКрасноярскТокиоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31АКРА предупредило о рисках оттока вкладов для ряда банков
04:20Россиянам рассказали о пользе негатива
04:16BI: Россия получила современный флот, способный противостоять НАТО
04:01СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке
03:23СМИ: в России тестируют новый способ ограничения скорости
03:19Источник рассказал, когда завершатся испытания носителя "Посейдонов"
03:15Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов
03:12Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего
03:08Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
03:06Все хабаровские школы получили сообщения о минировании
03:03В МИД усомнились в надежности доллара из-за политики США
03:00В АТОР спрогнозировали, когда российские туристы смогут попасть в Европу
02:49Кураев прокомментировал решение патриарха Кирилла о его сане
02:38У берегов Сахалина нашли тело пропавшего водолаза
02:29В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных объектов
02:26Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях
02:17Химик заметил на латвийском ТВ формулу амфетамина в новости про вакцину
02:17Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет может быть заблокирован
02:08В Госдуме раскрыли планы по развитию антиалкогольной стратегии
02:03Близкие Заворотнюк рассказали о "второй жизни" актрисы
Лента новостейМолния