https://ria.ru/20210404/boeing-1604148514.html

Пассажиры севшего в Красноярске Boeing продолжат полет на резервном судне

Пассажиры севшего в Красноярске Boeing продолжат полет на резервном судне

Пассажиры рейса, следовавшего из Токио в немецкий Франкфурт и совершившего в воскресенье незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске,... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T10:04

2021-04-04T10:04

2021-04-04T10:04

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красноярск

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происшествия

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КРАСНОЯРСК, 4 апр - РИА Новости. Пассажиры рейса, следовавшего из Токио в немецкий Франкфурт и совершившего в воскресенье незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске, отправятся в пункт назначения резервным бортом, сообщили агентству РИА Новости в экстренных службах региона.Ранее сообщалось, что предварительно, в результате неполадки в левом двигателе Boeing В789/H, маршрута Токио - Франкфурт (Германия), авиакомпании All Nippon Airways вынужденно сел в красноярском аэропорту Емельяново. Сообщалось, что на борту находились 69 пассажиров и 10 членов экипажа. В настоящее время пассажиры находятся в стерильной зоне аэропорта. Планируется что они вылетят в пункт назначения в течение воскресенья."Резервное судно авиакомпании должно прибыть в аэропорт "Емельяново" ориентировочно в 17.40 (13.40 мск)", - сказал собеседник агентства.Согласно данным сервиса Flightradar24, Boeing 787-9 Dreamliner, вылетевший из Токио, незадолго до подлета к Норильску резко изменил траекторию своего движения. Статус рейса в данный момент значится как "перенаправлен в Красноярск".

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/surgut-1603901734.html

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франкфурт-на-майне, красноярск, токио, происшествия