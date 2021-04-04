Пассажиры севшего в Красноярске Boeing продолжат полет на резервном судне
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Airbus 320 японской авиакомпании All Nippon Airways (ANA), совершивший первый рейс по маршруту Токио - Владивосток
КРАСНОЯРСК, 4 апр - РИА Новости. Пассажиры рейса, следовавшего из Токио в немецкий Франкфурт и совершившего в воскресенье незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске, отправятся в пункт назначения резервным бортом, сообщили агентству РИА Новости в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось, что предварительно, в результате неполадки в левом двигателе Boeing В789/H, маршрута Токио - Франкфурт (Германия), авиакомпании All Nippon Airways вынужденно сел в красноярском аэропорту Емельяново. Сообщалось, что на борту находились 69 пассажиров и 10 членов экипажа. В настоящее время пассажиры находятся в стерильной зоне аэропорта. Планируется что они вылетят в пункт назначения в течение воскресенья.
"Резервное судно авиакомпании должно прибыть в аэропорт "Емельяново" ориентировочно в 17.40 (13.40 мск)", - сказал собеседник агентства.
Согласно данным сервиса Flightradar24, Boeing 787-9 Dreamliner, вылетевший из Токио, незадолго до подлета к Норильску резко изменил траекторию своего движения. Статус рейса в данный момент значится как "перенаправлен в Красноярск".
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