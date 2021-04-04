https://ria.ru/20210404/azerbaydzhan-1604162558.html

Войска связи Азербайджана и Турции проведут совместные учения

Войска связи Азербайджана и Турции проведут совместные учения

Войска связи азербайджанской и турецкой армий приступят к совместным военным учениям шестого апреля, сообщили РИА Новости в Минобороны Азербайджана. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T12:45

2021-04-04T12:45

2021-04-04T12:45

минобороны азербайджана

ильхам алиев

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588599272_0:139:2332:1451_1920x0_80_0_0_2b37eb8e73394e6acf859bf13232048d.jpg

БАКУ, 4 апр – РИА Новости. Войска связи азербайджанской и турецкой армий приступят к совместным военным учениям шестого апреля, сообщили РИА Новости в Минобороны Азербайджана."В соответствии с планом, утвержденным президентом Азербайджанской Республики, верховным главнокомандующим вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым, шестого апреля начнутся совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и турецких военнослужащих", - сообщили в пресс-службе военного ведомства.В ходе учений военные связисты будут выдвинуты в районы выполнения учебно-боевых задач, где отработают задачи по организации единой системы связи."На учениях, которые будут проводиться с использованием современных средств связи и автоматизированных систем управления, будут выполнены задачи по организации взаимодействия войск, развертыванию полевых пунктов управления и другие мероприятия. Тренировки продлятся до восьмого апреля", - уточнили в Минобороны Азербайджана.

https://ria.ru/20210226/armeniya-1599097895.html

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, ильхам алиев, азербайджан, в мире