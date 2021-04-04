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Войска связи Азербайджана и Турции проведут совместные учения
Войска связи Азербайджана и Турции проведут совместные учения
Войска связи азербайджанской и турецкой армий приступят к совместным военным учениям шестого апреля, сообщили РИА Новости в Минобороны Азербайджана. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T12:45
2021-04-04T12:45
минобороны азербайджана
ильхам алиев
азербайджан
в мире
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БАКУ, 4 апр – РИА Новости. Войска связи азербайджанской и турецкой армий приступят к совместным военным учениям шестого апреля, сообщили РИА Новости в Минобороны Азербайджана."В соответствии с планом, утвержденным президентом Азербайджанской Республики, верховным главнокомандующим вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым, шестого апреля начнутся совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и турецких военнослужащих", - сообщили в пресс-службе военного ведомства.В ходе учений военные связисты будут выдвинуты в районы выполнения учебно-боевых задач, где отработают задачи по организации единой системы связи."На учениях, которые будут проводиться с использованием современных средств связи и автоматизированных систем управления, будут выполнены задачи по организации взаимодействия войск, развертыванию полевых пунктов управления и другие мероприятия. Тренировки продлятся до восьмого апреля", - уточнили в Минобороны Азербайджана.
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минобороны азербайджана, ильхам алиев, азербайджан, в мире

Войска связи Азербайджана и Турции проведут совместные учения

12:45 04.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВоенный парад в Баку
Военный парад в Баку - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
БАКУ, 4 апр – РИА Новости. Войска связи азербайджанской и турецкой армий приступят к совместным военным учениям шестого апреля, сообщили РИА Новости в Минобороны Азербайджана.
"В соответствии с планом, утвержденным президентом Азербайджанской Республики, верховным главнокомандующим вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым, шестого апреля начнутся совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и турецких военнослужащих", - сообщили в пресс-службе военного ведомства.
В ходе учений военные связисты будут выдвинуты в районы выполнения учебно-боевых задач, где отработают задачи по организации единой системы связи.
"На учениях, которые будут проводиться с использованием современных средств связи и автоматизированных систем управления, будут выполнены задачи по организации взаимодействия войск, развертыванию полевых пунктов управления и другие мероприятия. Тренировки продлятся до восьмого апреля", - уточнили в Минобороны Азербайджана.
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