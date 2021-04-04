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В России резко выросли цены на подержанные автомобили
В России резко выросли цены на подержанные автомобили
В России выросли цены на некоторые подержанные автомобили, сообщили "Известия" со ссылкой на экспертов "Авто.ру". РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T10:09
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hyundai creta
авто
renault sandero
toyota hilux
экономика
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В России выросли цены на некоторые подержанные автомобили, сообщили "Известия" со ссылкой на экспертов "Авто.ру".К примеру, пятилетний хэтчбэк Kia Picanto сейчас стоит в среднем на шесть процентов дороже, чем в 2017 году, когда модель только появилась в продаже. Цена кроссовера Mazda CX-5, в свою очередь, выросла на пять процентов по сравнению со стоимостью нового автомобиля пять лет назад.Рост в четыре процента продемонстрировали модели Renault Sandero, Toyota Hilux и Land Cruiser Prado, а мини-кроссовер Hyundai Creta подорожал на два процента.По словам замгендиректора по продажам машин с пробегом АО "АвтоDом" Владислава Хайновского, рост курса валют, повышение НДС и утилизационный сбор вынудили автодилеров отказаться от "продаж в минус". В то же время еще три года назад участники рынка боролись за покупателей, а продавцы были мотивированы работать за бонусы от любых сделок.Ранее "Коммерсант" сообщал, что за первый квартал 2021 года стоимость автомобилей в России подскочила на два-восемь процентов. Машины Audi в среднем подорожали на семь процентов, Jeep — в районе шести-семи, Infiniti — на два-три процента. Отечественные Lada выросли в цене на два процента сначала в январе, а потом и в марте. Цена Nissan за два месяца повысилась примерно на 0,9-3,3 процента, а в марте кроссоверы Qashqai и Murano прибавили еще 0,4-3,3 процента.
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hyundai creta, авто, renault sandero, toyota hilux, экономика

В России резко выросли цены на подержанные автомобили

10:09 04.04.2021 (обновлено: 13:32 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПродажа автомобилей с пробегом
Продажа автомобилей с пробегом - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В России выросли цены на некоторые подержанные автомобили, сообщили "Известия" со ссылкой на экспертов "Авто.ру".
К примеру, пятилетний хэтчбэк Kia Picanto сейчас стоит в среднем на шесть процентов дороже, чем в 2017 году, когда модель только появилась в продаже. Цена кроссовера Mazda CX-5, в свою очередь, выросла на пять процентов по сравнению со стоимостью нового автомобиля пять лет назад.
Рост в четыре процента продемонстрировали модели Renault Sandero, Toyota Hilux и Land Cruiser Prado, а мини-кроссовер Hyundai Creta подорожал на два процента.
По словам замгендиректора по продажам машин с пробегом АО "АвтоDом" Владислава Хайновского, рост курса валют, повышение НДС и утилизационный сбор вынудили автодилеров отказаться от "продаж в минус". В то же время еще три года назад участники рынка боролись за покупателей, а продавцы были мотивированы работать за бонусы от любых сделок.
Ранее "Коммерсант" сообщал, что за первый квартал 2021 года стоимость автомобилей в России подскочила на два-восемь процентов. Машины Audi в среднем подорожали на семь процентов, Jeep — в районе шести-семи, Infiniti — на два-три процента. Отечественные Lada выросли в цене на два процента сначала в январе, а потом и в марте. Цена Nissan за два месяца повысилась примерно на 0,9-3,3 процента, а в марте кроссоверы Qashqai и Murano прибавили еще 0,4-3,3 процента.
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