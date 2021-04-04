https://ria.ru/20210404/avtomobili-1604149184.html

В России резко выросли цены на подержанные автомобили

В России резко выросли цены на подержанные автомобили

В России выросли цены на некоторые подержанные автомобили, сообщили "Известия" со ссылкой на экспертов "Авто.ру". РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T10:09

2021-04-04T10:09

2021-04-04T13:32

hyundai creta

авто

renault sandero

toyota hilux

экономика

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В России выросли цены на некоторые подержанные автомобили, сообщили "Известия" со ссылкой на экспертов "Авто.ру".К примеру, пятилетний хэтчбэк Kia Picanto сейчас стоит в среднем на шесть процентов дороже, чем в 2017 году, когда модель только появилась в продаже. Цена кроссовера Mazda CX-5, в свою очередь, выросла на пять процентов по сравнению со стоимостью нового автомобиля пять лет назад.Рост в четыре процента продемонстрировали модели Renault Sandero, Toyota Hilux и Land Cruiser Prado, а мини-кроссовер Hyundai Creta подорожал на два процента.По словам замгендиректора по продажам машин с пробегом АО "АвтоDом" Владислава Хайновского, рост курса валют, повышение НДС и утилизационный сбор вынудили автодилеров отказаться от "продаж в минус". В то же время еще три года назад участники рынка боролись за покупателей, а продавцы были мотивированы работать за бонусы от любых сделок.Ранее "Коммерсант" сообщал, что за первый квартал 2021 года стоимость автомобилей в России подскочила на два-восемь процентов. Машины Audi в среднем подорожали на семь процентов, Jeep — в районе шести-семи, Infiniti — на два-три процента. Отечественные Lada выросли в цене на два процента сначала в январе, а потом и в марте. Цена Nissan за два месяца повысилась примерно на 0,9-3,3 процента, а в марте кроссоверы Qashqai и Murano прибавили еще 0,4-3,3 процента.

https://ria.ru/20210122/niva-1594170292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

hyundai creta, авто, renault sandero, toyota hilux, экономика