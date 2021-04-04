Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210404/astrazeneca-1604140030.html
На заводе в Балтиморе прекратили производство вакцины AstraZeneca
На заводе в Балтиморе прекратили производство вакцины AstraZeneca
В США прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе, где из-за ошибки при изготовлении препарата Johnson & Johnson оказались испорчены 15... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T04:53
2021-04-04T15:00
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
johnson & johnson
балтимор
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600979802_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_762dcbc18b30c5605c929a0e6f587f31.jpg
ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. В США прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе, где из-за ошибки при изготовлении препарата Johnson &amp; Johnson оказались испорчены 15 миллионов доз, пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.По словам собеседников издания, предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution будет заниматься производством только однокомпонентной вакцины Johnson &amp; Johnson, чтобы не допустить смешивания ингредиентов вакцин в будущем.Решение было принято после того, как стало известно, что Emergent BioSolutions, которая сотрудничает как с AstraZeneca, так и с Johnson &amp; Johnson, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин, что вынудило регулирующие органы отложить авторизацию производственных линий завода.По данным газеты, компания AstraZeneca заявила, что будет работать с американскими властями над поиском альтернативного места производства.Сейчас в США одобрены к применению три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson &amp; Johnson. Pfizer/BioNTech и Moderna осуществляют поставки в соответствии с планом. При этом, отмечает издание, Pfizer даже опережает план, а Moderna ожидает разрешение на поставку ампул с 15 дозами вместо 10.Главный инфекционист США Энтони Фаучи ранее заявил, что не видит необходимости в использовании вакцины AstraZeneca для борьбы с коронавирусом, даже если она будет одобрена национальным регулятором.В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.В США вакцина AstraZeneca все еще не получила разрешение для использования.
https://radiosputnik.ria.ru/20210403/astrazeneca-1604082277.html
балтимор
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600979802_64:0:1836:1329_1920x0_80_0_0_72edf3b3a2f950d7f0324deb61f123c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, astrazeneca , johnson & johnson, балтимор, сша, в мире

На заводе в Балтиморе прекратили производство вакцины AstraZeneca

04:53 04.04.2021 (обновлено: 15:00 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. В США прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе, где из-за ошибки при изготовлении препарата Johnson & Johnson оказались испорчены 15 миллионов доз, пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.
По словам собеседников издания, предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution будет заниматься производством только однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы не допустить смешивания ингредиентов вакцин в будущем.
Решение было принято после того, как стало известно, что Emergent BioSolutions, которая сотрудничает как с AstraZeneca, так и с Johnson & Johnson, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин, что вынудило регулирующие органы отложить авторизацию производственных линий завода.
По данным газеты, компания AstraZeneca заявила, что будет работать с американскими властями над поиском альтернативного места производства.
Шприцы с вакциной AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 13:09
Семь британцев умерли от тромбоза после прививки AstraZeneca
Сейчас в США одобрены к применению три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Pfizer/BioNTech и Moderna осуществляют поставки в соответствии с планом. При этом, отмечает издание, Pfizer даже опережает план, а Moderna ожидает разрешение на поставку ампул с 15 дозами вместо 10.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи ранее заявил, что не видит необходимости в использовании вакцины AstraZeneca для борьбы с коронавирусом, даже если она будет одобрена национальным регулятором.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В США вакцина AstraZeneca все еще не получила разрешение для использования.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaJohnson & JohnsonБалтиморСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31АКРА предупредило о рисках оттока вкладов для ряда банков
04:20Россиянам рассказали о пользе негатива
04:16BI: Россия получила современный флот, способный противостоять НАТО
04:01СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке
03:23СМИ: в России тестируют новый способ ограничения скорости
03:19Источник рассказал, когда завершатся испытания носителя "Посейдонов"
03:15Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов
03:12Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего
03:08Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
03:06Все хабаровские школы получили сообщения о минировании
03:03В МИД усомнились в надежности доллара из-за политики США
03:00В АТОР спрогнозировали, когда российские туристы смогут попасть в Европу
02:49Кураев прокомментировал решение патриарха Кирилла о его сане
02:38У берегов Сахалина нашли тело пропавшего водолаза
02:29В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных объектов
02:26Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях
02:17Химик заметил на латвийском ТВ формулу амфетамина в новости про вакцину
02:17Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет может быть заблокирован
02:08В Госдуме раскрыли планы по развитию антиалкогольной стратегии
02:03Близкие Заворотнюк рассказали о "второй жизни" актрисы
Лента новостейМолния