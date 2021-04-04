https://ria.ru/20210404/akter-1604137136.html

Умер актер Артем Тынкасов

Умер актер Артем Тынкасов

Российский артист, член труппы театра "Содружество актеров Таганки" Артем Тынкасов умер на 51-м году жизни, об этом в своем Facebook сообщил директор театра... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T01:53

2021-04-04T01:53

2021-04-04T01:53

культура

россия

содружество актеров таганки

высшее театральное училище имени щепкина

общество

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российский артист, член труппы театра "Содружество актеров Таганки" Артем Тынкасов умер на 51-м году жизни, об этом в своем Facebook сообщил директор театра "Гоголь-центр" Алексей Кабешев.Причина смерти актера не уточняется.Тынкасов родился в 1970 году, он окончил Нижегородское театральное училище и Высшее театральное училище имени Щепкина. Актер наиболее известен по роли в музыкальном фильме "Не покидай", также он снимался в картинах "Лимита", "Зверобой", "Истребители" и других.

https://ria.ru/20210401/aktrisa-1603845554.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, содружество актеров таганки, высшее театральное училище имени щепкина, общество