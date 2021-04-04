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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210404/akter-1604137136.html
Умер актер Артем Тынкасов
Умер актер Артем Тынкасов
Российский артист, член труппы театра "Содружество актеров Таганки" Артем Тынкасов умер на 51-м году жизни, об этом в своем Facebook сообщил директор театра... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T01:53
2021-04-04T01:53
культура
россия
содружество актеров таганки
высшее театральное училище имени щепкина
общество
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российский артист, член труппы театра "Содружество актеров Таганки" Артем Тынкасов умер на 51-м году жизни, об этом в своем Facebook сообщил директор театра "Гоголь-центр" Алексей Кабешев.Причина смерти актера не уточняется.Тынкасов родился в 1970 году, он окончил Нижегородское театральное училище и Высшее театральное училище имени Щепкина. Актер наиболее известен по роли в музыкальном фильме "Не покидай", также он снимался в картинах "Лимита", "Зверобой", "Истребители" и других.
https://ria.ru/20210401/aktrisa-1603845554.html
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россия, содружество актеров таганки, высшее театральное училище имени щепкина, общество

Умер актер Артем Тынкасов

01:53 04.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российский артист, член труппы театра "Содружество актеров Таганки" Артем Тынкасов умер на 51-м году жизни, об этом в своем Facebook сообщил директор театра "Гоголь-центр" Алексей Кабешев.
Причина смерти актера не уточняется.
Тынкасов родился в 1970 году, он окончил Нижегородское театральное училище и Высшее театральное училище имени Щепкина.
Актер наиболее известен по роли в музыкальном фильме "Не покидай", также он снимался в картинах "Лимита", "Зверобой", "Истребители" и других.
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