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Стали известны подробности смерти актрисы Нины Зоткиной
Стали известны подробности смерти актрисы Нины Зоткиной
Режиссер и кинопродюсер Михаил Дегтярь рассказал об обстоятельствах смерти актрисы Нины Зоткиной. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T14:52
2021-04-03T14:52
2021-04-03T15:31
нина зоткина
михаил дегтярев
вгик
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прага
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Режиссер и кинопродюсер Михаил Дегтярь рассказал об обстоятельствах смерти актрисы Нины Зоткиной.По его словам, тело артистки две недели пролежало в квартире, прежде чем его обнаружили."Позвонила однокашница по ВГИКу. С ужасом рассказала, что уже пару дней чувствовала неприятный запах из-под соседской двери. Вызвала полицию. Взломали дверь…", — написал Дегтярь на своей фейсбук-странице.Зоткина скончалась в Москве в возрасте 69 лет.Актриса сыграла в 21 кинокартине, среди которых — "Быть человеком", "Расписание на завтра", "Приключения маленького папы" и другие. За роль Оли Чумаковой в фильме "Двое в пути" она была удостоена премий на кинофестивалях в Праге и Донецке.
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нина зоткина, михаил дегтярев, вгик, москва, донецк (донецкая область), прага