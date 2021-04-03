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Стали известны подробности смерти актрисы Нины Зоткиной

Стали известны подробности смерти актрисы Нины Зоткиной

Режиссер и кинопродюсер Михаил Дегтярь рассказал об обстоятельствах смерти актрисы Нины Зоткиной. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T14:52

2021-04-03T14:52

2021-04-03T15:31

нина зоткина

михаил дегтярев

вгик

москва

донецк (донецкая область)

прага

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Режиссер и кинопродюсер Михаил Дегтярь рассказал об обстоятельствах смерти актрисы Нины Зоткиной.По его словам, тело артистки две недели пролежало в квартире, прежде чем его обнаружили."Позвонила однокашница по ВГИКу. С ужасом рассказала, что уже пару дней чувствовала неприятный запах из-под соседской двери. Вызвала полицию. Взломали дверь…", — написал Дегтярь на своей фейсбук-странице.Зоткина скончалась в Москве в возрасте 69 лет.Актриса сыграла в 21 кинокартине, среди которых — "Быть человеком", "Расписание на завтра", "Приключения маленького папы" и другие. За роль Оли Чумаковой в фильме "Двое в пути" она была удостоена премий на кинофестивалях в Праге и Донецке.

москва

донецк (донецкая область)

прага

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нина зоткина, михаил дегтярев, вгик, москва, донецк (донецкая область), прага