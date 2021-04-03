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Стали известны подробности смерти актрисы Нины Зоткиной
Стали известны подробности смерти актрисы Нины Зоткиной
Режиссер и кинопродюсер Михаил Дегтярь рассказал об обстоятельствах смерти актрисы Нины Зоткиной. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T14:52
2021-04-03T15:31
нина зоткина
михаил дегтярев
вгик
москва
донецк (донецкая область)
прага
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Режиссер и кинопродюсер Михаил Дегтярь рассказал об обстоятельствах смерти актрисы Нины Зоткиной.По его словам, тело артистки две недели пролежало в квартире, прежде чем его обнаружили."Позвонила однокашница по ВГИКу. С ужасом рассказала, что уже пару дней чувствовала неприятный запах из-под соседской двери. Вызвала полицию. Взломали дверь…", — написал Дегтярь на своей фейсбук-странице.Зоткина скончалась в Москве в возрасте 69 лет.Актриса сыграла в 21 кинокартине, среди которых — "Быть человеком", "Расписание на завтра", "Приключения маленького папы" и другие. За роль Оли Чумаковой в фильме "Двое в пути" она была удостоена премий на кинофестивалях в Праге и Донецке.
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нина зоткина, михаил дегтярев, вгик, москва, донецк (донецкая область), прага

Стали известны подробности смерти актрисы Нины Зоткиной

14:52 03.04.2021 (обновлено: 15:31 03.04.2021)
 
© Мосфильм, 1983Нина Зоткина в фильме "Оглянись!.."
Нина Зоткина в фильме Оглянись!.. - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Мосфильм, 1983
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Режиссер и кинопродюсер Михаил Дегтярь рассказал об обстоятельствах смерти актрисы Нины Зоткиной.
По его словам, тело артистки две недели пролежало в квартире, прежде чем его обнаружили.
"Позвонила однокашница по ВГИКу. С ужасом рассказала, что уже пару дней чувствовала неприятный запах из-под соседской двери. Вызвала полицию. Взломали дверь…", — написал Дегтярь на своей фейсбук-странице.
Зоткина скончалась в Москве в возрасте 69 лет.
Актриса сыграла в 21 кинокартине, среди которых — "Быть человеком", "Расписание на завтра", "Приключения маленького папы" и другие. За роль Оли Чумаковой в фильме "Двое в пути" она была удостоена премий на кинофестивалях в Праге и Донецке.
© Мосфильм (1973)Нина Зоткина
Нина Зоткина - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Мосфильм (1973)
Нина Зоткина
 
Нина ЗоткинаМихаил ДегтяревВГИКМоскваДонецк (Донецкая область)Прага
 
 
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