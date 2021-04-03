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На "Земле леопарда" пройдет день открытых дверей
На "Земле леопарда" пройдет день открытых дверей
Национальному парку "Земле леопарда" исполняется девять лет, в честь праздника 5 апреля там пройдет день открытых дверей, сообщает пресс-служба природоохранной... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T02:14
2021-04-03T02:14
2021-04-03T02:14
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Национальному парку "Земле леопарда" исполняется девять лет, в честь праздника 5 апреля там пройдет день открытых дверей, сообщает пресс-служба природоохранной территории.Мероприятие состоится в Центральной усадьбе "Земли леопарда", где с 10.00 до 14.00 гостей ждет эколого-просветительская программа с лекциями о национальном парке, его растительном и животном мире.Посетителей "встретят" леопарды, тигры и другие обитатели. Специально ко дню открытых дверей в усадьбе откроется уникальная фотовыставка-экскурсия, демонстрирующая разнообразие флоры и фауны юго-западного Приморья.Будет организована бесплатная экскурсия и самостоятельное посещение самого популярного экологического маршрута заповедника – "Тропой леопарда". Гостям покажут документальный фильм "Leo-80" о спасении одного из дальневосточных леопардов, обитающих в нацпарке.
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