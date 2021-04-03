https://ria.ru/20210403/vor-1604098553.html

Хозяева дома обнаружили в своей постели спящего вора

Хозяева дома обнаружили в своей постели спящего вора

В Британии хозяева дома обнаружили в своей постели уснувшего вора. Об этом сообщает газета Daily Star. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T16:16

2021-04-03T16:16

2021-04-03T18:00

великобритания

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Британии хозяева дома обнаружили в своей постели уснувшего вора. Об этом сообщает газета Daily Star. Инцидент произошел в английском городе Ньюлин. Незадачливым взломщиком оказался 47-летний уроженец Латвии Атис Элкснитис. Он приехал в Ньюлин, чтобы устроиться на работу в местный порт, однако оказалось, что гавань закрыта. Тогда мужчина решил напиться. В поисках алкоголя он влез в незапертый дом. Там Элкснитис нашел водку, выпил ее, закрылся в комнате и уснул в хозяйской кровати. Жильцы дома не смогли попасть в одну из комнат, и решили заглянуть в нее через окно. Увидев незнакомого человека в своей постели, они тут же позвонили в полицию, и прибывшие на место преступления полицейские задержали мужчину.Элкснитис признал себя виновным в краже со взломом. Он также заявил, что переживает трудный жизненный период и ему очень жаль.Суд постановил заключить его в тюрьму на год.

https://ria.ru/20210219/sumochka-1598211778.html

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания