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Хозяева дома обнаружили в своей постели спящего вора
Хозяева дома обнаружили в своей постели спящего вора
В Британии хозяева дома обнаружили в своей постели уснувшего вора. Об этом сообщает газета Daily Star. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T16:16
2021-04-03T16:16
2021-04-03T18:00
великобритания
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Британии хозяева дома обнаружили в своей постели уснувшего вора. Об этом сообщает газета Daily Star. Инцидент произошел в английском городе Ньюлин. Незадачливым взломщиком оказался 47-летний уроженец Латвии Атис Элкснитис. Он приехал в Ньюлин, чтобы устроиться на работу в местный порт, однако оказалось, что гавань закрыта. Тогда мужчина решил напиться. В поисках алкоголя он влез в незапертый дом. Там Элкснитис нашел водку, выпил ее, закрылся в комнате и уснул в хозяйской кровати. Жильцы дома не смогли попасть в одну из комнат, и решили заглянуть в нее через окно. Увидев незнакомого человека в своей постели, они тут же позвонили в полицию, и прибывшие на место преступления полицейские задержали мужчину.Элкснитис признал себя виновным в краже со взломом. Он также заявил, что переживает трудный жизненный период и ему очень жаль.Суд постановил заключить его в тюрьму на год.
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великобритания
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
В Британии хозяева дома обнаружили в своей постели уснувшего вора. Об этом сообщает газета Daily Star
.
Инцидент произошел в английском городе Ньюлин. Незадачливым взломщиком оказался 47-летний уроженец Латвии Атис Элкснитис. Он приехал в Ньюлин, чтобы устроиться на работу в местный порт, однако оказалось, что гавань закрыта. Тогда мужчина решил напиться. В поисках алкоголя он влез в незапертый дом. Там Элкснитис нашел водку, выпил ее, закрылся в комнате и уснул в хозяйской кровати.
Жильцы дома не смогли попасть в одну из комнат, и решили заглянуть в нее через окно. Увидев незнакомого человека в своей постели, они тут же позвонили в полицию, и прибывшие на место преступления полицейские задержали мужчину.
Элкснитис признал себя виновным в краже со взломом. Он также заявил, что переживает трудный жизненный период и ему очень жаль.
Суд постановил заключить его в тюрьму на год.