Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210403/vaktsinatsiya-1604106636.html
Вакцинацию от коронавируса полностью прошли более 3% россиян
Вакцинацию от коронавируса полностью прошли более 3% россиян
С начала марта количество привившихся россиян выросло почти в полтора раза. Об этом говорится в исследовании, проведенном РБК на основании данных региональных... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T17:39
2021-04-03T18:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотка
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_aa3ae89c794a12e9bdf15de0724758a6.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. С начала марта количество привившихся россиян выросло почти в полтора раза. Об этом говорится в исследовании, проведенном РБК на основании данных региональных оперштабов.Почти месяц назад количество жителей России, получивших хотя бы одну дозу вакцины, составляло 4,72 миллиона человек (3,22% от населения страны), указывается в статье. В апреле их число увеличилось до 6,93 миллиона (4,74%).Лидерами по доле вакцинированных оказались Чукотка (7,27% населения региона), Москва (6,32%), Ненецкий автономный округ (6,04%) и Сахалинская область (5,91%).Наименьшая доля привитых жителей — в республиках Северного Кавказа и Удмуртии: там она составляет от 0,97% в Дагестане до трех процентов в Ингушетии.В марте темпы вакцинации ускорились в автономных округах и регионах Центральной России — особенно в Ивановской и Липецкой областях. При этом на юге страны пока сравнительно небольшая доля жителей получила хотя бы одну дозу вакцины: в Адыгее и Ростовской области по 3,18%, в Волгоградской — 3,14%.В столице хотя бы один укол получили около миллиона жителей, в Московской области — 545 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — 368 тысяч.Массовая вакцинация в России началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
https://ria.ru/20210403/ekonomika-1604059174.html
чукотка
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_c9969f8bea2f1a462d018e3717216c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, москва, московская область (подмосковье), общество

Вакцинацию от коронавируса полностью прошли более 3% россиян

17:39 03.04.2021 (обновлено: 18:23 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. С начала марта количество привившихся россиян выросло почти в полтора раза. Об этом говорится в исследовании, проведенном РБК на основании данных региональных оперштабов.
Почти месяц назад количество жителей России, получивших хотя бы одну дозу вакцины, составляло 4,72 миллиона человек (3,22% от населения страны), указывается в статье. В апреле их число увеличилось до 6,93 миллиона (4,74%).
Лидерами по доле вакцинированных оказались Чукотка (7,27% населения региона), Москва (6,32%), Ненецкий автономный округ (6,04%) и Сахалинская область (5,91%).
Наименьшая доля привитых жителей — в республиках Северного Кавказа и Удмуртии: там она составляет от 0,97% в Дагестане до трех процентов в Ингушетии.
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
Вчера, 07:28
Bloomberg: экономика России восстанавливается все быстрее
В марте темпы вакцинации ускорились в автономных округах и регионах Центральной России — особенно в Ивановской и Липецкой областях. При этом на юге страны пока сравнительно небольшая доля жителей получила хотя бы одну дозу вакцины: в Адыгее и Ростовской области по 3,18%, в Волгоградской — 3,14%.
В столице хотя бы один укол получили около миллиона жителей, в Московской области — 545 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — 368 тысяч.
Массовая вакцинация в России началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.
Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28"Застава Ильича" и "Асса" вошли в коллекцию Роттердамского кинофестиваля
04:03Эксперт спрогнозировал главные схемы интернет-мошенников в 2021 году
03:59В Кургане ликвидировали открытое горение на пилораме
03:32СМИ: сбивший полицейских у Капитолия страдал от галлюцинаций и паранойи
03:12В Кургане локализовали пожар на пилораме
03:07Кинолог рассказал, как развеселить тоскующую собаку
03:04В Кургане загорелась пилорама
02:25Спецназовец рассказал о штурме дома Барданова, стрелявшего в Мытищах
02:21Дочь Заворотнюк обратилась к матери
02:17Аналитик рассказал, как защитить и преумножить сбережения в рублях
02:11Эксперт напомнил о наказании за грязные номера на автомобиле
02:06В США ушел с молотка картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года
02:01В Нижнем Новгороде потушили пожар в ангарах с макулатурой
02:00В Алабаме не менее пяти человек пострадали при стрельбе у бара
01:53Умер актер Артем Тынкасов
01:36Брат короля Иордании заявил, что он под домашним арестом и лишен охраны
01:16Финансист назвал защиту от падения валют
01:07В Сирии испытали уникальный метод наведения ударных беспилотников
01:03Источник: на МКС загерметизировали еще три возможных места утечки воздуха
01:01Слуцкий прокомментировал гибель ребенка в ДНР
Лента новостейМолния