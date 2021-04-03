Вакцинацию от коронавируса полностью прошли более 3% россиян
17:39 03.04.2021 (обновлено: 18:23 03.04.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. С начала марта количество привившихся россиян выросло почти в полтора раза. Об этом говорится в исследовании, проведенном РБК на основании данных региональных оперштабов.
Почти месяц назад количество жителей России, получивших хотя бы одну дозу вакцины, составляло 4,72 миллиона человек (3,22% от населения страны), указывается в статье. В апреле их число увеличилось до 6,93 миллиона (4,74%).
Лидерами по доле вакцинированных оказались Чукотка (7,27% населения региона), Москва (6,32%), Ненецкий автономный округ (6,04%) и Сахалинская область (5,91%).
Наименьшая доля привитых жителей — в республиках Северного Кавказа и Удмуртии: там она составляет от 0,97% в Дагестане до трех процентов в Ингушетии.
В марте темпы вакцинации ускорились в автономных округах и регионах Центральной России — особенно в Ивановской и Липецкой областях. При этом на юге страны пока сравнительно небольшая доля жителей получила хотя бы одну дозу вакцины: в Адыгее и Ростовской области по 3,18%, в Волгоградской — 3,14%.
В столице хотя бы один укол получили около миллиона жителей, в Московской области — 545 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — 368 тысяч.
Массовая вакцинация в России началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.
Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.