https://ria.ru/20210403/vaktsina-1604077378.html

В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca

В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca

Семь человек скончались в Великобритании из-за образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщил британский медицинский регулятор -... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T12:02

2021-04-03T12:02

2021-04-03T12:08

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ЛОНДОН, 3 апр - РИА Новости. Семь человек скончались в Великобритании из-за образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщил британский медицинский регулятор - Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).Ранее регулятор сообщил, что у 30 человек в Британии образовались тромбы после прививки от AstraZeneca. Из общего количества в 22 случаях был зафиксирован тромбоз церебрального венозного синуса, еще в восьми - иные виды тромбозов. При этом MHRA отмечало, что преимущества вакцинации перевешивают все побочные эффекты."Из 30 случаев в нашем заявлении... семь (человек), к сожалению, скончались", - сообщил регулятор газете Financial Times.Регулятор отметил, что подобных случаев у получавших вакцину BioNTech/Pfizer зафиксировано не было.В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, получивших прививку вакциной AstraZeneca в ЕС. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией информация об осложнениях стала поступать и из других европейских стран. В Британии таких сообщений не было, используемая в стране вакцина производится не на тех же предприятиях, что применяемая в Европе.Ранее MHRA после проведенного исследования заявило, что вакцина от AstraZeneca безопасна и рекомендована к использованию.Некоторые государства Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата. Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски.

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/astrazeneca-1604030516.html

https://ria.ru/20210402/vaktsina-1604026594.html

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коронавирус covid-19, astrazeneca , великобритания, в мире