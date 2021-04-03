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Британцы раскритиковали позицию Запада по Украине
Британцы раскритиковали позицию Запада по Украине
Читатели британского издания Express поделились мнениями о том, как будет развиваться ситуация на Украине в случае эскалации конфликта в Донбассе. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-03T20:13
2021-04-04T00:19
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
мвф
евросоюз
сша
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Читатели британского издания Express поделились мнениями о том, как будет развиваться ситуация на Украине в случае эскалации конфликта в Донбассе.Таблоид пишет, что Россия недавно передислоцировала военную технику для защиты своих границ. Кроме того, как указано в статье, Москва предостерегла НАТО от вмешательства в ситуацию на юго-востоке Украины.Британцы раскритиковали позицию Запада по Донбассу, посоветовав США и Североатлантическому альянсу не способствовать усилению напряженности в регионе."Станет гораздо лучше, если Евросоюз перестанет вмешиваться и если Соединенные Штаты сделают то же самое. В этом случае мы сможем избежать серьезных проблем", — считает JohnJohney."Путин дает отпор задирам в НАТО — да как он смеет?" — иронизирует TheIceQueen."Если только Соединенные Штаты не планируют что-то предпринять. Армии остальных членов НАТО — просто посмешище", — полагает Jplat."Путин не аннексировал Крым. Они провели референдум. А Соединенные Штаты, Евросоюз и НАТО незаконным образом разожгли на Украине государственный переворот против избранного законным способом правительства. Украина не является членом НАТО, она просто притворяется", — пишет Username Mk2."Украина была независимым государством до тех пор, пока Соединенные Штаты и Евросоюз вместе с НАТО не потратили миллиарды долларов, чтобы спровоцировать там государственный переворот. Они добились, что украинская конституция утратила законную силу, потому что в тот момент в стране не было избранного законным образом правительства. Именно тогда автономный регион Крым провел референдум, чтобы выбрать собственный путь, и вернулся в состав России. Позже юго-восточные области Украины отказались признать законность навязанного им марионеточного режима, за который они не голосовали", — написал комментатор под ником Username.С февраля 2021 года ситуация в Донбассе начала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Так, сегодня ВСУ впервые с конца июля — когда на востоке Украины ввели дополнительные меры по перемирию — применили артиллерию при обстреле самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. А в ДНР в результате атаки украинских БПЛА погиб ребенок и пострадала женщина.Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. В России не раз заявляли, что страна не принимает участия во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мвф, евросоюз, сша

Британцы раскритиковали позицию Запада по Украине

20:13 03.04.2021 (обновлено: 00:19 04.04.2021)
 
© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Depositphotos / samot
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Читатели британского издания Express поделились мнениями о том, как будет развиваться ситуация на Украине в случае эскалации конфликта в Донбассе.
Таблоид пишет, что Россия недавно передислоцировала военную технику для защиты своих границ. Кроме того, как указано в статье, Москва предостерегла НАТО от вмешательства в ситуацию на юго-востоке Украины.
Британцы раскритиковали позицию Запада по Донбассу, посоветовав США и Североатлантическому альянсу не способствовать усилению напряженности в регионе.
"У России не будет никаких проблем с Украиной. Там слишком много людей, которые все еще хотят стать русскими", — написал Us nad ME.
"Станет гораздо лучше, если Евросоюз перестанет вмешиваться и если Соединенные Штаты сделают то же самое. В этом случае мы сможем избежать серьезных проблем", — считает JohnJohney.
"Путин дает отпор задирам в НАТО — да как он смеет?" — иронизирует TheIceQueen.
"Если только Соединенные Штаты не планируют что-то предпринять. Армии остальных членов НАТО — просто посмешище", — полагает Jplat.
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"Путин не аннексировал Крым. Они провели референдум. А Соединенные Штаты, Евросоюз и НАТО незаконным образом разожгли на Украине государственный переворот против избранного законным способом правительства. Украина не является членом НАТО, она просто притворяется", — пишет Username Mk2.
"Мне кажется, у Украины кончились деньги, чтобы выплачивать проценты по ее займам в МВФ. Им нужно отвлечь внимание", — уверен HarryMeneely.
"Украина была независимым государством до тех пор, пока Соединенные Штаты и Евросоюз вместе с НАТО не потратили миллиарды долларов, чтобы спровоцировать там государственный переворот. Они добились, что украинская конституция утратила законную силу, потому что в тот момент в стране не было избранного законным образом правительства. Именно тогда автономный регион Крым провел референдум, чтобы выбрать собственный путь, и вернулся в состав России. Позже юго-восточные области Украины отказались признать законность навязанного им марионеточного режима, за который они не голосовали", — написал комментатор под ником Username.
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С февраля 2021 года ситуация в Донбассе начала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Так, сегодня ВСУ впервые с конца июля — когда на востоке Украины ввели дополнительные меры по перемирию — применили артиллерию при обстреле самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. А в ДНР в результате атаки украинских БПЛА погиб ребенок и пострадала женщина.
Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. В России не раз заявляли, что страна не принимает участия во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМВФЕвросоюзСША
 
 
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