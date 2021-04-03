Британцы раскритиковали позицию Запада по Украине
20:13 03.04.2021 (обновлено: 00:19 04.04.2021)
Британцы раскритиковали позицию Запада по Донбассу, посоветовав США и Североатлантическому альянсу не способствовать усилению напряженности в регионе.
"У России не будет никаких проблем с Украиной. Там слишком много людей, которые все еще хотят стать русскими", — написал Us nad ME.
"Станет гораздо лучше, если Евросоюз перестанет вмешиваться и если Соединенные Штаты сделают то же самое. В этом случае мы сможем избежать серьезных проблем", — считает JohnJohney.
"Путин дает отпор задирам в НАТО — да как он смеет?" — иронизирует TheIceQueen.
"Если только Соединенные Штаты не планируют что-то предпринять. Армии остальных членов НАТО — просто посмешище", — полагает Jplat.
"Путин не аннексировал Крым. Они провели референдум. А Соединенные Штаты, Евросоюз и НАТО незаконным образом разожгли на Украине государственный переворот против избранного законным способом правительства. Украина не является членом НАТО, она просто притворяется", — пишет Username Mk2.
"Мне кажется, у Украины кончились деньги, чтобы выплачивать проценты по ее займам в МВФ. Им нужно отвлечь внимание", — уверен HarryMeneely.
"Украина была независимым государством до тех пор, пока Соединенные Штаты и Евросоюз вместе с НАТО не потратили миллиарды долларов, чтобы спровоцировать там государственный переворот. Они добились, что украинская конституция утратила законную силу, потому что в тот момент в стране не было избранного законным образом правительства. Именно тогда автономный регион Крым провел референдум, чтобы выбрать собственный путь, и вернулся в состав России. Позже юго-восточные области Украины отказались признать законность навязанного им марионеточного режима, за который они не голосовали", — написал комментатор под ником Username.
С февраля 2021 года ситуация в Донбассе начала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Так, сегодня ВСУ впервые с конца июля — когда на востоке Украины ввели дополнительные меры по перемирию — применили артиллерию при обстреле самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. А в ДНР в результате атаки украинских БПЛА погиб ребенок и пострадала женщина.
Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. В России не раз заявляли, что страна не принимает участия во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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