https://ria.ru/20210403/udar-1604094828.html

В ДНР заявили о готовящемся ударе Киева по Донецку

В ДНР заявили о готовящемся ударе Киева по Донецку

В случае масштабных боевых действий между Донбассом и Киевом ВСУ нанесут удар прямо по Донецку, заявил первый замминистра информации самопровозглашенной ДНР... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T15:38

2021-04-03T15:38

2021-04-03T17:09

даниил безсонов

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донецк (донецкая область)

в мире

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В случае масштабных боевых действий между Донбассом и Киевом ВСУ нанесут удар прямо по Донецку, заявил первый замминистра информации самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.По его словам, украинские силовики пошли на эскалацию конфликта, когда обстреляли территорию ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские военные обстреляли позиции Народной милиции в районе села Калиново-Борщеватое, подконтрольного самопровозглашенной республике. Представители Луганска уточнили, что впервые с конца июля — когда на востоке страны ввели дополнительные меры по перемирию — ВСУ применили артиллерию при обстреле.Между тем этот режим предполагает полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий и подразумевает дисциплинарную ответственность за нарушение.Ситуация в ДонбассеВласти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили независимость после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.На этой неделе главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, так как Россия якобы постепенно наращивает военное присутствие у границы с Украиной.

https://ria.ru/20210402/peremirie-1603941564.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

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даниил безсонов, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк (донецкая область), в мире