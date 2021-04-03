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В ДНР заявили о готовящемся ударе Киева по Донецку
В ДНР заявили о готовящемся ударе Киева по Донецку
В случае масштабных боевых действий между Донбассом и Киевом ВСУ нанесут удар прямо по Донецку, заявил первый замминистра информации самопровозглашенной ДНР... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T15:38
2021-04-03T17:09
даниил безсонов
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк (донецкая область)
в мире
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В случае масштабных боевых действий между Донбассом и Киевом ВСУ нанесут удар прямо по Донецку, заявил первый замминистра информации самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.По его словам, украинские силовики пошли на эскалацию конфликта, когда обстреляли территорию ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские военные обстреляли позиции Народной милиции в районе села Калиново-Борщеватое, подконтрольного самопровозглашенной республике. Представители Луганска уточнили, что впервые с конца июля — когда на востоке страны ввели дополнительные меры по перемирию — ВСУ применили артиллерию при обстреле.Между тем этот режим предполагает полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий и подразумевает дисциплинарную ответственность за нарушение.Ситуация в ДонбассеВласти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили независимость после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.На этой неделе главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, так как Россия якобы постепенно наращивает военное присутствие у границы с Украиной.
https://ria.ru/20210402/peremirie-1603941564.html
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донецкая народная республика
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даниил безсонов, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк (донецкая область), в мире

В ДНР заявили о готовящемся ударе Киева по Донецку

15:38 03.04.2021 (обновлено: 17:09 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы
Дом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В случае масштабных боевых действий между Донбассом и Киевом ВСУ нанесут удар прямо по Донецку, заявил первый замминистра информации самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, украинские силовики пошли на эскалацию конфликта, когда обстреляли территорию ЛНР.
"Будут ли масштабные действия? Думаю, что могут быть. Если мы ждали украинское наступление в южной части ДНР и в северной части (чтобы Горловку отрезать от Донецка), то теперь в случае масштабных наступлений удар будет нанесен прямо по Донецку", — уточнил в комментарии Ura.ru представитель республики.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские военные обстреляли позиции Народной милиции в районе села Калиново-Борщеватое, подконтрольного самопровозглашенной республике. Представители Луганска уточнили, что впервые с конца июля — когда на востоке страны ввели дополнительные меры по перемирию — ВСУ применили артиллерию при обстреле.
Между тем этот режим предполагает полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий и подразумевает дисциплинарную ответственность за нарушение.

Ситуация в Донбассе

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили независимость после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
На этой неделе главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, так как Россия якобы постепенно наращивает военное присутствие у границы с Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Песков объяснил, почему Россия не может обеспечить перемирие в Донбассе
 
Даниил БезсоновСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)В мире
 
 
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