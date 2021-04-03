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Аналитики рассказали, насколько вырастут цены в апреле в России
Аналитики рассказали, насколько вырастут цены в апреле в России
Годовая инфляция в России в апреле составит 5,5%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T07:05
2021-04-03T07:05
россия
экономика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в России в апреле составит 5,5%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.По данным Росстата, инфляция в стране начала ускоряться в июне прошлого года после отмены большинства коронавирусных ограничений, при этом на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты к концу февраля она разогналась до 5,7%.Глава Банка России в середине марта говорила, что годовая инфляция в России на тот момент находилась вблизи пиковых значений и начнет снижаться в апреле. При этом, по прогнозу ЦБ, возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% затянется и произойдет лишь в первой половине следующего года.Факторы инфляцииОсновным разгоняющим инфляцию фактором в апреле будут оставаться цены на продовольствие на мировых рынках, сходятся во мнении аналитики."В пользу сохранения повышенного инфляционного давления выступают рост цен на продовольствие на мировых биржах, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, а также растянутый эффект переноса ослабления курса рубля в 2020 году в цены", - говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.В то же время происходит постепенное исчерпание переноса ослабшего рубля в цены, что является дезинфляционным фактором, отмечает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Также на замедлении темпов роста цен в годовом выражении в апреле скажется исчерпание эффекта базы от всплеска цен в прошлом году, отмечает директора офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.Экономист банка "Открытие" Андрей Никандров дополнительным сдерживающим инфляцию фактором называет сохраняющуюся слабость внутреннего спроса, а главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский - меры правительства, направленные на контроль цен в пищевом сегменте.Однако стабилизация инфляции в апреле может быть неустойчивой, предупреждает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. "После технического снижения инфляции в апреле снова возможно ее локальное ускорение. Устойчивое снижение инфляции ожидаем только во втором полугодии текущего года. Для снижения краткосрочных инфляционных рисков особенно важно не допустить роста цен на бензин. В противном случае возможен новый виток вторичных инфляционных процессов", - прогнозирует он.При этом некоторые эксперты и вовсе не ждут, что инфляция в годовом выражении в апреле начнет замедляться. Так, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин ждет, что пик инфляции придется на апрель и май.Прогнозы аналитиковПрогнозы инфляции в апреле представлены ниже (в %):АКРА - 5,6Альфа-банк - 5,6БКС - 5,2"ВТБ Капитал" - 5,4-5,5"Зенит" - 5,6НКР - 5,6НРА - 6"Открытие" - 5,6Промсвязьбанк - 5,4-5,5Росбанк - 5,3Сбербанк - 5,6Совкомбанк - 5,5"Эксперт РА" - 5
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60
россия, экономика

Аналитики рассказали, насколько вырастут цены в апреле в России

07:05 03.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в России в апреле составит 5,5%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
По данным Росстата, инфляция в стране начала ускоряться в июне прошлого года после отмены большинства коронавирусных ограничений, при этом на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты к концу февраля она разогналась до 5,7%.
Глава Банка России в середине марта говорила, что годовая инфляция в России на тот момент находилась вблизи пиковых значений и начнет снижаться в апреле. При этом, по прогнозу ЦБ, возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% затянется и произойдет лишь в первой половине следующего года.

Факторы инфляции

Основным разгоняющим инфляцию фактором в апреле будут оставаться цены на продовольствие на мировых рынках, сходятся во мнении аналитики.
"В пользу сохранения повышенного инфляционного давления выступают рост цен на продовольствие на мировых биржах, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, а также растянутый эффект переноса ослабления курса рубля в 2020 году в цены", - говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
В то же время происходит постепенное исчерпание переноса ослабшего рубля в цены, что является дезинфляционным фактором, отмечает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Также на замедлении темпов роста цен в годовом выражении в апреле скажется исчерпание эффекта базы от всплеска цен в прошлом году, отмечает директора офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.
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Экономист банка "Открытие" Андрей Никандров дополнительным сдерживающим инфляцию фактором называет сохраняющуюся слабость внутреннего спроса, а главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский - меры правительства, направленные на контроль цен в пищевом сегменте.
Однако стабилизация инфляции в апреле может быть неустойчивой, предупреждает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. "После технического снижения инфляции в апреле снова возможно ее локальное ускорение. Устойчивое снижение инфляции ожидаем только во втором полугодии текущего года. Для снижения краткосрочных инфляционных рисков особенно важно не допустить роста цен на бензин. В противном случае возможен новый виток вторичных инфляционных процессов", - прогнозирует он.
При этом некоторые эксперты и вовсе не ждут, что инфляция в годовом выражении в апреле начнет замедляться. Так, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин ждет, что пик инфляции придется на апрель и май.
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Прогнозы аналитиков

Прогнозы инфляции в апреле представлены ниже (в %):
АКРА - 5,6
Альфа-банк - 5,6
БКС - 5,2
"ВТБ Капитал" - 5,4-5,5
"Зенит" - 5,6
НКР - 5,6
НРА - 6
"Открытие" - 5,6
Промсвязьбанк - 5,4-5,5
Росбанк - 5,3
Сбербанк - 5,6
Совкомбанк - 5,5
"Эксперт РА" - 5
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