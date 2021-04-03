https://ria.ru/20210403/tretyakovka-1603960027.html

Третьяковка открыла новый зал Ларионова и Гончаровой

Третьяковка открыла новый зал Ларионова и Гончаровой

Третьяковка сформировала новый вариант постоянной экспозиции с отдельным залом художников Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, сообщила директор галереи... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T06:28

2021-04-03T06:28

2021-04-03T08:23

культура

новости культуры

новая третьяковская галерея

зельфира трегулова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990785_0:75:645:438_1920x0_80_0_0_5c96be7e121a0d25edc1008df7750f74.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Третьяковка сформировала новый вариант постоянной экспозиции с отдельным залом художников Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, сообщила директор галереи Зельфира Трегулова."Мы всегда очень широко представляли работы Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова в своих постоянных экспозициях. Сейчас как раз мы сформировали новый вариант постоянной экспозиции с огромным залом, посвящённым работам Ларионова и Гончаровой", - рассказала Трегулова на ярмарке Art Russia.Глава Третьяковки напомнила, что в 2014 году галерея сделала масштабную ретроспективу Гончаровой, а несколько лет назад состоялась первая выставка Ларионова."Ларионов и Гончарова - востребованные художники, цены на работы которых на рынке зашкаливают", - добавила Трегулова.

https://ria.ru/20190731/1557019335.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, новая третьяковская галерея, зельфира трегулова