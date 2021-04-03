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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210403/tretyakovka-1603960027.html
Третьяковка открыла новый зал Ларионова и Гончаровой
Третьяковка открыла новый зал Ларионова и Гончаровой
Третьяковка сформировала новый вариант постоянной экспозиции с отдельным залом художников Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, сообщила директор галереи... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T06:28
2021-04-03T08:23
культура
новости культуры
новая третьяковская галерея
зельфира трегулова
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Третьяковка сформировала новый вариант постоянной экспозиции с отдельным залом художников Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, сообщила директор галереи Зельфира Трегулова."Мы всегда очень широко представляли работы Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова в своих постоянных экспозициях. Сейчас как раз мы сформировали новый вариант постоянной экспозиции с огромным залом, посвящённым работам Ларионова и Гончаровой", - рассказала Трегулова на ярмарке Art Russia.Глава Третьяковки напомнила, что в 2014 году галерея сделала масштабную ретроспективу Гончаровой, а несколько лет назад состоялась первая выставка Ларионова."Ларионов и Гончарова - востребованные художники, цены на работы которых на рынке зашкаливают", - добавила Трегулова.
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новости культуры, новая третьяковская галерея, зельфира трегулова

Третьяковка открыла новый зал Ларионова и Гончаровой

06:28 03.04.2021 (обновлено: 08:23 03.04.2021)
 
© Фото : Public domain Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, 1913 год
Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, 1913 год - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Третьяковка сформировала новый вариант постоянной экспозиции с отдельным залом художников Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, сообщила директор галереи Зельфира Трегулова.
"Мы всегда очень широко представляли работы Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова в своих постоянных экспозициях. Сейчас как раз мы сформировали новый вариант постоянной экспозиции с огромным залом, посвящённым работам Ларионова и Гончаровой", - рассказала Трегулова на ярмарке Art Russia.
© Наталья Сергеевна Гончарова, 1913Портрет Ларионова. Наталья Сергеевна Гончарова, 1913
Портрет Ларионова. Наталья Сергеевна Гончарова, 1913
1 из 6
Портрет Ларионова. Наталья Сергеевна Гончарова, 1913
© Наталья Сергеевна Гончарова, 1913
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетительница во время открытия выставки русской художницы Наталии Гончаровой "Между Востоком и Западом" в Третьяковской галерее в Москве.
Посетительница во время открытия выставки русской художницы Наталии Гончаровой Между Востоком и Западом в Третьяковской галерее в Москве
2 из 6
Посетительница во время открытия выставки русской художницы Наталии Гончаровой "Между Востоком и Западом" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковРепродукция картины "Автопортрет с желтыми лилиями" работы Натальи Гончаровой на выставке "Искусство женского рода" в Государственной Третьяковской галерее.
Репродукция картины Автопортрет с желтыми лилиями работы Натальи Гончаровой
3 из 6
Репродукция картины "Автопортрет с желтыми лилиями" работы Натальи Гончаровой на выставке "Искусство женского рода" в Государственной Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее в Москве.
Выставка Михаил Ларионов в Третьяковской галерее
4 из 6
Выставка "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Михаила Ларионова "Голова быка" (1912г.) на выставке "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее в Москве.
Картина Михаила Ларионова Голова быка на выставке Михаил Ларионов в Третьяковской галерее в Москве
5 из 6
Картина Михаила Ларионова "Голова быка" (1912г.) на выставке "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители у картины Михаила Ларионова "Курящий солдат" (1910-1911гг.) на выставке "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее в Москве.
Выставка Михаил Ларионов в Третьяковской галерее
6 из 6
Посетители у картины Михаила Ларионова "Курящий солдат" (1910-1911гг.) на выставке "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 6
Портрет Ларионова. Наталья Сергеевна Гончарова, 1913
© Наталья Сергеевна Гончарова, 1913
2 из 6
Посетительница во время открытия выставки русской художницы Наталии Гончаровой "Между Востоком и Западом" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 6
Репродукция картины "Автопортрет с желтыми лилиями" работы Натальи Гончаровой на выставке "Искусство женского рода" в Государственной Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
4 из 6
Выставка "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
5 из 6
Картина Михаила Ларионова "Голова быка" (1912г.) на выставке "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
6 из 6
Посетители у картины Михаила Ларионова "Курящий солдат" (1910-1911гг.) на выставке "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Глава Третьяковки напомнила, что в 2014 году галерея сделала масштабную ретроспективу Гончаровой, а несколько лет назад состоялась первая выставка Ларионова.
"Ларионов и Гончарова - востребованные художники, цены на работы которых на рынке зашкаливают", - добавила Трегулова.
Посетительница во время открытия выставки русской художницы Наталии Гончаровой Между Востоком и Западом в Третьяковской галерее в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2019
31 июля 2019, 08:00Культура
Как самая дорогая русская художница повлияла на современную мировую моду
 
КультураНовости культурыНовая Третьяковская галереяЗельфира Трегулова
 
 
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