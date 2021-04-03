Третьяковка открыла новый зал Ларионова и Гончаровой
06:28 03.04.2021 (обновлено: 08:23 03.04.2021)
© Фото : Public domain Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, 1913 год
© Фото : Public domain
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Третьяковка сформировала новый вариант постоянной экспозиции с отдельным залом художников Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, сообщила директор галереи Зельфира Трегулова.
"Мы всегда очень широко представляли работы Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова в своих постоянных экспозициях. Сейчас как раз мы сформировали новый вариант постоянной экспозиции с огромным залом, посвящённым работам Ларионова и Гончаровой", - рассказала Трегулова на ярмарке Art Russia.
© Наталья Сергеевна Гончарова, 1913Портрет Ларионова. Наталья Сергеевна Гончарова, 1913
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Портрет Ларионова. Наталья Сергеевна Гончарова, 1913
© Наталья Сергеевна Гончарова, 1913
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетительница во время открытия выставки русской художницы Наталии Гончаровой "Между Востоком и Западом" в Третьяковской галерее в Москве.
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Посетительница во время открытия выставки русской художницы Наталии Гончаровой "Между Востоком и Западом" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковРепродукция картины "Автопортрет с желтыми лилиями" работы Натальи Гончаровой на выставке "Искусство женского рода" в Государственной Третьяковской галерее.
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Репродукция картины "Автопортрет с желтыми лилиями" работы Натальи Гончаровой на выставке "Искусство женского рода" в Государственной Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее в Москве.
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Выставка "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Михаила Ларионова "Голова быка" (1912г.) на выставке "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее в Москве.
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Картина Михаила Ларионова "Голова быка" (1912г.) на выставке "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители у картины Михаила Ларионова "Курящий солдат" (1910-1911гг.) на выставке "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее в Москве.
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Посетители у картины Михаила Ларионова "Курящий солдат" (1910-1911гг.) на выставке "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее в Москве.
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Портрет Ларионова. Наталья Сергеевна Гончарова, 1913
© Наталья Сергеевна Гончарова, 1913
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Посетительница во время открытия выставки русской художницы Наталии Гончаровой "Между Востоком и Западом" в Третьяковской галерее в Москве.
3 из 6
Репродукция картины "Автопортрет с желтыми лилиями" работы Натальи Гончаровой на выставке "Искусство женского рода" в Государственной Третьяковской галерее.
4 из 6
Выставка "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее в Москве.
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Картина Михаила Ларионова "Голова быка" (1912г.) на выставке "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее в Москве.
6 из 6
Посетители у картины Михаила Ларионова "Курящий солдат" (1910-1911гг.) на выставке "Михаил Ларионов" в Третьяковской галерее в Москве.
Глава Третьяковки напомнила, что в 2014 году галерея сделала масштабную ретроспективу Гончаровой, а несколько лет назад состоялась первая выставка Ларионова.
"Ларионов и Гончарова - востребованные художники, цены на работы которых на рынке зашкаливают", - добавила Трегулова.