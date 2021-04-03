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https://ria.ru/20210403/tramp-1604001362.html
Трамп воздвиг себе памятник: на пути ко "второму интернету"
Трамп воздвиг себе памятник: на пути ко "второму интернету"
Прогулка по только что открывшемуся сайту Дональда Трампа не впечатляет. Есть ощущение, что перед нами — памятник нерукотворный, воздвигнутый этим уже... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T08:00
2021-04-03T07:56
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
технологии
авторы
мнение - авторы
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Прогулка по только что открывшемуся сайту Дональда Трампа не впечатляет. Есть ощущение, что перед нами — памятник нерукотворный, воздвигнутый этим уже историческим персонажем для увековечения собственных былых заслуг перед Америкой и миром. Ностальгия — хорошая штука, но, согласитесь, хочется знать, будет ли продолжение республиканско-трампистского банкета в мировом масштабе.Так вот, оно будет, и еще какое. Просто главное блюдо банкета только готовится, а называется оно, если все получится, — второй, параллельный интернет.Если так, то и название трамповского сайта не выглядит странным — оно означает, что вы заходите в офис 45-го президента США, с еле заметным намеком на то, что законный президент все-таки никак не Джо Байден.Что касается прошлых заслуг Трампа, то тут все просто и очевидно, они с удовольствием перечисляются, да еще и скромно, не целиком. Например, доход среднего домохозяйства при Трампе достиг самого высокого уровня в письменной истории страны, и доход семьи среднего класса вырос в пять раз больше, чем при предыдущей администрации: это на сайте есть. Но могли бы добавить: создано семь миллионов рабочих мест, и бедность (да, в США есть бедные) упала до 11,8%, то есть достигла самого низкого уровня за 17 лет.Правда, это достижения на момент зимы 2019-2020 годов. И республиканская половина Америки сейчас занята размышлениями о том, как же это у демократов так получилось, что власть была вырвана из рук Трампа, да так, что ничего нельзя было сделать. И как обеспечить, чтобы этот переворот в американской истории больше не повторился.Если коротко, то ход мысли республиканцев таков: оппозиции не удалась даже спецоперация "пандемия". Экономика с ее достижениями, конечно, обрушилась, но люди все равно проголосовали за Трампа, и пришлось пускать в ход вторую спецоперацию — "почтовое голосование и прочие мертвые души". Но почему находившемуся у власти президенту не удалось эту операцию сорвать? Потому, что выиграли те, кто контролировал не только основную массу СМИ, но и социальные сети и в целом техническую систему под названием "интернет".Эта тема — заметная часть идущей в стране дискуссии. Вот весьма немолодой вашингтонский судья в очередной раз напоминает, что все ключевые СМИ, за небольшими исключениями, давно в руках у демократов, а народившаяся за последние годы такая же консервативная система СМИ была в нужный момент заблокирована на уровне соцсетей. Вот личности с другого фланга, демократического, вздымают привычную пену ярости насчет "авторитаризма" республиканцев — они, оказывается, во множестве своих штатов осмеливаются взять под контроль избирательные технологии и не допустить нового набега "мертвых душ" на промежуточных выборах в конгресс в 2022 году.То есть драка вокруг опыта зимы 2020-2021 годов только набирает обороты. Но у этой драки есть ключевая точка, и она называется "8 января 2021 года". Настоящий переворот, оказывается, произошел в этот день, когда лично Трамп и его соратники были попросту отключены от соцсетей — после очередной спецоперации по штурму непонятно кем Капитолия. Вся Америка была потрясена этим штурмом, и тут на следующий день президент страны исчез из Сети… Оказалось, что в США есть люди более могущественные, чем избранный глава государства, и эти люди — те, кто повелевает интернетом, то есть BigTech, главы корпораций типа Google или Amazon.Но потрясение никогда не длится вечно. "Они, может, и умные, но не понимают, как устроен мир. Они думают, что управляют миром, но это не так", говорит один из героев публикации в журнале The American Conservative.Публикация эта о том, что на всякую ракету есть своя противоракета и на всякий переворот есть контрпереворот. Противоракета, видимо, появилась, раз уж о ней пишут. Речь о том, что есть технари, отлично знающие, как устроена глобальная сеть — множество вполне материальных объектов, серверов и прочих систем и машин, разбросанных по всему миру. И уже во вторую очередь существует софт — команды, с помощью которых такая сеть управляется. Но ведь часть этой техники и софта можно купить или сделать.В статье цитируется одна такая команда технарей (их проект называется RightForge — "Правая кузница"), которая уже сегодня способна полностью восстановить ваш сайт, наглухо заблокированный теми самыми "хозяевами мира" из BigTech. Они говорят, что, владея достаточно мощными системами "железа", уже сегодня способны оказать вам "миграционную услугу" — мгновенный перевод вашего сайта с одной платформы на другую с полным сохранением всего, на этом сайте накопленного. Такой переехавший сайт не будет поддерживаться мобильными приложениями, если таковые находятся в руках все тех же BigTech — так и эта ситуация тоже поправимая, со временем. Кстати, не будем думать, что и другие компании (китайские или прочие) не могут сделать то же самое.Гении из "Правой кузницы" говорят, что, по сути, открыта прямая дорога ко второму, параллельному интернету. Причем виноваты в этом эпохальном событии те, кто думал, что навеки монополизировали интернет первый, считая, что он будет единственным.Идея интернета была демократичной — нейтральная среда, дающая возможность обмена информацией для всех. Но ее в переполохе сделали орудием в совершенно ненейтральной ситуации, и результат — это все равно как если бы рыбы задумались, из чего сделана вода и кто ее наливает. А мы ведь слегка умнее рыб и обладаем большими, чем они, возможностями… В общем, 8 января может стать памятной датой, когда интернет утратил монополию: теперь их может быть даже не два, а сколько угодно. Мир станет другим. И если даже эта команда не сможет осуществить свой замысел, то замысел-то останется и за него возьмутся другие.Напомним, что примерно в феврале было много утечек информации о том, что Дональд Трамп размышляет: создать ли свой сайт, открыть ли свою социальную сеть… Но ведь и их можно было закрыть. Теперь картина яснее: похоже, "другая Америка" создает нечто большее и практически неуязвимое. Ну а "офис 45-го президента" сможет теперь — когда уменьшилась угроза его внезапного закрытия — стать одним из звеньев этой информационной системы, может быть, даже ключевым звеном.
https://ria.ru/20210331/tramp-1603687247.html
https://ria.ru/20210401/sotsset-1603870539.html
https://ria.ru/20210331/tramp-1603714367.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210330/1603495462.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210330/tramp-1603425010.html
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Дмитрий Косырев
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, технологии, авторы, мнение - авторы

Трамп воздвиг себе памятник: на пути ко "второму интернету"

08:00 03.04.2021
 
© AFP 2021 / Getty Images/Gerardo MoraДональд Трамп обнимает флаг США в штате Флорида
Дональд Трамп обнимает флаг США в штате Флорида - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Gerardo Mora
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Прогулка по только что открывшемуся сайту Дональда Трампа не впечатляет. Есть ощущение, что перед нами — памятник нерукотворный, воздвигнутый этим уже историческим персонажем для увековечения собственных былых заслуг перед Америкой и миром. Ностальгия — хорошая штука, но, согласитесь, хочется знать, будет ли продолжение республиканско-трампистского банкета в мировом масштабе.
Так вот, оно будет, и еще какое. Просто главное блюдо банкета только готовится, а называется оно, если все получится, — второй, параллельный интернет.
© The office of Donald J. Trump Снимок экрана сайта 45-го президента США Дональда Трампа
Снимок экрана сайта 45-го президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© The office of Donald J. Trump
Снимок экрана сайта 45-го президента США Дональда Трампа
Если так, то и название трамповского сайта не выглядит странным — оно означает, что вы заходите в офис 45-го президента США, с еле заметным намеком на то, что законный президент все-таки никак не Джо Байден.
Что касается прошлых заслуг Трампа, то тут все просто и очевидно, они с удовольствием перечисляются, да еще и скромно, не целиком. Например, доход среднего домохозяйства при Трампе достиг самого высокого уровня в письменной истории страны, и доход семьи среднего класса вырос в пять раз больше, чем при предыдущей администрации: это на сайте есть. Но могли бы добавить: создано семь миллионов рабочих мест, и бедность (да, в США есть бедные) упала до 11,8%, то есть достигла самого низкого уровня за 17 лет.
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 18:44
Трамп не исключил, что будет бороться за пост президента в 2024 году
Правда, это достижения на момент зимы 2019-2020 годов. И республиканская половина Америки сейчас занята размышлениями о том, как же это у демократов так получилось, что власть была вырвана из рук Трампа, да так, что ничего нельзя было сделать. И как обеспечить, чтобы этот переворот в американской истории больше не повторился.
Если коротко, то ход мысли республиканцев таков: оппозиции не удалась даже спецоперация "пандемия". Экономика с ее достижениями, конечно, обрушилась, но люди все равно проголосовали за Трампа, и пришлось пускать в ход вторую спецоперацию — "почтовое голосование и прочие мертвые души". Но почему находившемуся у власти президенту не удалось эту операцию сорвать? Потому, что выиграли те, кто контролировал не только основную массу СМИ, но и социальные сети и в целом техническую систему под названием "интернет".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 20:35
Трамп присоединился к новой социальной сети
Эта тема — заметная часть идущей в стране дискуссии. Вот весьма немолодой вашингтонский судья в очередной раз напоминает, что все ключевые СМИ, за небольшими исключениями, давно в руках у демократов, а народившаяся за последние годы такая же консервативная система СМИ была в нужный момент заблокирована на уровне соцсетей. Вот личности с другого фланга, демократического, вздымают привычную пену ярости насчет "авторитаризма" республиканцев — они, оказывается, во множестве своих штатов осмеливаются взять под контроль избирательные технологии и не допустить нового набега "мертвых душ" на промежуточных выборах в конгресс в 2022 году.
То есть драка вокруг опыта зимы 2020-2021 годов только набирает обороты. Но у этой драки есть ключевая точка, и она называется "8 января 2021 года". Настоящий переворот, оказывается, произошел в этот день, когда лично Трамп и его соратники были попросту отключены от соцсетей — после очередной спецоперации по штурму непонятно кем Капитолия. Вся Америка была потрясена этим штурмом, и тут на следующий день президент страны исчез из Сети… Оказалось, что в США есть люди более могущественные, чем избранный глава государства, и эти люди — те, кто повелевает интернетом, то есть BigTech, главы корпораций типа Google или Amazon.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 22:35
Facebook удалил видео с интервью Трампа
Но потрясение никогда не длится вечно. "Они, может, и умные, но не понимают, как устроен мир. Они думают, что управляют миром, но это не так", говорит один из героев публикации в журнале The American Conservative.
Публикация эта о том, что на всякую ракету есть своя противоракета и на всякий переворот есть контрпереворот. Противоракета, видимо, появилась, раз уж о ней пишут. Речь о том, что есть технари, отлично знающие, как устроена глобальная сеть — множество вполне материальных объектов, серверов и прочих систем и машин, разбросанных по всему миру. И уже во вторую очередь существует софт — команды, с помощью которых такая сеть управляется. Но ведь часть этой техники и софта можно купить или сделать.
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
30 марта, 17:26На грани
А ему на сайт. Дональд Трамп открыл портал в новый мир
В статье цитируется одна такая команда технарей (их проект называется RightForge — "Правая кузница"), которая уже сегодня способна полностью восстановить ваш сайт, наглухо заблокированный теми самыми "хозяевами мира" из BigTech. Они говорят, что, владея достаточно мощными системами "железа", уже сегодня способны оказать вам "миграционную услугу" — мгновенный перевод вашего сайта с одной платформы на другую с полным сохранением всего, на этом сайте накопленного. Такой переехавший сайт не будет поддерживаться мобильными приложениями, если таковые находятся в руках все тех же BigTech — так и эта ситуация тоже поправимая, со временем. Кстати, не будем думать, что и другие компании (китайские или прочие) не могут сделать то же самое.
Гении из "Правой кузницы" говорят, что, по сути, открыта прямая дорога ко второму, параллельному интернету. Причем виноваты в этом эпохальном событии те, кто думал, что навеки монополизировали интернет первый, считая, что он будет единственным.
Идея интернета была демократичной — нейтральная среда, дающая возможность обмена информацией для всех. Но ее в переполохе сделали орудием в совершенно ненейтральной ситуации, и результат — это все равно как если бы рыбы задумались, из чего сделана вода и кто ее наливает. А мы ведь слегка умнее рыб и обладаем большими, чем они, возможностями… В общем, 8 января может стать памятной датой, когда интернет утратил монополию: теперь их может быть даже не два, а сколько угодно. Мир станет другим. И если даже эта команда не сможет осуществить свой замысел, то замысел-то останется и за него возьмутся другие.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 12:02Акценты
Не "Твиттером" единым. Дональд Трамп нашел способ общаться в интернете
Напомним, что примерно в феврале было много утечек информации о том, что Дональд Трамп размышляет: создать ли свой сайт, открыть ли свою социальную сеть… Но ведь и их можно было закрыть. Теперь картина яснее: похоже, "другая Америка" создает нечто большее и практически неуязвимое. Ну а "офис 45-го президента" сможет теперь — когда уменьшилась угроза его внезапного закрытия — стать одним из звеньев этой информационной системы, может быть, даже ключевым звеном.
 
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