https://ria.ru/20210403/tigr-1604103311.html

В Приморье разыскивают "неуловимого" тигра

В Приморье разыскивают "неуловимого" тигра

Специалисты отлавливают амурского тигра, который с января нападает на собак в нескольких селах Хасанского района в Приморье и ловко обходит расставленные... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T17:01

2021-04-03T17:01

2021-04-03T17:26

сергей арамилев

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

хасанский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Специалисты отлавливают амурского тигра, который с января нападает на собак в нескольких селах Хасанского района в Приморье и ловко обходит расставленные охотнадзором ловушки, сообщает центр "Амурский тигр".В феврале генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что специалисты отпугивают от населенных пунктов тигра, который убил двух домашних животных в окрестностях национального парка "Земля леопарда". В том числе он утащил собаку у села Занадворовка в нескольких километрах от границы нацпарка, также фермер в лесном массиве держал свиней в открытой загородке, тигр на одну из них напал. Специалисты установили фотоловушки в местах вероятного появления хищника."Как рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира – начальник управления по охране объектов животного мира Алексей Суровый, визиты тигра фиксируются в двух селах Хасанского района Приморского края с начала января 2021 года. Большинство случаев зафиксировано в селе Занадворовка, где в период с 11 января по 29 марта от нападений хищника погибли более десятка собак. Несколько заходов тигра зарегистрировано в соседних селах Гусевка и Провалово", - говорится в сообщении.По словам Сурового, сначала тигра отпугивали, также старались минимизировать факторы, которые его туда привлекают. Хищник приходит туда из-за безнадзорных собак, которых в свою очередь привлекают несанкционированные свалки бытовых отходов в границах сел. Зверь не ушел, и Росприроднадзор выдал разрешение на его отлов.Пока тигр умело обходит расставленные специалистами конфликтной группы ловушки, не возвращается к ранее задавленным собакам и перемещается от одного населенного пункта к другому. Все это осложняет его отлов."Несмотря на молодость, зверь осторожен и умен, но его отлов - это вопрос времени. В настоящее время конфликтная группа усилена дополнительными людьми, надеемся, что это ускорит разрешение конфликтной ситуации", - добавил Суровый, которого цитирует центр.По словам Арамилева, в данном случае отловить тигра-хулигана необходимо, чтобы установить причины его поведения и, если не будет противопоказаний, переместить его в другую часть ареала. Отмечается, что на юго-западе Приморья плотность тигра высокая, конкуренция между самцами за участки нарастает, и молодым особям не так просто приспособиться к таким условиям, но им есть куда расселятся. Кроме того, с 9 по 29 марта тигр не нападал на собак, вероятно, в эти дни он переключился на диких животных, а значит с большой долей вероятности с ним физиологически всё в порядке, добавил Арамилев.Амурский тигр, один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/22 годов.

https://ria.ru/20210212/zapovednik-1597095628.html

https://ria.ru/20210306/leopard-1600133578.html

хасанский район

приморский край

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сергей арамилев, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), хасанский район, приморский край