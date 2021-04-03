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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Второй тест президента Аргентины подтвердил заражение коронавирусом
Второй тест президента Аргентины подтвердил заражение коронавирусом
ПЦР-тест президента Аргентины Альберто Фернандеса на коронавирусную инфекцию COVID-19, сделанный после проведения анализа на антигены, оказался положительным,... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T22:50
2021-04-03T22:50
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
альберто фернандес
александр гинцбург
коронавирусы
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр - РИА Новости. ПЦР-тест президента Аргентины Альберто Фернандеса на коронавирусную инфекцию COVID-19, сделанный после проведения анализа на антигены, оказался положительным, сообщила команда медиков президента.Ранее Фернандес сообщил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным. Антигенные тесты - это не тесты на антитела, такие исследования выявляют наличие определенного вирусного антигена, что подразумевает наличие инфекции."Второго апреля президент Альберто Анхель Фернандес ... сделал тест на определение антигена коронавируса, который оказался положительным ... Ему был сделан тест ПЦР ... ПЦР-тест оказался положительным, что подтверждает наличие заболевания COVID-19", - отмечают врачи.Доктор президента Федерико Сааведра оценил состояние здоровья президента в субботу как стабильное."Глава государства стабилен, не проявляет симптомов, состояние здоровья в рамках нормы", - отмечается в сообщении.В январе в администрации аргентинского президента сообщали, что он сделал прививку первым компонентом вакцины "Спутник V". Как отметила в субботу аргентинская газета Clarin со ссылкой на источники, Фернандес был привит двумя дозами вакцины от коронавируса.Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости сообщение о тесте Фернандеса, заявил, что вакцинация не исключает заражение, 8% привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжёлые последствия.
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коронавирус covid-19, альберто фернандес, александр гинцбург, коронавирусы, в мире

Второй тест президента Аргентины подтвердил заражение коронавирусом

22:50 03.04.2021
 
© AP Photo / Juan MabromataПрезидент Аргентины Альберто Фернандес
Президент Аргентины Альберто Фернандес - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© AP Photo / Juan Mabromata
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр - РИА Новости. ПЦР-тест президента Аргентины Альберто Фернандеса на коронавирусную инфекцию COVID-19, сделанный после проведения анализа на антигены, оказался положительным, сообщила команда медиков президента.
Ранее Фернандес сообщил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным. Антигенные тесты - это не тесты на антитела, такие исследования выявляют наличие определенного вирусного антигена, что подразумевает наличие инфекции.
"Второго апреля президент Альберто Анхель Фернандес ... сделал тест на определение антигена коронавируса, который оказался положительным ... Ему был сделан тест ПЦР ... ПЦР-тест оказался положительным, что подтверждает наличие заболевания COVID-19", - отмечают врачи.
Доктор президента Федерико Сааведра оценил состояние здоровья президента в субботу как стабильное.
Президент Аргентины Альберто Фернандес привился от коронавируса вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
Вчера, 11:08Распространение коронавируса
Гинцбург объяснил симптомы COVID-19 у привитого президента Аргентины
"Глава государства стабилен, не проявляет симптомов, состояние здоровья в рамках нормы", - отмечается в сообщении.
В январе в администрации аргентинского президента сообщали, что он сделал прививку первым компонентом вакцины "Спутник V". Как отметила в субботу аргентинская газета Clarin со ссылкой на источники, Фернандес был привит двумя дозами вакцины от коронавируса.
Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости сообщение о тесте Фернандеса, заявил, что вакцинация не исключает заражение, 8% привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжёлые последствия.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Альберто ФернандесАлександр ГинцбургКоронавирусыВ мире
 
 
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