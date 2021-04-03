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В Москве осудили двух фигурантов дела о подготовке теракта
В Москве осудили двух фигурантов дела о подготовке теракта
Суд в Москве приговорил двух фигурантов дела о подготовке теракта в России и финансировании терроризма к 8 и 14 годам колонии строгого режима, сообщила... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T09:56
2021-04-03T09:57
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Суд в Москве приговорил двух фигурантов дела о подготовке теракта в России и финансировании терроризма к 8 и 14 годам колонии строгого режима, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.Следствием и судом установлено, что Шахзод Умматкулов в 2019 году разместил в одной из социальных сетей видеоролик, оправдывающий деятельность террористической организации, участником которой он был. После этого в марте 2020 года, желая поддержать ее деятельность на территории Сирии, действуя совместно с подельником Паттаевым, перевел денежные средства для целей поддержки террористической деятельности.Позже Умматкулов, действуя по указанию куратора, находящегося в Сирии, изготовил самодельное взрывное устройство, которое хотел использовать при проведении массового мероприятия в столичном регионе летом 2020 года, однако его действия пресекли сотрудники СК, ФСБ России и ЦПЭ ГУ МВД России по городу Москве."Приговором суда Умматкулову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Паттаеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - рассказала Иванова.По словам Ивановой, они признаны виновными в совершении таких преступлений как "оправдание терроризма", "участие в деятельности организации, которая признана террористической", "финансирование терроризма", "приготовление к террористическому акту", "изготовление взрывного устройства", "хранение взрывного устройства".Отмечается, что следователи провели многочисленные обыски, в кратчайшие сроки установили и задержали соучастников."Проведен значительный объем следственных действий, допрошено более 20 свидетелей, проведены комплексные судебные экспертизы, получены выписки банковских счетов. По запросу следствия проведены финансовые расследования", - уточнила Иванова.
https://ria.ru/20210401/terakt-1603763489.html
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве осудили двух фигурантов дела о подготовке теракта

09:56 03.04.2021 (обновлено: 09:57 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Суд в Москве приговорил двух фигурантов дела о подготовке теракта в России и финансировании терроризма к 8 и 14 годам колонии строгого режима, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.
Следствием и судом установлено, что Шахзод Умматкулов в 2019 году разместил в одной из социальных сетей видеоролик, оправдывающий деятельность террористической организации, участником которой он был. После этого в марте 2020 года, желая поддержать ее деятельность на территории Сирии, действуя совместно с подельником Паттаевым, перевел денежные средства для целей поддержки террористической деятельности.
Позже Умматкулов, действуя по указанию куратора, находящегося в Сирии, изготовил самодельное взрывное устройство, которое хотел использовать при проведении массового мероприятия в столичном регионе летом 2020 года, однако его действия пресекли сотрудники СК, ФСБ России и ЦПЭ ГУ МВД России по городу Москве.
"Приговором суда Умматкулову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Паттаеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - рассказала Иванова.
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По словам Ивановой, они признаны виновными в совершении таких преступлений как "оправдание терроризма", "участие в деятельности организации, которая признана террористической", "финансирование терроризма", "приготовление к террористическому акту", "изготовление взрывного устройства", "хранение взрывного устройства".
Отмечается, что следователи провели многочисленные обыски, в кратчайшие сроки установили и задержали соучастников.
"Проведен значительный объем следственных действий, допрошено более 20 свидетелей, проведены комплексные судебные экспертизы, получены выписки банковских счетов. По запросу следствия проведены финансовые расследования", - уточнила Иванова.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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