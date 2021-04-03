https://ria.ru/20210403/sud-1604066974.html

В Москве осудили двух фигурантов дела о подготовке теракта

В Москве осудили двух фигурантов дела о подготовке теракта

Суд в Москве приговорил двух фигурантов дела о подготовке теракта в России и финансировании терроризма к 8 и 14 годам колонии строгого режима, сообщила... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T09:56

2021-04-03T09:56

2021-04-03T09:57

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Суд в Москве приговорил двух фигурантов дела о подготовке теракта в России и финансировании терроризма к 8 и 14 годам колонии строгого режима, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.Следствием и судом установлено, что Шахзод Умматкулов в 2019 году разместил в одной из социальных сетей видеоролик, оправдывающий деятельность террористической организации, участником которой он был. После этого в марте 2020 года, желая поддержать ее деятельность на территории Сирии, действуя совместно с подельником Паттаевым, перевел денежные средства для целей поддержки террористической деятельности.Позже Умматкулов, действуя по указанию куратора, находящегося в Сирии, изготовил самодельное взрывное устройство, которое хотел использовать при проведении массового мероприятия в столичном регионе летом 2020 года, однако его действия пресекли сотрудники СК, ФСБ России и ЦПЭ ГУ МВД России по городу Москве."Приговором суда Умматкулову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Паттаеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - рассказала Иванова.По словам Ивановой, они признаны виновными в совершении таких преступлений как "оправдание терроризма", "участие в деятельности организации, которая признана террористической", "финансирование терроризма", "приготовление к террористическому акту", "изготовление взрывного устройства", "хранение взрывного устройства".Отмечается, что следователи провели многочисленные обыски, в кратчайшие сроки установили и задержали соучастников."Проведен значительный объем следственных действий, допрошено более 20 свидетелей, проведены комплексные судебные экспертизы, получены выписки банковских счетов. По запросу следствия проведены финансовые расследования", - уточнила Иванова.

https://ria.ru/20210401/terakt-1603763489.html

https://ria.ru/20210317/terakt-1601586283.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия