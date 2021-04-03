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Российский военный спутник сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном
Российский военный спутник сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном
Российский военный спутник "Космос-2525" сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном. Это следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T10:35
2021-04-03T10:35
2021-04-03T13:00
наука
тихий океан
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космос - риа наука
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российский военный спутник "Космос-2525" сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном. Это следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.По данным американских военных, аппарат вошел в земную атмосферу 1 апреля. По их прогнозам, разрушения произошли примерно в 7:43 мск над южной частью Тихого океана."Космос-2525" с космодрома Плесецк в марте 2018 года вывела на орбиту ракета-носитель "Союз-2.1в". О назначении спутника официально не сообщалось.
https://ria.ru/20210402/mks-1604047602.html
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тихий океан, плесецк (космодром), ввс сша, космос - риа наука