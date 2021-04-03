https://ria.ru/20210403/sputnik-1604069990.html

Российский военный спутник сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном

Российский военный спутник сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном

Российский военный спутник "Космос-2525" сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном. Это следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T10:35

2021-04-03T10:35

2021-04-03T13:00

наука

тихий океан

плесецк (космодром)

ввс сша

космос - риа наука

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российский военный спутник "Космос-2525" сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном. Это следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.По данным американских военных, аппарат вошел в земную атмосферу 1 апреля. По их прогнозам, разрушения произошли примерно в 7:43 мск над южной частью Тихого океана."Космос-2525" с космодрома Плесецк в марте 2018 года вывела на орбиту ракета-носитель "Союз-2.1в". О назначении спутника официально не сообщалось.

https://ria.ru/20210402/mks-1604047602.html

тихий океан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихий океан, плесецк (космодром), ввс сша, космос - риа наука