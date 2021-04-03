SpaceX забрала упавшую в штате Вашингтон часть ракеты Falcon 9
© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкСтарт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon к МКС. 15 ноября 2020
"SpaceX забрала композитный бак высокого давления, (упавший - ред.) после повторного входа в атмосферу на прошлой неделе. Он был обнаружен на частной территории на юго-западе округа Грант на этой неделе", - написал шериф в Twitter, призвав не беспокоить собственника территории, где упал бак.
SpaceX recovered a Composite-Overwrapped Pressure Vessel from last week’s Falcon 9 re-entry. It was found on private property in southwest Grant County this week. Media and treasure hunters: we are not disclosing specifics. The property owner simply wants to be left alone. pic.twitter.com/dEIQAotItY— Grant County Sheriff (@GrantCoSheriff) April 2, 2021
Как сообщил телеканал NBC, на прошлой неделе жители штата наблюдали яркие вспышки на небе, происхождение которых точно не было установлено. Однако позднее метеорологи предположили, что причиной свечения могли стать обломки ракеты Falcon 9, отделившиеся при неудачном повторном выходе на орбиту.
Ракета Falcon 9 доставляет спутники Starlink. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.
Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить $499, ежемесячная абонентская плата составляет $99, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.
Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.