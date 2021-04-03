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Наука
https://ria.ru/20210403/spacex-1604067926.html
SpaceX забрала упавшую в штате Вашингтон часть ракеты Falcon 9
SpaceX забрала упавшую в штате Вашингтон часть ракеты Falcon 9
Компания SpaceX забрала упавшую часть ракеты Falcon 9, которую обнаружили на частной территории в штате Вашингтон, сообщили в офисе шерифа округа Грант. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T10:07
2021-04-03T10:07
наука
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spacex falcon 9
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Компания SpaceX забрала упавшую часть ракеты Falcon 9, которую обнаружили на частной территории в штате Вашингтон, сообщили в офисе шерифа округа Грант."SpaceX забрала композитный бак высокого давления, (упавший - ред.) после повторного входа в атмосферу на прошлой неделе. Он был обнаружен на частной территории на юго-западе округа Грант на этой неделе", - написал шериф в Twitter, призвав не беспокоить собственника территории, где упал бак.Как сообщил телеканал NBC, на прошлой неделе жители штата наблюдали яркие вспышки на небе, происхождение которых точно не было установлено. Однако позднее метеорологи предположили, что причиной свечения могли стать обломки ракеты Falcon 9, отделившиеся при неудачном повторном выходе на орбиту.Ракета Falcon 9 доставляет спутники Starlink. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить $499, ежемесячная абонентская плата составляет $99, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.
https://ria.ru/20210216/raketa-1597627915.html
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земля, spacex falcon 9, космос - риа наука, spacex, сша

SpaceX забрала упавшую в штате Вашингтон часть ракеты Falcon 9

10:07 03.04.2021
 
© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкСтарт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon к МКС. 15 ноября 2020
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon к МКС. 15 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / NASA
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Компания SpaceX забрала упавшую часть ракеты Falcon 9, которую обнаружили на частной территории в штате Вашингтон, сообщили в офисе шерифа округа Грант.
"SpaceX забрала композитный бак высокого давления, (упавший - ред.) после повторного входа в атмосферу на прошлой неделе. Он был обнаружен на частной территории на юго-западе округа Грант на этой неделе", - написал шериф в Twitter, призвав не беспокоить собственника территории, где упал бак.
Как сообщил телеканал NBC, на прошлой неделе жители штата наблюдали яркие вспышки на небе, происхождение которых точно не было установлено. Однако позднее метеорологи предположили, что причиной свечения могли стать обломки ракеты Falcon 9, отделившиеся при неудачном повторном выходе на орбиту.
Ракета Falcon 9 доставляет спутники Starlink. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.
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Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить $499, ежемесячная абонентская плата составляет $99, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.
Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.
Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. 10 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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