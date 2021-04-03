https://ria.ru/20210403/somali-1604069420.html

Сомалийские военные отразили атаку боевиков на базы

Сомалийские военные отразили атаку боевиков на базы

Армия Сомали в результате ожесточенных боев отразила атаку боевиков группировки "Аш-Шабаб" на две свои военные базы на юге страны, передает портал Garowe... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T10:31

2021-04-03T10:31

2021-04-03T10:31

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Армия Сомали в результате ожесточенных боев отразила атаку боевиков группировки "Аш-Шабаб" на две свои военные базы на юге страны, передает портал Garowe Online."Национальная армия Сомали заявила, что отразила нападение боевиков "Аш-Шабаб" на районы Аудегле и Барире в регионе Нижняя Шабелле. Согласно заявлению армии, военным удалось помешать "Аш-Шабаб" использовать взрывчатку при нападении", - сообщает портал в Twitter.Согласно изданию, утром в субботу жители услышали громкий взрыв и звуки стрельбы. Боевики "Аш-Шабаб" подтвердили, что совершили атаку на две базы сомалийской армии в южном регионе Нижняя Шабелле. Как утверждают онлайн-порталы, выступающие на стороне группировки, боевикам удалось взять эти базы под контроль.Радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210309/somali-1600471098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аль-каида, сомали, оон, в мире