Сомалийские военные отразили атаку боевиков на базы
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehМесто взрыва заминированного автомобиля у базы Африканского союза в Могадишо
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Армия Сомали в результате ожесточенных боев отразила атаку боевиков группировки "Аш-Шабаб" на две свои военные базы на юге страны, передает портал Garowe Online.
"Национальная армия Сомали заявила, что отразила нападение боевиков "Аш-Шабаб" на районы Аудегле и Барире в регионе Нижняя Шабелле. Согласно заявлению армии, военным удалось помешать "Аш-Шабаб" использовать взрывчатку при нападении", - сообщает портал в Twitter.
#Somali troops repel multiple Al-Shabaab attacks near the capital at the time the country is struggling to cure a political crisis. https://t.co/0kz5vovnL5 pic.twitter.com/sDgZa75JuD— Garowe Online (@GaroweOnline) April 3, 2021
Согласно изданию, утром в субботу жители услышали громкий взрыв и звуки стрельбы. Боевики "Аш-Шабаб" подтвердили, что совершили атаку на две базы сомалийской армии в южном регионе Нижняя Шабелле. Как утверждают онлайн-порталы, выступающие на стороне группировки, боевикам удалось взять эти базы под контроль.
Радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Запрещенная в России террористическая группировка.