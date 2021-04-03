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Сомалийские военные отразили атаку боевиков на базы
Сомалийские военные отразили атаку боевиков на базы
Армия Сомали в результате ожесточенных боев отразила атаку боевиков группировки "Аш-Шабаб" на две свои военные базы на юге страны, передает портал Garowe... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T10:31
2021-04-03T10:31
аль-каида
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Армия Сомали в результате ожесточенных боев отразила атаку боевиков группировки "Аш-Шабаб" на две свои военные базы на юге страны, передает портал Garowe Online."Национальная армия Сомали заявила, что отразила нападение боевиков "Аш-Шабаб" на районы Аудегле и Барире в регионе Нижняя Шабелле. Согласно заявлению армии, военным удалось помешать "Аш-Шабаб" использовать взрывчатку при нападении", - сообщает портал в Twitter.Согласно изданию, утром в субботу жители услышали громкий взрыв и звуки стрельбы. Боевики "Аш-Шабаб" подтвердили, что совершили атаку на две базы сомалийской армии в южном регионе Нижняя Шабелле. Как утверждают онлайн-порталы, выступающие на стороне группировки, боевикам удалось взять эти базы под контроль.Радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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аль-каида, сомали, оон, в мире

Сомалийские военные отразили атаку боевиков на базы

10:31 03.04.2021
 
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehМесто взрыва заминированного автомобиля у базы Африканского союза в Могадишо
Место взрыва заминированного автомобиля у базы Африканского союза в Могадишо - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Армия Сомали в результате ожесточенных боев отразила атаку боевиков группировки "Аш-Шабаб" на две свои военные базы на юге страны, передает портал Garowe Online.
"Национальная армия Сомали заявила, что отразила нападение боевиков "Аш-Шабаб" на районы Аудегле и Барире в регионе Нижняя Шабелле. Согласно заявлению армии, военным удалось помешать "Аш-Шабаб" использовать взрывчатку при нападении", - сообщает портал в Twitter.
Согласно изданию, утром в субботу жители услышали громкий взрыв и звуки стрельбы. Боевики "Аш-Шабаб" подтвердили, что совершили атаку на две базы сомалийской армии в южном регионе Нижняя Шабелле. Как утверждают онлайн-порталы, выступающие на стороне группировки, боевикам удалось взять эти базы под контроль.
Радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Город Могадишо - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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Аль-КаидаСомалиООНВ мире
 
 
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