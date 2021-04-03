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Вильфанд посоветовал москвичам успеть принять солнечные ванны
Вильфанд посоветовал москвичам успеть принять солнечные ванны
Жители Москвы смогут наслаждаться безопасным для здоровья солнцем до середины следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T00:15
2021-04-03T00:15
2021-04-03T06:32
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Жители Москвы смогут наслаждаться безопасным для здоровья солнцем до середины следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Синоптик пояснил, что солнечная энергия сейчас такая же, как в третьей пятидневке сентября. Однако температура воздуха существенно ниже сентябрьской, потому что энергия солнца идет на то, чтобы растопить снег и прогреть почву."Сейчас угол наклона солнечных лучей большой, происходит рассеивание, поэтому сейчас лучшее время для солнечных ванн", - уточнил Вильфанд.
https://ria.ru/20210331/koronavirus-1603555209.html
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество