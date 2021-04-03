Вильфанд посоветовал москвичам успеть принять солнечные ванны

"В субботу будет проглядывать солнышко. Мы прогнозируем облачно с прояснениями, но солнечные лучи уже можно будет ловить. Начиная с воскресенья, мы прогнозируем уже переменную облачность и преимущественно без осадков, поэтому погода вполне солнечная. И это солнце, которое будет до середины следующей недели - это же чудо! Оно же насыщено энергией", - сказал синоптик.