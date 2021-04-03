https://ria.ru/20210403/seks-1604012279.html

Замена спорту? Ученые посчитали, сколько калорий сжигается во время секса

Замена спорту? Ученые посчитали, сколько калорий сжигается во время секса

Судя по научным данным, секс укрепляет здоровье примерно так же, как спорт: улучшает иммунитет, защищает от инфарктов и инсультов, заметно снижает риск... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T08:00

2021-04-03T08:00

2021-04-03T07:57

наука

инсульт

инфаркты

биология

рак

здоровье

сент-луис

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сша

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Альфия Еникеева. Судя по научным данным, секс укрепляет здоровье примерно так же, как спорт: улучшает иммунитет, защищает от инфарктов и инсультов, заметно снижает риск преждевременной смерти. О том, могут ли регулярные занятия любовью заменить полноценные физические нагрузки, — в материале РИА Новости.Любовь побеждает смертьУ тех, кто занимается сексом хотя бы раз в неделю, больше шансов дожить до преклонного возраста. Как показывают исследования, у них лучше работает иммунитет и ниже уровень стресса. Ведь во время интимной близости в организме вырабатываются дофамин, эндорфин и окситоцин — вещества, создающие ощущение счастья.К тому же секс производит своеобразный омолаживающий эффект — те, у кого активная интимная жизнь, обычно выглядят на несколько лет моложе сверстников, склонных к воздержанию. И, как выяснили ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США), живут значительно дольше.По их подсчетам, один половой акт в неделю снижает риск преждевременной смерти почти в два раза. Вероятность умереть от сердечных болезней уменьшается на 21 процент, от рака — на 69, а от любого другого заболевания — на 48 процентов.Секс вместо тренировкиВсе это во многом похоже на то, как влияют на здоровье регулярные спортивные нагрузки. Во время полового акта всегда сгорают калории, так что идея заменить тренировки интимной близостью напрашивается сама собой.Однако все не так просто.Первыми о количестве сжигаемой при сексе энергии задумались ученые из Университета Миннесоты (США) в далеком 1984-м. Они замеряли показатели организма десяти взрослых мужчин перед и сразу после близости с партнершами. Оказалось, что за шестиминутный половой акт расходуется около 21 килокалории. Примерно столько же сгорает при довольно низкой спортивной нагрузке. А значит, тем, кто хочет поддерживать себя в хорошей форме, прямая дорога в тренажерный зал, заключили авторы работы.Тридцать лет спустя их эксперимент повторили канадские ученые. Правда, они подсчитывали количество сжигаемой энергии не только у мужчин, но и у женщин — всего в исследовании приняла участие 21 пара в возрасте от 20 до 25 лет. Расход калорий во время секса фиксировался с помощью специального гаджета, похожего на фитнес-браслет.Анализ данных показал, что в среднем за один половой акт (сюда включали прелюдию, собственно близость и время после нее) уходит около 85 килокалорий, или 3,6 в минуту. При этом мужчины сжигают больше, чем женщины, — 4,2 и 3,1 в минуту соответственно. Это более чем в два раза меньше, чем расход энергии на беговой дорожке. За одну минуту бега в среднем темпе у мужчин сгорало девять, а у женщин — семь килокалорий.Правильная позицияПо данным британских исследователей, занимаясь сексом, в час можно потратить не более 210 килокалорий — как при пеших прогулках медленным шагом. Этого недостаточно, чтобы скинуть лишний вес и поддерживать себя в хорошей физической форме.Похожего мнения придерживаются и специалисты из Гарвардской медицинской школы (США). Они замеряли частоту сердцебиения и кровяное давление у мужчин, чей средний возраст составлял 55 лет, при занятиях спортом и интимной близости. Оказалось, что тренировки требуют больше сил — частота сердцебиения у волонтеров во время полового акта была почти на четверть ниже, чем при беге на тренажере. А расход кислорода — на этот параметр ориентируются при оценке интенсивности нагрузок — такой же, как при игре в пинг-понг или пеших прогулках.Впрочем, есть данные, что количество сжигаемых калорий зависит от позиции, в которой занимаются сексом. Однако практически все эксперименты в этой области организовывали производители фитнес-браслетов и разработчики приложений для взрослых, а методы обработки данных вызывали вопросы ученых. Пока точно известно, что во время интимной близости сгорает меньше энергии, чем на тренировке. Однако сексуальное возбуждение и половой контакт сопровождаются выбросом окситоцина — гормона любви. Максимальных значений в организме человека он достигает в момент оргазма и сразу после него. Основная функция этого вещества — быстрый выброс сперматозоидов у мужчин и сокращение матки у женщин, что облегчает слияние половых клеток. Но у окситоцина есть еще один "бонус" — он значительно уменьшает потребление калорий и улучшает обмен веществ. Если добавить к этим "постсексуальным" эффектам сниженный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и высокие шансы прожить дольше, то польза интимных контактов, бесспорно, доказана. И в этом плане они точно не проигрывают спорту.

https://ria.ru/20181220/1548281840.html

https://rsport.ria.ru/20200717/1574511526.html

https://ria.ru/20200727/1574990235.html

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инсульт, инфаркты, биология, рак, здоровье, сент-луис, вашингтон (город), сша, спорт