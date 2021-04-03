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Минцифры исключило передачу данных россиян предустановленными сервисами
Минцифры исключило передачу данных россиян предустановленными сервисами
Минцифры исключило возможность передачи персональных данных пользователей компаниями-операторами предустановленных российских приложений. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T11:24
2021-04-03T12:51
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
общество
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Минцифры исключило возможность передачи персональных данных пользователей компаниями-операторами предустановленных российских приложений.Ранее газета "Коммерсант" рассказала об исследовании организации "Информационная культура", в котором эксперты изучили код 16 классов программ для операционных систем смартфонов. Среди них продукты "Яндекса", "Лаборатории Касперского", Mail.ru Group, сервис Госуслуг и другие. Аналитики выяснили, что во всем коммерческом софте есть скрытые алгоритмы, которые отправляют IT-корпорациям, в том числе иностранным, информацию о пользователях для настройки рекламы. Комментируя доклад, представители "Яндекса" и Mail.ru Group озвучили тот же аргумент — внешние трекеры их сервисов собирают только обезличенную информацию.Минцифры также напомнило, что при установке этих продуктов пользователю всегда предлагают ознакомиться с соглашением об использовании ПО, в котором обычно прописаны все нюансы.Закон о предустановке российского софтаВ апреле в силу вступил закон, согласно которому в России запрещено продавать отдельные виды "технически сложных товаров" — смартфонов, планшетов, "умных" телевизоров (Smart TV) — без предустановки российских приложений.В перечне утвержденного властями софта — популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры.СМИ ранее писали, что компания Samsung уже начала выполнять новые требования. При этом пользователи жаловались, что предустановленные сервисы нельзя удалить. Замглавы Минцифры Максим Паршин подчеркнул, что в новом законе нет никаких условий о невозможности удаления этих программ.
https://ria.ru/20210403/tekhnologii-1604073956.html
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353
60
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество

Минцифры исключило передачу данных россиян предустановленными сервисами

11:24 03.04.2021 (обновлено: 12:51 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСотрудник магазина "М-видео" держит в руках смартфон
Сотрудник магазина М-видео держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Минцифры исключило возможность передачи персональных данных пользователей компаниями-операторами предустановленных российских приложений.
Ранее газета "Коммерсант" рассказала об исследовании организации "Информационная культура", в котором эксперты изучили код 16 классов программ для операционных систем смартфонов. Среди них продукты "Яндекса", "Лаборатории Касперского", Mail.ru Group, сервис Госуслуг и другие. Аналитики выяснили, что во всем коммерческом софте есть скрытые алгоритмы, которые отправляют IT-корпорациям, в том числе иностранным, информацию о пользователях для настройки рекламы.

"Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя для таргетирования рекламы", — прокомментировало ведомство.

Комментируя доклад, представители "Яндекса" и Mail.ru Group озвучили тот же аргумент — внешние трекеры их сервисов собирают только обезличенную информацию.
Минцифры также напомнило, что при установке этих продуктов пользователю всегда предлагают ознакомиться с соглашением об использовании ПО, в котором обычно прописаны все нюансы.

Закон о предустановке российского софта

В апреле в силу вступил закон, согласно которому в России запрещено продавать отдельные виды "технически сложных товаров" — смартфонов, планшетов, "умных" телевизоров (Smart TV) — без предустановки российских приложений.
В перечне утвержденного властями софта — популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры.
СМИ ранее писали, что компания Samsung уже начала выполнять новые требования. При этом пользователи жаловались, что предустановленные сервисы нельзя удалить. Замглавы Минцифры Максим Паршин подчеркнул, что в новом законе нет никаких условий о невозможности удаления этих программ.
Новый логотип Яндекса - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
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17 марта, 23:36
Операторы связи прокомментировали проект о передаче данных Роскомнадзору
 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ТехнологииОбщество
 
 
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