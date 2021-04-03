https://ria.ru/20210403/rossiya-1604074474.html

Минцифры исключило передачу данных россиян предустановленными сервисами

Минцифры исключило передачу данных россиян предустановленными сервисами

Минцифры исключило возможность передачи персональных данных пользователей компаниями-операторами предустановленных российских приложений. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T11:24

2021-04-03T11:24

2021-04-03T12:51

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

общество

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Минцифры исключило возможность передачи персональных данных пользователей компаниями-операторами предустановленных российских приложений.Ранее газета "Коммерсант" рассказала об исследовании организации "Информационная культура", в котором эксперты изучили код 16 классов программ для операционных систем смартфонов. Среди них продукты "Яндекса", "Лаборатории Касперского", Mail.ru Group, сервис Госуслуг и другие. Аналитики выяснили, что во всем коммерческом софте есть скрытые алгоритмы, которые отправляют IT-корпорациям, в том числе иностранным, информацию о пользователях для настройки рекламы. Комментируя доклад, представители "Яндекса" и Mail.ru Group озвучили тот же аргумент — внешние трекеры их сервисов собирают только обезличенную информацию.Минцифры также напомнило, что при установке этих продуктов пользователю всегда предлагают ознакомиться с соглашением об использовании ПО, в котором обычно прописаны все нюансы.Закон о предустановке российского софтаВ апреле в силу вступил закон, согласно которому в России запрещено продавать отдельные виды "технически сложных товаров" — смартфонов, планшетов, "умных" телевизоров (Smart TV) — без предустановки российских приложений.В перечне утвержденного властями софта — популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры.СМИ ранее писали, что компания Samsung уже начала выполнять новые требования. При этом пользователи жаловались, что предустановленные сервисы нельзя удалить. Замглавы Минцифры Максим Паршин подчеркнул, что в новом законе нет никаких условий о невозможности удаления этих программ.

https://ria.ru/20210403/tekhnologii-1604073956.html

https://ria.ru/20210317/operatory-1601734682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество