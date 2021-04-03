https://ria.ru/20210403/rossiya-1604074474.html
Минцифры исключило передачу данных россиян предустановленными сервисами
Минцифры исключило передачу данных россиян предустановленными сервисами
Минцифры исключило возможность передачи персональных данных пользователей компаниями-операторами предустановленных российских приложений. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T11:24
2021-04-03T11:24
2021-04-03T12:51
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
общество
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Минцифры исключило возможность передачи персональных данных пользователей компаниями-операторами предустановленных российских приложений.Ранее газета "Коммерсант" рассказала об исследовании организации "Информационная культура", в котором эксперты изучили код 16 классов программ для операционных систем смартфонов. Среди них продукты "Яндекса", "Лаборатории Касперского", Mail.ru Group, сервис Госуслуг и другие. Аналитики выяснили, что во всем коммерческом софте есть скрытые алгоритмы, которые отправляют IT-корпорациям, в том числе иностранным, информацию о пользователях для настройки рекламы. Комментируя доклад, представители "Яндекса" и Mail.ru Group озвучили тот же аргумент — внешние трекеры их сервисов собирают только обезличенную информацию.Минцифры также напомнило, что при установке этих продуктов пользователю всегда предлагают ознакомиться с соглашением об использовании ПО, в котором обычно прописаны все нюансы.Закон о предустановке российского софтаВ апреле в силу вступил закон, согласно которому в России запрещено продавать отдельные виды "технически сложных товаров" — смартфонов, планшетов, "умных" телевизоров (Smart TV) — без предустановки российских приложений.В перечне утвержденного властями софта — популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры.СМИ ранее писали, что компания Samsung уже начала выполнять новые требования. При этом пользователи жаловались, что предустановленные сервисы нельзя удалить. Замглавы Минцифры Максим Паршин подчеркнул, что в новом законе нет никаких условий о невозможности удаления этих программ.
https://ria.ru/20210403/tekhnologii-1604073956.html
https://ria.ru/20210317/operatory-1601734682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Минцифры
исключило возможность передачи персональных данных пользователей компаниями-операторами предустановленных российских приложений.
Ранее газета "Коммерсант"
рассказала об исследовании организации "Информационная культура", в котором эксперты изучили код 16 классов программ для операционных систем смартфонов. Среди них продукты "Яндекса", "Лаборатории Касперского", Mail.ru Group, сервис Госуслуг и другие. Аналитики выяснили, что во всем коммерческом софте есть скрытые алгоритмы, которые отправляют IT-корпорациям, в том числе иностранным, информацию о пользователях для настройки рекламы.
"Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя для таргетирования рекламы", — прокомментировало ведомство.
Комментируя доклад, представители "Яндекса"
и Mail.ru Group
озвучили тот же аргумент — внешние трекеры их сервисов собирают только обезличенную информацию.
Минцифры также напомнило, что при установке этих продуктов пользователю всегда предлагают ознакомиться с соглашением об использовании ПО, в котором обычно прописаны все нюансы.
Закон о предустановке российского софта
В апреле в силу вступил закон, согласно которому в России запрещено продавать отдельные виды "технически сложных товаров" — смартфонов, планшетов, "умных" телевизоров (Smart TV) — без предустановки российских приложений.
В перечне утвержденного властями софта — популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры.
СМИ ранее писали, что компания Samsung
уже начала выполнять новые требования. При этом пользователи жаловались, что предустановленные сервисы нельзя удалить. Замглавы Минцифры Максим Паршин
подчеркнул, что в новом законе нет никаких условий о невозможности удаления этих программ.