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"Лучше сдохну в Москве". Украинская блогерша резко высказалась о родине
"Лучше сдохну в Москве". Украинская блогерша резко высказалась о родине
Украинская TikTok-блогерша Лиза Василенко резко высказалась о жизни на родине. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T16:55
2021-04-03T17:45
россия
украина
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украинская TikTok-блогерша Лиза Василенко резко высказалась о жизни на родине. Девушка отметила, что после переезда в столицу России она поняла, что Москва и Киев — это как "небо и земля".Блогерша пожаловалась на бездействие украинских полицейских, которые не приехали на вызов после того, как ее избили. Сотрудники правоохранительных органов сослались на то, что "у них выходной", и посоветовали обратиться на следующий день.Украинка также отметила, что из-за переезда в Россию соотечественники ее травят и обвиняют в "предательстве родины"."Уехала бы я в Америку, меня бы не хейтили тогда", — добавила Василенко.Она подчеркнула, что это ненормальная ситуация, когда человека судят по его национальности и по тому, куда он захотел переселиться.Блогерша рассказала, что украинская молодежь переезжает в Москву, потому что на родине им "реально нечего делать". Василенко добавила, что столица России дает новые возможности, которых на Украине очень мало.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, украина

"Лучше сдохну в Москве". Украинская блогерша резко высказалась о родине

16:55 03.04.2021 (обновлено: 17:45 03.04.2021)
 
© AP Photo / Sergei ChuzavkovПрохожие на площади Независимости в Киеве, Украина
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украинская TikTok-блогерша Лиза Василенко резко высказалась о жизни на родине.
Девушка отметила, что после переезда в столицу России она поняла, что Москва и Киев — это как "небо и земля".

"Когда со мной случается какая-то ерунда, я всегда думаю о том, что всяко лучше сдохнуть тут, чем на Украине", — заявила Василенко в интервью ютьюб-каналу "Пушка".

Блогерша пожаловалась на бездействие украинских полицейских, которые не приехали на вызов после того, как ее избили. Сотрудники правоохранительных органов сослались на то, что "у них выходной", и посоветовали обратиться на следующий день.
Украинка также отметила, что из-за переезда в Россию соотечественники ее травят и обвиняют в "предательстве родины".
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"Уехала бы я в Америку, меня бы не хейтили тогда", — добавила Василенко.
Она подчеркнула, что это ненормальная ситуация, когда человека судят по его национальности и по тому, куда он захотел переселиться.
Блогерша рассказала, что украинская молодежь переезжает в Москву, потому что на родине им "реально нечего делать". Василенко добавила, что столица России дает новые возможности, которых на Украине очень мало.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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