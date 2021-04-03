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В Ростовской области женщина держала дочь на привязи и не кормила
В Ростовской области женщина держала дочь на привязи и не кормила
Полиция организовала розыск женщины, которая, согласно информации в соцсети, держала свою восьмилетеюю дочь на привязи дома в Новошахтинске Ростовской области и РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T16:17
2021-04-03T18:41
гумвд
новошахтинск
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция организовала розыск женщины, которая, согласно информации в соцсети, держала свою восьмилетеюю дочь на привязи дома в Новошахтинске Ростовской области и не кормила ее, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.Ранее в паблике "Это Ростов" соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что женщина "издевалась над своей дочкой, держала ее на привязи, не давала есть и пить". От голода связанная девочка жевала одеяло. На руках у нее были кровоподтеки от веревки. Все это вскрылось, когда к ним в гости пришла знакомая, которая развязала ребенка "и тут же вызвала полицию и скорую". Ребенок находится в больнице, отмечается в посте."Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, а также проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения матери несовершеннолетней", - сказал представитель ведомства. Он подтвердил, что полицейские изъяли ребенка и поместили в лечебное учреждение.Представитель областной прокуратуры отметил, что ведомство также организовало проверку соблюдения федерального законодательства по факту информации, опубликованной в СМИ. "В ходе проверки будет дана оценка действиям органов профилактики и родителей несовершеннолетней", - сказал он журналистам.
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гумвд, новошахтинск, ростовская область, происшествия

В Ростовской области женщина держала дочь на привязи и не кормила

16:17 03.04.2021 (обновлено: 18:41 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция организовала розыск женщины, которая, согласно информации в соцсети, держала свою восьмилетеюю дочь на привязи дома в Новошахтинске Ростовской области и не кормила ее, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Ранее в паблике "Это Ростов" соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что женщина "издевалась над своей дочкой, держала ее на привязи, не давала есть и пить". От голода связанная девочка жевала одеяло. На руках у нее были кровоподтеки от веревки. Все это вскрылось, когда к ним в гости пришла знакомая, которая развязала ребенка "и тут же вызвала полицию и скорую". Ребенок находится в больнице, отмечается в посте.
"Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, а также проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения матери несовершеннолетней", - сказал представитель ведомства. Он подтвердил, что полицейские изъяли ребенка и поместили в лечебное учреждение.
Представитель областной прокуратуры отметил, что ведомство также организовало проверку соблюдения федерального законодательства по факту информации, опубликованной в СМИ. "В ходе проверки будет дана оценка действиям органов профилактики и родителей несовершеннолетней", - сказал он журналистам.
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