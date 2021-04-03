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Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал тему коррупции на Украине, затронутую на переговорах президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T01:48
2021-04-03T01:48
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал тему коррупции на Украине, затронутую на переговорах президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. По информации американского издания Politico, Байден и его украинский коллега во время первого телефонного разговора, состоявшегося в пятницу, обсудили, в том числе, усилия Киева по борьбе с коррупцией"О борьбе с коррупцией как теме переговоров между главами США и Украины: Байдену и Зеленскому и впрямь есть что обсудить. Например, дело фирмы Burisma, в которой работал сын Байдена. И как сам Байден спасал ее от расследования со стороны украинской прокуратуры. А потом хвалился на весь мир, как уволил генпрокурора Украины", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Сын Байдена Хантер работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники экс-президента США Дональда Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Байден все это отрицает.
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сша
украина
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владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире

Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского

01:48 03.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал тему коррупции на Украине, затронутую на переговорах президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
По информации американского издания Politico, Байден и его украинский коллега во время первого телефонного разговора, состоявшегося в пятницу, обсудили, в том числе, усилия Киева по борьбе с коррупцией
"О борьбе с коррупцией как теме переговоров между главами США и Украины: Байдену и Зеленскому и впрямь есть что обсудить. Например, дело фирмы Burisma, в которой работал сын Байдена. И как сам Байден спасал ее от расследования со стороны украинской прокуратуры. А потом хвалился на весь мир, как уволил генпрокурора Украины", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Сын Байдена Хантер работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники экс-президента США Дональда Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Байден все это отрицает.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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