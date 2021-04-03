https://ria.ru/20210403/protest-1604120918.html
В Тбилиси протестуют против комендантского часа
В Тбилиси протестуют против комендантского часа
Сотни граждан Грузии протестуют против комендантского часа перед парламентом в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T20:32
2021-04-03T20:32
2021-04-03T22:07
тбилиси
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155629/96/1556299637_0:97:2872:1712_1920x0_80_0_0_ecb467d6ed09767f37cf52b0bb5b40ee.jpg
ТБИЛИСИ, 3 апр — РИА Новости. Сотни граждан Грузии протестуют против комендантского часа перед парламентом в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.По словам участников акции, протесты продолжатся до тех пор, пока власти не снимут ограничение."Мы дошли шествием до парламента и пробудем здесь до пяти утра. Люди устали от этих запретов, которые являются бессмысленными", — заявила РИА Новости одна из собравшихся Нанико Самхарадзе.Собрание организовали на 200-й день комендантского часа. Его ввели из-за резкого распространения коронавируса в ноябре прошлого года. Ограничение на ночное передвижение действует в Грузии с 21:00 до 5:00 (с 20:00 до 4:00 мск).Несмотря на то что в стране постепенно начали отменять некоторые меры, упразднять комендантский час не планируют. Власти утверждают, что это спровоцирует начало третьей волны COVID-19. Нарушение комендантского часа наказывается штрафом в две тысячи лари (около 600 долларов).В конце марта глава Национального центра по контролю заболеваний Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что власти планируют ввести "точечные ограничения". По его словам, сейчас ситуация с коронавирусом в стране ухудшается. Как отметил Гамкрелидзе, если его соотечественники не будут следовать рекомендациям, не исключено, что начнется третья волна COVID-19.
https://ria.ru/20210330/vaktsina-1603352327.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155629/96/1556299637_231:0:2640:1807_1920x0_80_0_0_adaf4f9f8495189a847074b367660b05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тбилиси, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 3 апр — РИА Новости.
Сотни граждан Грузии
протестуют против комендантского часа перед парламентом в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
По словам участников акции, протесты продолжатся до тех пор, пока власти не снимут ограничение.
"Мы дошли шествием до парламента и пробудем здесь до пяти утра. Люди устали от этих запретов, которые являются бессмысленными", — заявила РИА Новости одна из собравшихся Нанико Самхарадзе.
Собрание организовали на 200-й день комендантского часа. Его ввели из-за резкого распространения коронавируса в ноябре прошлого года. Ограничение на ночное передвижение действует в Грузии с 21:00 до 5:00 (с 20:00 до 4:00 мск).
Несмотря на то что в стране постепенно начали отменять некоторые меры, упразднять комендантский час не планируют. Власти утверждают, что это спровоцирует начало третьей волны COVID-19. Нарушение комендантского часа наказывается штрафом в две тысячи лари (около 600 долларов).
В конце марта глава Национального центра по контролю заболеваний Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что власти планируют ввести "точечные ограничения". По его словам, сейчас ситуация с коронавирусом в стране ухудшается. Как отметил Гамкрелидзе, если его соотечественники не будут следовать рекомендациям, не исключено, что начнется третья волна COVID-19.
Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>