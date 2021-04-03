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В Тбилиси протестуют против комендантского часа
В Тбилиси протестуют против комендантского часа
Сотни граждан Грузии протестуют против комендантского часа перед парламентом в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T20:32
2021-04-03T22:07
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ТБИЛИСИ, 3 апр — РИА Новости. Сотни граждан Грузии протестуют против комендантского часа перед парламентом в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.По словам участников акции, протесты продолжатся до тех пор, пока власти не снимут ограничение."Мы дошли шествием до парламента и пробудем здесь до пяти утра. Люди устали от этих запретов, которые являются бессмысленными", — заявила РИА Новости одна из собравшихся Нанико Самхарадзе.Собрание организовали на 200-й день комендантского часа. Его ввели из-за резкого распространения коронавируса в ноябре прошлого года. Ограничение на ночное передвижение действует в Грузии с 21:00 до 5:00 (с 20:00 до 4:00 мск).Несмотря на то что в стране постепенно начали отменять некоторые меры, упразднять комендантский час не планируют. Власти утверждают, что это спровоцирует начало третьей волны COVID-19. Нарушение комендантского часа наказывается штрафом в две тысячи лари (около 600 долларов).В конце марта глава Национального центра по контролю заболеваний Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что власти планируют ввести "точечные ограничения". По его словам, сейчас ситуация с коронавирусом в стране ухудшается. Как отметил Гамкрелидзе, если его соотечественники не будут следовать рекомендациям, не исключено, что начнется третья волна COVID-19.
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тбилиси, грузия, в мире

В Тбилиси протестуют против комендантского часа

20:32 03.04.2021 (обновлено: 22:07 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПолицейские автомобили в Тбилиси
Полицейские автомобили в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 3 апр — РИА Новости. Сотни граждан Грузии протестуют против комендантского часа перед парламентом в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
По словам участников акции, протесты продолжатся до тех пор, пока власти не снимут ограничение.
"Мы дошли шествием до парламента и пробудем здесь до пяти утра. Люди устали от этих запретов, которые являются бессмысленными", — заявила РИА Новости одна из собравшихся Нанико Самхарадзе.
Собрание организовали на 200-й день комендантского часа. Его ввели из-за резкого распространения коронавируса в ноябре прошлого года. Ограничение на ночное передвижение действует в Грузии с 21:00 до 5:00 (с 20:00 до 4:00 мск).
Несмотря на то что в стране постепенно начали отменять некоторые меры, упразднять комендантский час не планируют. Власти утверждают, что это спровоцирует начало третьей волны COVID-19. Нарушение комендантского часа наказывается штрафом в две тысячи лари (около 600 долларов).
В конце марта глава Национального центра по контролю заболеваний Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что власти планируют ввести "точечные ограничения". По его словам, сейчас ситуация с коронавирусом в стране ухудшается. Как отметил Гамкрелидзе, если его соотечественники не будут следовать рекомендациям, не исключено, что начнется третья волна COVID-19.

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