https://ria.ru/20210403/produkty-1604063077.html

Россияне рассказали, сколько тратят на продукты в месяц

Россияне рассказали, сколько тратят на продукты в месяц

Большинство российских семей тратит на самые необходимые товары и услуги, включая продукты питания, коммунальные платежи и транспорт, 25-50% своего бюджета, или РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T09:02

2021-04-03T09:02

2021-04-03T09:02

россия

экономика

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Большинство российских семей тратит на самые необходимые товары и услуги, включая продукты питания, коммунальные платежи и транспорт, 25-50% своего бюджета, или 15-30 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости."Около 13% семей в среднем тратят на продукты питания и самое необходимое до 15 тысяч рублей, 42,9% обходятся бюджетом в 15-30 тысяч рублей в месяц. У 29,7% семей эти затраты составляют 30–50 тысяч рублей", - выяснили аналитики.При этом каждая десятая российская семья тратит на товары и услуги первой необходимости 50–70 тысяч рублей в месяц, еще 2,8% - от 70 до 100 тысяч рублей, а 1,8% – свыше 100 тысяч рублей.Почти у трети российских семей (31,2%) расходы на продукты питания и самое необходимое составляют 25-50% бюджета, а каждая пятая семья тратит на удовлетворение базовых потребностей 50-75% своего заработка. Около 12% домохозяйств направляют на эти цели свыше 75% доходов.Около 18,5% участников исследования отметили, что расходы на самые необходимые товары и услуги составляют менее 25% их семейного бюджета, что свидетельствует о достаточно хорошем материальном положении. И примерно столько же, 17,4% респондентов, напротив, признались, что доходов не хватает даже на обеспечение базовых потребностей.Почти половина опрошенных отмечают рост стоимости самых необходимых товаров с начала 2021 года, чуть больше четверти (26,6%) считают, что стоимость выросла незначительно. Для 10,8% респондентов она не изменилась, а 16% россиян даже отметили, что товары и услуги стали доступнее.

https://ria.ru/20210403/tseny-1604058539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика