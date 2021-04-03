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"Сможет сбивать русские ракеты": в США анонсировали новый перехватчик
"Сможет сбивать русские ракеты": в США анонсировали новый перехватчик
Американцы запустили очередной этап модернизации системы ПРО, прикрывающей континентальную часть страны. В конце марта Пентагон выбрал концерны Lockheed Martin... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T08:00
2021-04-03T07:57
а-135
aegis
thaad
raytheon
northrop grumman
lockheed martin
безопасность
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы запустили очередной этап модернизации системы ПРО, прикрывающей континентальную часть страны. В конце марта Пентагон выбрал концерны Lockheed Martin и Northrop Grumman для разработки перехватчика следующего поколения (Next-Generation Interceptor — NGI). В ведомстве уверяют, что он сможет сбивать новые российские и китайские ракеты на встречных курсах. РИА Новости разбиралось в ситуации.Против "Авангарда"Ожидают, что перспективные противоракеты заступят на боевое дежурство уже в середине 2020-х и со временем станут ядром американской системы ПРО. Пентагон решил перевооружиться, усомнившись, что новые МБР России и Китая по зубам имеющимся перехватчикам. В первую очередь речь идет о маршевом участке полета (Ground-Based Midcourse Defense — GMD).Программа NGI стартовала в апреле прошлого года, когда Агентство по противоракетной обороне США (MDA) обратилось к промышленности с запросом на варианты проектов будущего перехватчика. На разработку и создание новой противоракеты выделили 4,9 миллиарда долларов и пять лет. Вместе с Lockheed Martin и Northrop Grumman в конкурсе участвовала и компания Boeing, производитель противоракет GMD, однако ее предложения Пентагон не заинтересовали."Задействовав в проекте два концерна, Агентство по противоракетной обороне сильно выиграет, — объяснил директор MDA вице-адмирал Джон Хилл. — В результате напряженной конкурентной борьбы в кратчайшие сроки будет создано передовое технологическое решение, которое надежно защитит страну от ракетных угроз. Перспективный перехватчик, когда его примут на вооружение, послужит основой ПРО США в 2030-х и далее. Мы ожидаем, что его возможностей хватит для противодействия всему тому, что способны бросить на нас вероятные противники".Внешний вид перспективной противоракеты и тактико-технические характеристики — пока тайна за семью печатями. Однако в Пентагоне неоднократно подчеркивали, что ПРО США должна уметь перехватывать самые современные боевые блоки, в том числе гиперзвуковые. Вероятно, NGI "заточат" в первую очередь против новейших российских ракетных комплексов "Авангард".Неясно, как именно американцы собираются перехватывать маневрирующий боевой блок. Ключевое отличие противоракеты системы ПРО от зенитной в том, что она наводится на упреждающую точку, в которой через определенное время окажется вражеская цель. Поскольку траектория боевого блока "Авангарда" крайне непредсказуемая, заокеанским конструкторам придется придумать что-то очень нетривиальное.Новая противоракетаНа сегодня основной компонент национальной ПРО США — около 60 противоракет GMD наземного базирования, развернутых на Аляске и в Калифорнии. Они способны перехватывать баллистические цели на маршевом участке траектории. Целеуказание выдает система РЛС раннего предупреждения и сопровождения, поражение ракет и их боевых частей — на встречном курсе. Боевая часть — кинетическая, уничтожающая цель лобовым столкновением. Впрочем, испытания перехватчиков выявили их низкую эффективность — сбивали лишь половину учебных ракет.Американцы неоднократно пытались улучшить континентальную систему ПРО. Прорабатывали вариант установки на противоракеты разделяющейся боевой части (Multi-Object Kill Vehicle — MOKV). Испытания продемонстрировали, что новинка нежизнеспособна. В середине прошлого десятилетия запустили программу Redesigned Kill Vehicle (RKV) по созданию новой боевой части для противоракет взамен имеющихся кинетических заатмосферных перехватчиков. Выделили на это 5,8 миллиарда долларов. Концерны Raytheon, Boeing и Lockheed Martin должны были завершить разработку к 2025 году, однако в августе 2020-го агентство по ПРО отменило контракт. По информации американских СМИ, причина — "конструктивные проблемы изделия".Тогда-то Пентагон и объявил, что не собирается больше вкладываться в модернизацию платформы GMD, нужен принципиально новый перехватчик. Пока перспективную технику не примут на вооружение, Вашингтон намерен усиливать ПРО континентальной части США за счет других сил и средств.Все на оборонуРечь идет в первую очередь о кораблях с боевой информационно-управляющей системой Aegis и противоракетами семейства Standard. Сейчас большинство таких вымпелов действует в Тихом океане. Концепция обновленной многослойной ПРО предполагает, что часть эсминцев "Арли Берк" и крейсеров "Тикондерога" станут постоянно дежурить у американских берегов.Проблема в том, что противоракеты семейства Standard предназначены для уничтожения ракет малой и средней дальности и фактически не в состоянии перехватывать межконтинентальные баллистические цели. В агентстве по ПРО отмечают, что успех новой концепции во многом зависит от испытаний последней модификации перехватчика Standard SM-3 Block IIA. В прошлом году он сбил цель, имитирующую боевую часть МБР, в районе Гавайских островов.Кроме того, в MDA не исключают размещения наземного варианта Aegis — Aegis Ashore — на территории Соединенных Штатов, в частности на Гавайях. Элементы подобных комплексов, напомним, американцы развернули в Польше и Румынии. Собирались и в Японии, однако Токио отказал.Еще одним слоем национальной ПРО станут наземные противоракетные комплексы малого радиуса действия THAAD, развернутые, в частности, в Южной Корее и на Гуаме. Агентство в прошлом году запросило 273 миллиона долларов на модернизацию этого оружия. Предполагается, что THAAD будут сбивать боевые блоки ракет на финальном участке траектории. Сколько именно этих комплексов понадобится для прикрытия США, не сообщают.Американцы только приступают к созданию новой системы ПРО, а в России подобные работы идут полным ходом. В ноябре Минобороны в очередной раз успешно испытало на полигоне Сары-Шаган в Казахстане перспективную ракету комплекса А-235 "Нудоль". В отличие от действующей системы А-135, прикрывающей Москву и Центральный промышленный район, "Нудоль" — мобильная. То есть разместить ее можно будет в любой точке страны.
https://ria.ru/20210402/gotovnost-1603967311.html
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а-135, aegis, thaad, raytheon, northrop grumman, lockheed martin , безопасность

"Сможет сбивать русские ракеты": в США анонсировали новый перехватчик

08:00 03.04.2021
 
© U.S. Navy photo by PhotographerХs Mate Airman Joseph Strevel Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS Normandy ВМС США
Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа Тикондерога USS Normandy ВМС США - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© U.S. Navy photo by PhotographerХs Mate Airman Joseph Strevel
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы запустили очередной этап модернизации системы ПРО, прикрывающей континентальную часть страны. В конце марта Пентагон выбрал концерны Lockheed Martin и Northrop Grumman для разработки перехватчика следующего поколения (Next-Generation Interceptor — NGI). В ведомстве уверяют, что он сможет сбивать новые российские и китайские ракеты на встречных курсах. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Против "Авангарда"

Ожидают, что перспективные противоракеты заступят на боевое дежурство уже в середине 2020-х и со временем станут ядром американской системы ПРО. Пентагон решил перевооружиться, усомнившись, что новые МБР России и Китая по зубам имеющимся перехватчикам. В первую очередь речь идет о маршевом участке полета (Ground-Based Midcourse Defense — GMD).
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Программа NGI стартовала в апреле прошлого года, когда Агентство по противоракетной обороне США (MDA) обратилось к промышленности с запросом на варианты проектов будущего перехватчика. На разработку и создание новой противоракеты выделили 4,9 миллиарда долларов и пять лет. Вместе с Lockheed Martin и Northrop Grumman в конкурсе участвовала и компания Boeing, производитель противоракет GMD, однако ее предложения Пентагон не заинтересовали.
"Задействовав в проекте два концерна, Агентство по противоракетной обороне сильно выиграет, — объяснил директор MDA вице-адмирал Джон Хилл. — В результате напряженной конкурентной борьбы в кратчайшие сроки будет создано передовое технологическое решение, которое надежно защитит страну от ракетных угроз. Перспективный перехватчик, когда его примут на вооружение, послужит основой ПРО США в 2030-х и далее. Мы ожидаем, что его возможностей хватит для противодействия всему тому, что способны бросить на нас вероятные противники".
© Flickr / U.S. Missile Defense Agency Испытания наземной системы противоракетной обороны США
Испытания наземной системы противоракетной обороны США - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Flickr / U.S. Missile Defense Agency
Испытания наземной системы противоракетной обороны США
Внешний вид перспективной противоракеты и тактико-технические характеристики — пока тайна за семью печатями. Однако в Пентагоне неоднократно подчеркивали, что ПРО США должна уметь перехватывать самые современные боевые блоки, в том числе гиперзвуковые. Вероятно, NGI "заточат" в первую очередь против новейших российских ракетных комплексов "Авангард".
Неясно, как именно американцы собираются перехватывать маневрирующий боевой блок. Ключевое отличие противоракеты системы ПРО от зенитной в том, что она наводится на упреждающую точку, в которой через определенное время окажется вражеская цель. Поскольку траектория боевого блока "Авангарда" крайне непредсказуемая, заокеанским конструкторам придется придумать что-то очень нетривиальное.

Новая противоракета

На сегодня основной компонент национальной ПРО США — около 60 противоракет GMD наземного базирования, развернутых на Аляске и в Калифорнии. Они способны перехватывать баллистические цели на маршевом участке траектории. Целеуказание выдает система РЛС раннего предупреждения и сопровождения, поражение ракет и их боевых частей — на встречном курсе. Боевая часть — кинетическая, уничтожающая цель лобовым столкновением. Впрочем, испытания перехватчиков выявили их низкую эффективность — сбивали лишь половину учебных ракет.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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Американцы неоднократно пытались улучшить континентальную систему ПРО. Прорабатывали вариант установки на противоракеты разделяющейся боевой части (Multi-Object Kill Vehicle — MOKV). Испытания продемонстрировали, что новинка нежизнеспособна. В середине прошлого десятилетия запустили программу Redesigned Kill Vehicle (RKV) по созданию новой боевой части для противоракет взамен имеющихся кинетических заатмосферных перехватчиков. Выделили на это 5,8 миллиарда долларов. Концерны Raytheon, Boeing и Lockheed Martin должны были завершить разработку к 2025 году, однако в августе 2020-го агентство по ПРО отменило контракт. По информации американских СМИ, причина — "конструктивные проблемы изделия".
Тогда-то Пентагон и объявил, что не собирается больше вкладываться в модернизацию платформы GMD, нужен принципиально новый перехватчик. Пока перспективную технику не примут на вооружение, Вашингтон намерен усиливать ПРО континентальной части США за счет других сил и средств.

Все на оборону

Речь идет в первую очередь о кораблях с боевой информационно-управляющей системой Aegis и противоракетами семейства Standard. Сейчас большинство таких вымпелов действует в Тихом океане. Концепция обновленной многослойной ПРО предполагает, что часть эсминцев "Арли Берк" и крейсеров "Тикондерога" станут постоянно дежурить у американских берегов.
© U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Michael W. PendergrassУниверсальная установка вертикального пуска МК-41 на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS San Jacinto ВМС США
Универсальная установка вертикального пуска МК-41 на борту ракетного крейсера типа Тикондерога USS San Jacinto ВМС США - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Michael W. Pendergrass
Универсальная установка вертикального пуска МК-41 на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS San Jacinto ВМС США
Проблема в том, что противоракеты семейства Standard предназначены для уничтожения ракет малой и средней дальности и фактически не в состоянии перехватывать межконтинентальные баллистические цели. В агентстве по ПРО отмечают, что успех новой концепции во многом зависит от испытаний последней модификации перехватчика Standard SM-3 Block IIA. В прошлом году он сбил цель, имитирующую боевую часть МБР, в районе Гавайских островов.
Кроме того, в MDA не исключают размещения наземного варианта Aegis — Aegis Ashore — на территории Соединенных Штатов, в частности на Гавайях. Элементы подобных комплексов, напомним, американцы развернули в Польше и Румынии. Собирались и в Японии, однако Токио отказал.
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile TrainingАмериканский противоракетный комплекс системы THAAD
Американский противоракетный комплекс системы THAAD - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile Training
Американский противоракетный комплекс системы THAAD
Еще одним слоем национальной ПРО станут наземные противоракетные комплексы малого радиуса действия THAAD, развернутые, в частности, в Южной Корее и на Гуаме. Агентство в прошлом году запросило 273 миллиона долларов на модернизацию этого оружия. Предполагается, что THAAD будут сбивать боевые блоки ракет на финальном участке траектории. Сколько именно этих комплексов понадобится для прикрытия США, не сообщают.
Американцы только приступают к созданию новой системы ПРО, а в России подобные работы идут полным ходом. В ноябре Минобороны в очередной раз успешно испытало на полигоне Сары-Шаган в Казахстане перспективную ракету комплекса А-235 "Нудоль". В отличие от действующей системы А-135, прикрывающей Москву и Центральный промышленный район, "Нудоль" — мобильная. То есть разместить ее можно будет в любой точке страны.
 
А-135AegisTHAADRaytheonNorthrop GrummanLockheed MartinБезопасность
 
 
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