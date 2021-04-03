https://ria.ru/20210403/priamure-1604088113.html

Глава Приамурья рассказал о работе мобильных медцентров в регионе

Глава Приамурья рассказал о работе мобильных медцентров в регионе

Мобильные медицинские центры помогают обеспечить доступ к качественной медпомощи для всех жителей Амурской области, в том числе для живущих в отдаленных... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T14:12

2021-04-03T14:12

2021-04-03T14:12

василий орлов

андрей козлов

здоровье - общество

амурская область

тындинский район

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр – РИА Новости. Мобильные медицинские центры помогают обеспечить доступ к качественной медпомощи для всех жителей Амурской области, в том числе для живущих в отдаленных поселках, рассказал глава региона Василий Орлов.Пять передвижных диагностических комплексов поступили осенью 2020 года в больницы Зейского, Тындинского, Селемджинского, Магдагачинского и Архаического районов, данным правительства Приамурья, с начала 2021 года новые комплексы приняли 1,3 тысячи пациентов из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов."Мобильные медцентры мы закупили в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Всего в 2020 году мы приобрели 16 мобильных комплексов: помимо фельдшерско-акушерских пунктов в область поступили диагностические кабинеты на колесах, стоматологии и маммограф. Все они активно работают на территории Приамурья и как показывает практика, очень эффективно помогают решить важную задачу – обеспечить доступ к качественной медпомощи всех жителей области вне зависимости от отдаленности их поселков", - рассказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.Стоимость каждого мобильного диагностического кабинета – 17,4 миллиона рублей, в каждом комплексе есть лабораторный и диагностический кабинеты, здесь проводят медицинское обследование и профилактические осмотры. Передвижной диагностический центр в Тындинском районе с начала этого года побывал в поселках Восточный, Первомайский, Беленький, Могот и других, всего сделано 16 выездов по Тындинскому району."Наши медработники в этом году приняли 453 человек. Проводится осмотр гинеколога, УЗИ, клинико-лабораторное исследование. Удалось вовремя обнаружить несколько серьезных патологий, такие пациенты направляются на дополнительное обследование в условиях поликлиники", - рассказал главврач Тындинской больницы Андрей Козлов, которого цитирует правительство Приамурья.

https://ria.ru/20210330/obrazovanie-1603444168.html

https://ria.ru/20200119/1563555464.html

амурская область

тындинский район

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василий орлов, андрей козлов, здоровье - общество, амурская область, тындинский район, общество