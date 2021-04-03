Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210403/priamure-1604088113.html
Глава Приамурья рассказал о работе мобильных медцентров в регионе
Глава Приамурья рассказал о работе мобильных медцентров в регионе
Мобильные медицинские центры помогают обеспечить доступ к качественной медпомощи для всех жителей Амурской области, в том числе для живущих в отдаленных... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T14:12
2021-04-03T14:12
василий орлов
андрей козлов
здоровье - общество
амурская область
тындинский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155532/13/1555321385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad374c98ab776c78d216cf3c9ffc041d.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр – РИА Новости. Мобильные медицинские центры помогают обеспечить доступ к качественной медпомощи для всех жителей Амурской области, в том числе для живущих в отдаленных поселках, рассказал глава региона Василий Орлов.Пять передвижных диагностических комплексов поступили осенью 2020 года в больницы Зейского, Тындинского, Селемджинского, Магдагачинского и Архаического районов, данным правительства Приамурья, с начала 2021 года новые комплексы приняли 1,3 тысячи пациентов из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов."Мобильные медцентры мы закупили в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Всего в 2020 году мы приобрели 16 мобильных комплексов: помимо фельдшерско-акушерских пунктов в область поступили диагностические кабинеты на колесах, стоматологии и маммограф. Все они активно работают на территории Приамурья и как показывает практика, очень эффективно помогают решить важную задачу – обеспечить доступ к качественной медпомощи всех жителей области вне зависимости от отдаленности их поселков", - рассказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.Стоимость каждого мобильного диагностического кабинета – 17,4 миллиона рублей, в каждом комплексе есть лабораторный и диагностический кабинеты, здесь проводят медицинское обследование и профилактические осмотры. Передвижной диагностический центр в Тындинском районе с начала этого года побывал в поселках Восточный, Первомайский, Беленький, Могот и других, всего сделано 16 выездов по Тындинскому району."Наши медработники в этом году приняли 453 человек. Проводится осмотр гинеколога, УЗИ, клинико-лабораторное исследование. Удалось вовремя обнаружить несколько серьезных патологий, такие пациенты направляются на дополнительное обследование в условиях поликлиники", - рассказал главврач Тындинской больницы Андрей Козлов, которого цитирует правительство Приамурья.
https://ria.ru/20210330/obrazovanie-1603444168.html
https://ria.ru/20200119/1563555464.html
амурская область
тындинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155532/13/1555321385_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_983d41f02ac8fb4e334ae67a5e493771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий орлов, андрей козлов, здоровье - общество, амурская область, тындинский район, общество

Глава Приамурья рассказал о работе мобильных медцентров в регионе

14:12 03.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр – РИА Новости. Мобильные медицинские центры помогают обеспечить доступ к качественной медпомощи для всех жителей Амурской области, в том числе для живущих в отдаленных поселках, рассказал глава региона Василий Орлов.
Пять передвижных диагностических комплексов поступили осенью 2020 года в больницы Зейского, Тындинского, Селемджинского, Магдагачинского и Архаического районов, данным правительства Приамурья, с начала 2021 года новые комплексы приняли 1,3 тысячи пациентов из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.
Ученики в классе в школе Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
30 марта, 13:34
Орлов рассказал, что нужно сделать для улучшения образования в регионе
"Мобильные медцентры мы закупили в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Всего в 2020 году мы приобрели 16 мобильных комплексов: помимо фельдшерско-акушерских пунктов в область поступили диагностические кабинеты на колесах, стоматологии и маммограф. Все они активно работают на территории Приамурья и как показывает практика, очень эффективно помогают решить важную задачу – обеспечить доступ к качественной медпомощи всех жителей области вне зависимости от отдаленности их поселков", - рассказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.
Стоимость каждого мобильного диагностического кабинета – 17,4 миллиона рублей, в каждом комплексе есть лабораторный и диагностический кабинеты, здесь проводят медицинское обследование и профилактические осмотры. Передвижной диагностический центр в Тындинском районе с начала этого года побывал в поселках Восточный, Первомайский, Беленький, Могот и других, всего сделано 16 выездов по Тындинскому району.
"Наши медработники в этом году приняли 453 человек. Проводится осмотр гинеколога, УЗИ, клинико-лабораторное исследование. Удалось вовремя обнаружить несколько серьезных патологий, такие пациенты направляются на дополнительное обследование в условиях поликлиники", - рассказал главврач Тындинской больницы Андрей Козлов, которого цитирует правительство Приамурья.
Медсестра готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 19.01.2020
19 января 2020, 08:00Хорошие новости
В России запустили лечебно-диагностические "поезда здоровья"
 
Василий ОрловАндрей КозловЗдоровье - ОбществоАмурская областьТындинский районОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28"Застава Ильича" и "Асса" вошли в коллекцию Роттердамского кинофестиваля
04:03Эксперт спрогнозировал главные схемы интернет-мошенников в 2021 году
03:59В Кургане ликвидировали открытое горение на пилораме
03:32СМИ: сбивший полицейских у Капитолия страдал от галлюцинаций и паранойи
03:12В Кургане локализовали пожар на пилораме
03:07Кинолог рассказал, как развеселить тоскующую собаку
03:04В Кургане загорелась пилорама
02:25Спецназовец рассказал о штурме дома Барданова, стрелявшего в Мытищах
02:21Дочь Заворотнюк обратилась к матери
02:17Аналитик рассказал, как защитить и преумножить сбережения в рублях
02:11Эксперт напомнил о наказании за грязные номера на автомобиле
02:06В США ушел с молотка картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года
02:01В Нижнем Новгороде потушили пожар в ангарах с макулатурой
02:00В Алабаме не менее пяти человек пострадали при стрельбе у бара
01:53Умер актер Артем Тынкасов
01:36Брат короля Иордании заявил, что он под домашним арестом и лишен охраны
01:16Финансист назвал защиту от падения валют
01:07В Сирии испытали уникальный метод наведения ударных беспилотников
01:03Источник: на МКС загерметизировали еще три возможных места утечки воздуха
01:01Слуцкий прокомментировал гибель ребенка в ДНР
Лента новостейМолния