https://ria.ru/20210403/pozhar-1604059068.html

Прооперированный в горевшей больнице в Благовещенске находится в сознании

Прооперированный в горевшей больнице в Благовещенске находится в сознании

Пациент, которого прооперировали в пятницу во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, находится в сознании, но в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T07:21

2021-04-03T07:21

2021-04-03T09:01

амурская область

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр — РИА Новости. Пациент, которого прооперировали в пятницу во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, находится в сознании, но в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Амурской области.Вместе с ним в Амурскую областную клиническую больницу перевезли еще несколько человек.В пятницу днем в Благовещенске загорелась кровля двухэтажной клиники кардиохирургии Амурской государственной медакадемии 1908 года постройки, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. Вскоре его ликвидировали, никто не пострадал.Несмотря на ЧП, медики продолжили оперировать пациента. Операция — аортокоронарное шунтирование — завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу.Губернатор региона Василий Орлов распорядился наградить медиков и пожарных.

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/kardiotsentr-1603938769.html

амурская область

благовещенск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, благовещенск, происшествия