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Прооперированный в горевшей больнице в Благовещенске находится в сознании
Прооперированный в горевшей больнице в Благовещенске находится в сознании
Пациент, которого прооперировали в пятницу во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, находится в сознании, но в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T07:21
2021-04-03T07:21
2021-04-03T09:01
амурская область
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр — РИА Новости. Пациент, которого прооперировали в пятницу во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, находится в сознании, но в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Амурской области.Вместе с ним в Амурскую областную клиническую больницу перевезли еще несколько человек.В пятницу днем в Благовещенске загорелась кровля двухэтажной клиники кардиохирургии Амурской государственной медакадемии 1908 года постройки, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. Вскоре его ликвидировали, никто не пострадал.Несмотря на ЧП, медики продолжили оперировать пациента. Операция — аортокоронарное шунтирование — завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу.Губернатор региона Василий Орлов распорядился наградить медиков и пожарных.
https://radiosputnik.ria.ru/20210402/kardiotsentr-1603938769.html
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амурская область, благовещенск, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр — РИА Новости.
Пациент, которого прооперировали в пятницу во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска
, находится в сознании, но в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Амурской области
.
Вместе с ним в Амурскую областную клиническую больницу перевезли еще несколько человек.
"Четырнадцать человек в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом, в том числе прооперированный во время пожара пациент, послеоперационный период у него протекает ровно, без осложнений, он в сознании", — уточнило ведомство.
В пятницу днем в Благовещенске загорелась кровля двухэтажной клиники кардиохирургии Амурской государственной медакадемии 1908 года постройки, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. Вскоре его ликвидировали, никто не пострадал.
Несмотря на ЧП, медики продолжили оперировать пациента. Операция — аортокоронарное шунтирование — завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу.
Губернатор региона Василий Орлов распорядился наградить медиков и пожарных.