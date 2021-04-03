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Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с Билом
Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с Билом
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом Мария Артёмова в результате инцидента получила многочисленные разрывы внутренних органов, травмы и переломы, её лечение... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T15:41
2021-04-03T15:41
эдвард бил (блогер)
массовое дтп на садовом кольце
андрей князев
volkswagen group
происшествия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом Мария Артёмова в результате инцидента получила многочисленные разрывы внутренних органов, травмы и переломы, её лечение займет много времени, сообщил РИА Новости представитель её семьи Андрей Князев."Она получила многочисленные разрывы внутренних органов, повреждения и переломы. Предстоит огромное лечение по времени… Мы не знаем, насколько длительным и дорогостоящим будет лечение, поэтому говорить о компенсации преждевременно", - рассказал собеседник агентства.Сегодня Тверской суд Москвы избрал блогеру меру пресечения, запретив ему покидать жилье с 20.00 до 8.00, общаться без разрешения следователя с участниками судопроизводства, использовать интернет и иные средства связи (за исключением экстренных случаев), участвовать в массовых мероприятиях и управлять автомобилем или иными транспортными средствами.По данным ГИБДД, в четверг днем на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель (по данным источника РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре другие авто. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen. О том, кто был за рулем Audi RS6, официально изначально не сообщалось, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это блогер Эдвард Бил.Блогера задержали на 48 часов и отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Уголовное дело в отношении блогера возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. В настоящий момент Бил находится в статусе подозреваемого, во время допроса он признал, что был за рулем авто в момент ДТП. По словам его адвоката Сергея Жорина, по делу необходимо провести ряд экспертиз, чтобы установить обстоятельства аварии и выявить её виновника.
https://ria.ru/20210403/sud-1604090742.html
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Кадры допроса блогера Эдварда Била, причастного к ДТП на Садовом кольце
Эдвард Бил был допрошен в УВД по ЦАО, после чего его задержали на 48 часов и отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Он находится в статусе подозреваемого. Уголовное дело по факту ДТП возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
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эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, андрей князев, volkswagen group, происшествия

Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с Билом

15:41 03.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДТП на Смоленской площади в Москве
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом Мария Артёмова в результате инцидента получила многочисленные разрывы внутренних органов, травмы и переломы, её лечение займет много времени, сообщил РИА Новости представитель её семьи Андрей Князев.
"Она получила многочисленные разрывы внутренних органов, повреждения и переломы. Предстоит огромное лечение по времени… Мы не знаем, насколько длительным и дорогостоящим будет лечение, поэтому говорить о компенсации преждевременно", - рассказал собеседник агентства.
Эдвард Бил в зале суда - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
Вчера, 14:51
Суд запретил покидать дом устроившему на Садовом кольце ДТП блогеру Билу
Сегодня Тверской суд Москвы избрал блогеру меру пресечения, запретив ему покидать жилье с 20.00 до 8.00, общаться без разрешения следователя с участниками судопроизводства, использовать интернет и иные средства связи (за исключением экстренных случаев), участвовать в массовых мероприятиях и управлять автомобилем или иными транспортными средствами.
По данным ГИБДД, в четверг днем на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель (по данным источника РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре другие авто. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen. О том, кто был за рулем Audi RS6, официально изначально не сообщалось, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это блогер Эдвард Бил.
Блогера задержали на 48 часов и отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Уголовное дело в отношении блогера возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. В настоящий момент Бил находится в статусе подозреваемого, во время допроса он признал, что был за рулем авто в момент ДТП. По словам его адвоката Сергея Жорина, по делу необходимо провести ряд экспертиз, чтобы установить обстоятельства аварии и выявить её виновника.
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 17:02
Резонансные ДТП в Москве в 2010-2021 годах
 
Эдвард Бил (блогер)Массовое ДТП на Садовом кольцеАндрей КнязевVolkswagen GroupПроисшествия
 
 
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