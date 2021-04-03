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Вильфанд предупредил об опасном половодье на реках в Подмосковье
Вильфанд предупредил об опасном половодье на реках в Подмосковье
Уровень воды на малых и средних реках в Подмосковье поднимется на один-два метра, синоптики оценивают это как опасное природное явление, по которому было... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T06:54
2021-04-03T06:54
роман вильфанд
гидрометцентр
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уровень воды на малых и средних реках в Подмосковье поднимется на один-два метра, синоптики оценивают это как опасное природное явление, по которому было выпущено штормовое предупреждение, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также отметил, что несмотря на приведенные показатели подъема воды, половодье 2021 года пока нельзя назвать катастрофическим.
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роман вильфанд, гидрометцентр, московская область (подмосковье), общество

Вильфанд предупредил об опасном половодье на реках в Подмосковье

06:54 03.04.2021
 
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиУчения по ликвидации последствий весеннего половодья в Московской области
Учения по ликвидации последствий весеннего половодья в Московской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уровень воды на малых и средних реках в Подмосковье поднимется на один-два метра, синоптики оценивают это как опасное природное явление, по которому было выпущено штормовое предупреждение, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На малых и средних реках Московской области прогнозируется опасное явление, которое называется высокое половодье. Река Москва в деревне Барсуки, на Протве у города Верея, на реке Катыш у Троицкого и в ряде деревень... Произойдет затопление речных пойм и расположенных на них некапитальных сооружений, дорог. Подъем уровня воды местами будет достигать одного-двух метров", - сказал Вильфанд.
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
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Экстремального половодья в Москве не будет, заверил синоптик
Он также отметил, что несмотря на приведенные показатели подъема воды, половодье 2021 года пока нельзя назвать катастрофическим.
 
Роман ВильфандГидрометцентрМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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