Вильфанд предупредил об опасном половодье на реках в Подмосковье
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиУчения по ликвидации последствий весеннего половодья в Московской области
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уровень воды на малых и средних реках в Подмосковье поднимется на один-два метра, синоптики оценивают это как опасное природное явление, по которому было выпущено штормовое предупреждение, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На малых и средних реках Московской области прогнозируется опасное явление, которое называется высокое половодье. Река Москва в деревне Барсуки, на Протве у города Верея, на реке Катыш у Троицкого и в ряде деревень... Произойдет затопление речных пойм и расположенных на них некапитальных сооружений, дорог. Подъем уровня воды местами будет достигать одного-двух метров", - сказал Вильфанд.
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Он также отметил, что несмотря на приведенные показатели подъема воды, половодье 2021 года пока нельзя назвать катастрофическим.