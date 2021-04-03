https://ria.ru/20210403/polovode-1604058196.html

Вильфанд предупредил об опасном половодье на реках в Подмосковье

Вильфанд предупредил об опасном половодье на реках в Подмосковье

Уровень воды на малых и средних реках в Подмосковье поднимется на один-два метра, синоптики оценивают это как опасное природное явление, по которому было... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T06:54

2021-04-03T06:54

2021-04-03T06:54

роман вильфанд

гидрометцентр

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уровень воды на малых и средних реках в Подмосковье поднимется на один-два метра, синоптики оценивают это как опасное природное явление, по которому было выпущено штормовое предупреждение, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также отметил, что несмотря на приведенные показатели подъема воды, половодье 2021 года пока нельзя назвать катастрофическим.

https://ria.ru/20210325/polovode-1602839059.html

московская область (подмосковье)

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2021

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роман вильфанд, гидрометцентр, московская область (подмосковье), общество