https://ria.ru/20210403/pogoda-1604058087.html
Вильфанд назвал регионы с наибольшими аномалиями температуры
Вильфанд назвал регионы с наибольшими аномалиями температуры
Наиболее высокие температурные отклонения от климатической нормы прогнозируются в ближайшие дни в Северо-Западном федеральном округе, а также на севере Урала и... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T06:53
2021-04-03T06:53
2021-04-03T06:53
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Наиболее высокие температурные отклонения от климатической нормы прогнозируются в ближайшие дни в Северо-Западном федеральном округе, а также на севере Урала и в Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также сообщил, что на юге Красноярского края, в Хакасии, Бурятии, Адыгее, на юге Иркутской области и на Байкале температура превысит норму на пять-шесть градусов.
https://ria.ru/20210403/pogoda-1604055227.html
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