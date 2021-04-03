https://ria.ru/20210403/pogoda-1604058087.html

Вильфанд назвал регионы с наибольшими аномалиями температуры

Вильфанд назвал регионы с наибольшими аномалиями температуры

Наиболее высокие температурные отклонения от климатической нормы прогнозируются в ближайшие дни в Северо-Западном федеральном округе, а также на севере Урала и... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T06:53

2021-04-03T06:53

2021-04-03T06:53

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Наиболее высокие температурные отклонения от климатической нормы прогнозируются в ближайшие дни в Северо-Западном федеральном округе, а также на севере Урала и в Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также сообщил, что на юге Красноярского края, в Хакасии, Бурятии, Адыгее, на юге Иркутской области и на Байкале температура превысит норму на пять-шесть градусов.

https://ria.ru/20210403/pogoda-1604055227.html

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2021

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество