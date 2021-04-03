https://ria.ru/20210403/pogoda-1604055227.html

Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России

Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России

В Европейской России ближайшие пять дней будет теплеть, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T03:05

2021-04-03T03:05

2021-04-03T07:01

россия

роман вильфанд

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Европейской России ближайшие пять дней будет теплеть, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.При этом синоптик отметил, что Европейскую Россию ожидает "температурная уравниловка", когда столбики термометров на Северо-Западе, в Приволжском федеральном округе и в центре страны будут держаться на одном и том же уровне в 6-11 градусов.К среде температура в Центральной России вырастет до +13, в Краснодарском крае ожидается около +15."Обычно на севере и на юге температура отличается градусов на десять. Сейчас она сглажена из-за того, что высокие температуры за счет выноса воздушных масс идут на северо-запад. Резкого похолодания не ожидаем", - добавил Вильфанд.По прогнозам синоптиков, ночью ожидается от нуля до минус пяти градусов.Аномальные температуры, по словам Вильфанда, ожидаются на Северо-Западе, а также на севере Урала и в Западной Сибири. "Например, в Салехарде температура на 8-10 градусов выше нормы… Очень тепло", - сказал он.На юге Красноярского края, в Хакасии, Бурятии, Адыгее, на юге Иркутской области и на Байкале температура превысит норму на пять-шесть градусов.

https://ria.ru/20210403/solntse-1604050300.html

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россия, роман вильфанд, общество