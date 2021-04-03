https://ria.ru/20210403/poezd-1604081767.html
У станции Новогиреево в Москве мужчина попал под поезд
У станции Новогиреево в Москве мужчина попал под поезд
Мужчина, переходивший железнодорожные пути в неположенном месте, погиб под колесами поезда на перегоне между станциями Новогиреево и Реутово Горьковского... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T12:52
2021-04-03T12:52
2021-04-03T12:52
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мужчина, переходивший железнодорожные пути в неположенном месте, погиб под колесами поезда на перегоне между станциями Новогиреево и Реутово Горьковского направления МЖД, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО."Сегодня около семи часов утра на перегоне железнодорожных станций Новогиреево и Реутово Горьковского направления МЖД поездом сообщением Москва - Нижний Новгород смертельно травмирован мужчина 1987 года рождения. По предварительной информации, мужчина переходил ж/д пути в неустановленном месте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210327/elektrichka-1603100465.html
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