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Читатели Daily Mail высмеяли готовность США поддержать Украину
Читатели Daily Mail высмеяли готовность США поддержать Украину
Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о "непоколебимой" поддержке Украины со стороны США. Статья вызвала активный отзыв читателей в комментариях. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T06:24
2021-04-03T06:24
2021-04-03T06:24
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о "непоколебимой" поддержке Украины со стороны США. Статья вызвала активный отзыв читателей в комментариях."Путин – самый могущественный человек на планете, Китай – самая могущественная страна. А Байден… просто Байден", - считает AnAngloSaxonView."Да мы собственную границу защитить не можем. Как нам печься о чужой?", - задается вопросом Nutritionf45."Байдену даже на трапе борта номер один тяжело устоять, а вы говорите – против России", - считает Johnny 229."Джо начнет войну с русскими, чтобы оттянуть внимание от кризиса на границе через 3… 2… 1…", - резюмирует Completely Average.В пятницу президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что "в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине".В МИД России ранее заявили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, сша, украина, в мире
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Британский таблоид Daily Mail
опубликовал материал о "непоколебимой" поддержке Украины
со стороны США
. Статья вызвала активный отзыв читателей в комментариях.
"Путин – самый могущественный человек на планете, Китай
– самая могущественная страна. А Байден… просто Байден", - считает AnAngloSaxonView.
"Да мы собственную границу защитить не можем. Как нам печься о чужой?", - задается вопросом Nutritionf45.
"Байдену даже на трапе борта номер один тяжело устоять, а вы говорите – против России", - считает Johnny 229.
"Джо начнет войну с русскими, чтобы оттянуть внимание от кризиса на границе через 3… 2… 1…", - резюмирует Completely Average.
В пятницу президент США Джо Байден
заверил украинского коллегу Владимира Зеленского
, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев "перед лицом российской агрессии в Донбассе
и Крыму". Ранее пресс-служба Минобороны Украины
заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США
подчеркнул, что "в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину
наедине".
В МИД России ранее заявили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном.