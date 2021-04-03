https://ria.ru/20210403/podderzhka-1604057537.html

Читатели Daily Mail высмеяли готовность США поддержать Украину

Читатели Daily Mail высмеяли готовность США поддержать Украину

Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о "непоколебимой" поддержке Украины со стороны США. Статья вызвала активный отзыв читателей в комментариях. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T06:24

2021-04-03T06:24

2021-04-03T06:24

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сша

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о "непоколебимой" поддержке Украины со стороны США. Статья вызвала активный отзыв читателей в комментариях."Путин – самый могущественный человек на планете, Китай – самая могущественная страна. А Байден… просто Байден", - считает AnAngloSaxonView."Да мы собственную границу защитить не можем. Как нам печься о чужой?", - задается вопросом Nutritionf45."Байдену даже на трапе борта номер один тяжело устоять, а вы говорите – против России", - считает Johnny 229."Джо начнет войну с русскими, чтобы оттянуть внимание от кризиса на границе через 3… 2… 1…", - резюмирует Completely Average.В пятницу президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что "в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине".В МИД России ранее заявили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном.

https://ria.ru/20210402/nato-1603887908.html

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великобритания, сша, украина, в мире