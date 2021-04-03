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В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
Первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал в интервью радио Sputnik, в каких случаях банковский... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T04:09
2021-04-03T07:34
артем сычев
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал в интервью радио Sputnik, в каких случаях банковский перевод может быть признан подозрительным.Антифрод-системы (от англ. anti-fraud "борьба с мошенничеством") в банках оценивают ситуацию по множеству критериев, в зависимости от размера банка их может быть от пятидесяти до полутора тысяч, пояснил эксперт.По его словам, эти параметры в большинстве своем носят универсальный характер, но все зависит от так называемого профиля поведения пользователя.В таких случаях, по словам эксперта, банк по закону обязан принять все меры, чтобы связаться с клиентом и выяснить, действительно ли он совершает платеж."Важно, что проведение такой операции банк должен приостановить, а не заблокировать или отменить. Если клиент подтвердит, что все нормально, то операция должна быть продолжена. Если банк не сможет связаться с клиентом, по закону он обязан дальше провести эту операцию", – отметил представитель ЦБ.Представиться по телефону сотрудником службы безопасности банка может мошенник. Поэтому ни в коем случае нельзя сообщать в телефонных разговорах никакие свои персональные данные, в том числе номера банковских карт, код с обратной стороны карты, проверочные коды СМС и так далее. Работники банков не запрашивают такие данные ‒ если вам предлагают их сообщить, то вы имеете дело с жуликами."Если у вас есть сомнение, что с вашими деньгами что-то произошло, то сами перезвоните в контакт-центр банка. Номер телефона можно найти на обратной стороне вашей платежной карты", – заключил Сычев.
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артем сычев, центральный банк рф (цб рф), экономика

В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж

04:09 03.04.2021 (обновлено: 07:34 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал в интервью радио Sputnik, в каких случаях банковский перевод может быть признан подозрительным.
Антифрод-системы (от англ. anti-fraud "борьба с мошенничеством") в банках оценивают ситуацию по множеству критериев, в зависимости от размера банка их может быть от пятидесяти до полутора тысяч, пояснил эксперт.
По его словам, эти параметры в большинстве своем носят универсальный характер, но все зависит от так называемого профиля поведения пользователя.

"Например, если вы обычно совершаете покупки у себя рядом с домом и вдруг неожиданно совершаете покупку где-нибудь на другом конце мира где-нибудь в Юго-Восточной Азии, естественно, такое платежное поведение для кредитной организации будет основанием предположить, что против вас как клиента идет целенаправленная атака. Если человек постоянно оперирует небольшими суммами и вдруг в его платежном профиле возникнет платеж на очень существенную сумму, банк также обратит на это внимание", – сказал Сычев.

В таких случаях, по словам эксперта, банк по закону обязан принять все меры, чтобы связаться с клиентом и выяснить, действительно ли он совершает платеж.
"Важно, что проведение такой операции банк должен приостановить, а не заблокировать или отменить. Если клиент подтвердит, что все нормально, то операция должна быть продолжена. Если банк не сможет связаться с клиентом, по закону он обязан дальше провести эту операцию", – отметил представитель ЦБ.
Представиться по телефону сотрудником службы безопасности банка может мошенник. Поэтому ни в коем случае нельзя сообщать в телефонных разговорах никакие свои персональные данные, в том числе номера банковских карт, код с обратной стороны карты, проверочные коды СМС и так далее. Работники банков не запрашивают такие данные ‒ если вам предлагают их сообщить, то вы имеете дело с жуликами.
"Если у вас есть сомнение, что с вашими деньгами что-то произошло, то сами перезвоните в контакт-центр банка. Номер телефона можно найти на обратной стороне вашей платежной карты", – заключил Сычев.
Вызов - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
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Артем СычевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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