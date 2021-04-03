https://ria.ru/20210403/platezh-1604056184.html

В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж

В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж

Первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал в интервью радио Sputnik, в каких случаях банковский... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T04:09

2021-04-03T04:09

2021-04-03T07:34

артем сычев

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал в интервью радио Sputnik, в каких случаях банковский перевод может быть признан подозрительным.Антифрод-системы (от англ. anti-fraud "борьба с мошенничеством") в банках оценивают ситуацию по множеству критериев, в зависимости от размера банка их может быть от пятидесяти до полутора тысяч, пояснил эксперт.По его словам, эти параметры в большинстве своем носят универсальный характер, но все зависит от так называемого профиля поведения пользователя.В таких случаях, по словам эксперта, банк по закону обязан принять все меры, чтобы связаться с клиентом и выяснить, действительно ли он совершает платеж."Важно, что проведение такой операции банк должен приостановить, а не заблокировать или отменить. Если клиент подтвердит, что все нормально, то операция должна быть продолжена. Если банк не сможет связаться с клиентом, по закону он обязан дальше провести эту операцию", – отметил представитель ЦБ.Представиться по телефону сотрудником службы безопасности банка может мошенник. Поэтому ни в коем случае нельзя сообщать в телефонных разговорах никакие свои персональные данные, в том числе номера банковских карт, код с обратной стороны карты, проверочные коды СМС и так далее. Работники банков не запрашивают такие данные ‒ если вам предлагают их сообщить, то вы имеете дело с жуликами."Если у вас есть сомнение, что с вашими деньгами что-то произошло, то сами перезвоните в контакт-центр банка. Номер телефона можно найти на обратной стороне вашей платежной карты", – заключил Сычев.

https://ria.ru/20210325/moshenniki-1602743904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем сычев, центральный банк рф (цб рф), экономика