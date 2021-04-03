https://ria.ru/20210403/paskha-1604100199.html

В РПЦ не поддержали идею празднования Пасхи в одно время с католиками

В РПЦ не поддержали идею празднования Пасхи в одно время с католиками

Русская православная церковь не намерена менять свою пасхалию и отмечать праздник Воскресения Христова в одно время с католиками, заявил в субботу глава отдела... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T16:33

2021-04-03T16:33

2021-04-03T16:33

религия и мировоззрение

митрополит волоколамский иларион

всемирный совет церквей

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

московская патриархия

ватикан

светлое христово воскресение

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Русская православная церковь не намерена менять свою пасхалию и отмечать праздник Воскресения Христова в одно время с католиками, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель представительства Константинопольского патриархата при Всемирном совете Церквей (ВСЦ) в Женеве архиепископ Телмисский Иов высказался за календарную реформу в православном мире с тем, чтобы установить единую с католиками дату празднования Пасхи."Это предложение обсуждалось, наверное, уже несколько десятилетий в разных контекстах, в том числе и во Всемирном совете Церквей. Но здесь вопрос очень простой - кто должен поменять свою пасхалию? Мы, например, свою пасхалию менять не собираемся", - сказал митрополит Иларион в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что предыстория этого вопроса давняя и восходит к первым векам христианства. По словам архиерея, если почитать книги древних историков, из них ясно, что в первоначальной христианской Церкви не было единой даты празднования Пасхи. На Первом Вселенском соборе в 325 году в Никее этот вопрос был решен и было установлено, что Пасха будет праздноваться в первое воскресенье после весеннего равноденствия, напомнил митрополит."Эта система вычисления до сих пор сохраняется в Православной церкви, и нет никаких внутренних импульсов, которые исходили бы от нашего церковного народа, в пользу того, чтобы заменить церковный календарь. Это касается не только даты празднования Пасхи, но и перехода на так называемый новый стиль, ведь время от времени раздаются голоса в пользу того, что нам следовало бы привести наш церковный календарь в соответствие с календарем светским... Вопрос о смене календаря сейчас на повестке дня в Православной церкви не стоит, во всяком случае, в Русской православной церкви", - заключил иерарх.Ранее замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале отметил, что идею Константинополя реформировать календарь в православной среде воспримут как дезинтеграционный шаг, а подобные инициативы говорят о "большей заинтересованности по крайней мере части епископата Фанара в сближении с Ватиканом, чем в сохранении православного единства".Исторически христианские общины высчитывали дату празднования Воскресения Христова по-разному. Единый подход был выработан в 325 году, в Никее, на Первом вселенском соборе, тогда еще общем для всех христиан. Однако после разделения Церкви в 1054 году на западную (Римско-католическую) и восточную (Православную) ситуация изменилась. Сейчас католики и представители некоторых других конфессий празднуют Пасху не в одно время с православными. В свою очередь, православные церкви - вне зависимости от того, какой в конкретной Церкви принят календарь, - празднуют Пасху в одно время, потому что используют правило, выработанное на Первом вселенском соборе.Католики в этом году отмечают Пасху 4 апреля, православные христиане - 2 мая.

https://ria.ru/20210326/paskha-1602980168.html

https://ria.ru/20210322/miloserdie-1602404147.html

https://ria.ru/20210402/vatikan-1604048828.html

ватикан

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митрополит волоколамский иларион, всемирный совет церквей, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, московская патриархия, ватикан, светлое христово воскресение