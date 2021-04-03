Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210403/paskha-1604100199.html
В РПЦ не поддержали идею празднования Пасхи в одно время с католиками
В РПЦ не поддержали идею празднования Пасхи в одно время с католиками
Русская православная церковь не намерена менять свою пасхалию и отмечать праздник Воскресения Христова в одно время с католиками, заявил в субботу глава отдела... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T16:33
2021-04-03T16:33
религия и мировоззрение
митрополит волоколамский иларион
всемирный совет церквей
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
московская патриархия
ватикан
светлое христово воскресение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570259063_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_e9a33d09dffa7c9e0668abdef9fe349a.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Русская православная церковь не намерена менять свою пасхалию и отмечать праздник Воскресения Христова в одно время с католиками, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель представительства Константинопольского патриархата при Всемирном совете Церквей (ВСЦ) в Женеве архиепископ Телмисский Иов высказался за календарную реформу в православном мире с тем, чтобы установить единую с католиками дату празднования Пасхи."Это предложение обсуждалось, наверное, уже несколько десятилетий в разных контекстах, в том числе и во Всемирном совете Церквей. Но здесь вопрос очень простой - кто должен поменять свою пасхалию? Мы, например, свою пасхалию менять не собираемся", - сказал митрополит Иларион в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что предыстория этого вопроса давняя и восходит к первым векам христианства. По словам архиерея, если почитать книги древних историков, из них ясно, что в первоначальной христианской Церкви не было единой даты празднования Пасхи. На Первом Вселенском соборе в 325 году в Никее этот вопрос был решен и было установлено, что Пасха будет праздноваться в первое воскресенье после весеннего равноденствия, напомнил митрополит."Эта система вычисления до сих пор сохраняется в Православной церкви, и нет никаких внутренних импульсов, которые исходили бы от нашего церковного народа, в пользу того, чтобы заменить церковный календарь. Это касается не только даты празднования Пасхи, но и перехода на так называемый новый стиль, ведь время от времени раздаются голоса в пользу того, что нам следовало бы привести наш церковный календарь в соответствие с календарем светским... Вопрос о смене календаря сейчас на повестке дня в Православной церкви не стоит, во всяком случае, в Русской православной церкви", - заключил иерарх.Ранее замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале отметил, что идею Константинополя реформировать календарь в православной среде воспримут как дезинтеграционный шаг, а подобные инициативы говорят о "большей заинтересованности по крайней мере части епископата Фанара в сближении с Ватиканом, чем в сохранении православного единства".Исторически христианские общины высчитывали дату празднования Воскресения Христова по-разному. Единый подход был выработан в 325 году, в Никее, на Первом вселенском соборе, тогда еще общем для всех христиан. Однако после разделения Церкви в 1054 году на западную (Римско-католическую) и восточную (Православную) ситуация изменилась. Сейчас католики и представители некоторых других конфессий празднуют Пасху не в одно время с православными. В свою очередь, православные церкви - вне зависимости от того, какой в конкретной Церкви принят календарь, - празднуют Пасху в одно время, потому что используют правило, выработанное на Первом вселенском соборе.Католики в этом году отмечают Пасху 4 апреля, православные христиане - 2 мая.
https://ria.ru/20210326/paskha-1602980168.html
https://ria.ru/20210322/miloserdie-1602404147.html
https://ria.ru/20210402/vatikan-1604048828.html
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570259063_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_7669028d9bc2ae2fb12160293092a560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
митрополит волоколамский иларион, всемирный совет церквей, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, московская патриархия, ватикан, светлое христово воскресение

В РПЦ не поддержали идею празднования Пасхи в одно время с католиками

16:33 03.04.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынПраздничное пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге
Праздничное пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Русская православная церковь не намерена менять свою пасхалию и отмечать праздник Воскресения Христова в одно время с католиками, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель представительства Константинопольского патриархата при Всемирном совете Церквей (ВСЦ) в Женеве архиепископ Телмисский Иов высказался за календарную реформу в православном мире с тем, чтобы установить единую с католиками дату празднования Пасхи.
"Это предложение обсуждалось, наверное, уже несколько десятилетий в разных контекстах, в том числе и во Всемирном совете Церквей. Но здесь вопрос очень простой - кто должен поменять свою пасхалию? Мы, например, свою пасхалию менять не собираемся", - сказал митрополит Иларион в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что предыстория этого вопроса давняя и восходит к первым векам христианства. По словам архиерея, если почитать книги древних историков, из них ясно, что в первоначальной христианской Церкви не было единой даты празднования Пасхи. На Первом Вселенском соборе в 325 году в Никее этот вопрос был решен и было установлено, что Пасха будет праздноваться в первое воскресенье после весеннего равноденствия, напомнил митрополит.
Иудейский праздник Песах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 14:36Религия и мировоззрение
Межконфессиональный пасхальный марафон стартовал в Москве
"Эта система вычисления до сих пор сохраняется в Православной церкви, и нет никаких внутренних импульсов, которые исходили бы от нашего церковного народа, в пользу того, чтобы заменить церковный календарь. Это касается не только даты празднования Пасхи, но и перехода на так называемый новый стиль, ведь время от времени раздаются голоса в пользу того, что нам следовало бы привести наш церковный календарь в соответствие с календарем светским... Вопрос о смене календаря сейчас на повестке дня в Православной церкви не стоит, во всяком случае, в Русской православной церкви", - заключил иерарх.
Ранее замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале отметил, что идею Константинополя реформировать календарь в православной среде воспримут как дезинтеграционный шаг, а подобные инициативы говорят о "большей заинтересованности по крайней мере части епископата Фанара в сближении с Ватиканом, чем в сохранении православного единства".
Акция Дари радость на Пасху службы помощи Милосердие - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 22:36Религия и мировоззрение
Служба "Милосердие" призвала каждого пожертвовать 72 рубля к Пасхе
Исторически христианские общины высчитывали дату празднования Воскресения Христова по-разному. Единый подход был выработан в 325 году, в Никее, на Первом вселенском соборе, тогда еще общем для всех христиан. Однако после разделения Церкви в 1054 году на западную (Римско-католическую) и восточную (Православную) ситуация изменилась. Сейчас католики и представители некоторых других конфессий празднуют Пасху не в одно время с православными. В свою очередь, православные церкви - вне зависимости от того, какой в конкретной Церкви принят календарь, - празднуют Пасху в одно время, потому что используют правило, выработанное на Первом вселенском соборе.
Католики в этом году отмечают Пасху 4 апреля, православные христиане - 2 мая.
Церемония Крестного пути (Via Crucis) в Великую пятницу на площади Святого Петра в Ватикане, а не у стен Колизея, вновь прошла на пустой площади из-за пандемии коронавируса. - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 23:15Религия и мировоззрение
Церемония Крестного пути в Ватикане прошла на пустой площади
 
Религия и мировоззрениеМитрополит Волоколамский ИларионВсемирный совет церквейОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьМосковская ПатриархияВатиканСветлое Христово Воскресение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28"Застава Ильича" и "Асса" вошли в коллекцию Роттердамского кинофестиваля
04:03Эксперт спрогнозировал главные схемы интернет-мошенников в 2021 году
03:59В Кургане ликвидировали открытое горение на пилораме
03:32СМИ: сбивший полицейских у Капитолия страдал от галлюцинаций и паранойи
03:12В Кургане локализовали пожар на пилораме
03:07Кинолог рассказал, как развеселить тоскующую собаку
03:04В Кургане загорелась пилорама
02:25Спецназовец рассказал о штурме дома Барданова, стрелявшего в Мытищах
02:21Дочь Заворотнюк обратилась к матери
02:17Аналитик рассказал, как защитить и преумножить сбережения в рублях
02:11Эксперт напомнил о наказании за грязные номера на автомобиле
02:06В США ушел с молотка картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года
02:01В Нижнем Новгороде потушили пожар в ангарах с макулатурой
02:00В Алабаме не менее пяти человек пострадали при стрельбе у бара
01:53Умер актер Артем Тынкасов
01:36Брат короля Иордании заявил, что он под домашним арестом и лишен охраны
01:16Финансист назвал защиту от падения валют
01:07В Сирии испытали уникальный метод наведения ударных беспилотников
01:03Источник: на МКС загерметизировали еще три возможных места утечки воздуха
01:01Слуцкий прокомментировал гибель ребенка в ДНР
Лента новостейМолния