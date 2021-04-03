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Католическая община в России ввела дополнительные ограничения на Пасху
Католическая община в России ввела дополнительные ограничения на Пасху
Храмы Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве на Пасху открыты, однако из-за пандемии пришлось скорректировать ход богослужения, заявил в... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T06:18
2021-04-03T06:18
2021-04-03T06:18
религия и мировоззрение
россия
пасха
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Храмы Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве на Пасху открыты, однако из-за пандемии пришлось скорректировать ход богослужения, заявил в интервью РИА Новости генеральный викарий архиепархии священник Кирилл Горбунов.Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви встречают 4 апреля Воскресение Христово, или Пасху. Праздник установлен в честь главного для христиан события – воскресения Иисуса Христа. По Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день воскрес.Он отметил, что в настоящий момент все храмы архиепархии открыты, а богослужения проходят "по обычному расписанию, с соблюдением необходимых норм безопасности, установленных гражданскими властями — это маски, дезинфекция рук перед причастием, по возможности, соблюдение необходимой дистанции".Согласно литургическим указаниям Конференции католических епископов России на Страстную Неделю и Пасху 2021 года, запрещены традиционные омовения ног в четверг, а в страстную пятницу верующим было рекомендовано дополнить всеобщую молитву прошением "об охваченных эпидемией".Решено было также отказаться от поклонения Святому Кресту "с процессией и целованием распятия". "Вместо этого рекомендуется исполнить одно из песнопений поклонения Святому Кресту, во время которого предстоятель литургии остается у креста, а народ поклоняется кресту, оставаясь на своих местах (стоя или на коленях)", - сказано в документе, опубликованном на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве. Также под запретом оказались процессии (крестные ходы) внутри храмов. "Если в регионе не введен (или отменен) запрет на уличные мероприятия – разрешаются процессии вне стен храма в Вербное воскресенье, в навечерие Пасхи и утром в Пасхальное воскресенье", - заключили в архиепархии.Празднование Пасхи было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году. В 1583 году в римско-католической Церкви папа Григорий XIII ввел новую Пасхалию, названную григорианской. Вследствие изменения Пасхалии изменился и весь календарь. В настоящее время дата католической Пасхи определяется из соотношения лунного и солнечного календарей. Католическая Пасха часто празднуется раньше иудейской или в один день и опережает православную Пасху иногда более чем на месяц.
https://radiosputnik.ria.ru/20210401/pozner-1603764944.html
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россия, пасха
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости.
Храмы Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве
на Пасху
открыты, однако из-за пандемии пришлось скорректировать ход богослужения, заявил в интервью РИА Новости генеральный викарий архиепархии священник Кирилл Горбунов.
Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви встречают 4 апреля Воскресение Христово, или Пасху. Праздник установлен в честь главного для христиан события – воскресения Иисуса Христа. По Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день воскрес.
"Конференция католических епископов России издала специальные нормы для пасхальных богослужений в этом году. К сожалению, от некоторых частей богослужений пришлось отказаться - например, от трогательного и глубокого обряда омовения ног прихожанам, который совершается один раз в год, в Великий Четверг. Будут и некоторые другие ограничения, но это, конечно, намного лучше, чем ситуация прошлого года, когда в абсолютном большинстве наших приходов - в том числе и в кафедральном соборе в Москве - пасхальные службы проходили без участия верующих, и участвовать в них они могли только по трансляции через интернет", - сказал Горбунов.
Он отметил, что в настоящий момент все храмы архиепархии открыты, а богослужения проходят "по обычному расписанию, с соблюдением необходимых норм безопасности, установленных гражданскими властями — это маски, дезинфекция рук перед причастием, по возможности, соблюдение необходимой дистанции".
Согласно литургическим указаниям Конференции католических епископов России на Страстную Неделю и Пасху 2021 года, запрещены традиционные омовения ног в четверг, а в страстную пятницу верующим было рекомендовано дополнить всеобщую молитву прошением "об охваченных эпидемией".
Решено было также отказаться от поклонения Святому Кресту "с процессией и целованием распятия". "Вместо этого рекомендуется исполнить одно из песнопений поклонения Святому Кресту, во время которого предстоятель литургии остается у креста, а народ поклоняется кресту, оставаясь на своих местах (стоя или на коленях)", - сказано в документе, опубликованном на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве. Также под запретом оказались процессии (крестные ходы) внутри храмов. "Если в регионе не введен (или отменен) запрет на уличные мероприятия – разрешаются процессии вне стен храма в Вербное воскресенье, в навечерие Пасхи и утром в Пасхальное воскресенье", - заключили в архиепархии.
Празднование Пасхи было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году. В 1583 году в римско-католической Церкви папа Григорий XIII ввел новую Пасхалию, названную григорианской. Вследствие изменения Пасхалии изменился и весь календарь. В настоящее время дата католической Пасхи определяется из соотношения лунного и солнечного календарей. Католическая Пасха часто празднуется раньше иудейской или в один день и опережает православную Пасху иногда более чем на месяц.