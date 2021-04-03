https://ria.ru/20210403/paskha-1604057393.html

Католическая община в России ввела дополнительные ограничения на Пасху

Католическая община в России ввела дополнительные ограничения на Пасху

Храмы Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве на Пасху открыты, однако из-за пандемии пришлось скорректировать ход богослужения, заявил в... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T06:18

2021-04-03T06:18

2021-04-03T06:18

религия и мировоззрение

россия

пасха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570191363_0:193:2884:1815_1920x0_80_0_0_6f7133ad65c932491ae08c17309c0ad3.jpg

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Храмы Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве на Пасху открыты, однако из-за пандемии пришлось скорректировать ход богослужения, заявил в интервью РИА Новости генеральный викарий архиепархии священник Кирилл Горбунов.Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви встречают 4 апреля Воскресение Христово, или Пасху. Праздник установлен в честь главного для христиан события – воскресения Иисуса Христа. По Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день воскрес.Он отметил, что в настоящий момент все храмы архиепархии открыты, а богослужения проходят "по обычному расписанию, с соблюдением необходимых норм безопасности, установленных гражданскими властями — это маски, дезинфекция рук перед причастием, по возможности, соблюдение необходимой дистанции".Согласно литургическим указаниям Конференции католических епископов России на Страстную Неделю и Пасху 2021 года, запрещены традиционные омовения ног в четверг, а в страстную пятницу верующим было рекомендовано дополнить всеобщую молитву прошением "об охваченных эпидемией".Решено было также отказаться от поклонения Святому Кресту "с процессией и целованием распятия". "Вместо этого рекомендуется исполнить одно из песнопений поклонения Святому Кресту, во время которого предстоятель литургии остается у креста, а народ поклоняется кресту, оставаясь на своих местах (стоя или на коленях)", - сказано в документе, опубликованном на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве. Также под запретом оказались процессии (крестные ходы) внутри храмов. "Если в регионе не введен (или отменен) запрет на уличные мероприятия – разрешаются процессии вне стен храма в Вербное воскресенье, в навечерие Пасхи и утром в Пасхальное воскресенье", - заключили в архиепархии.Празднование Пасхи было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году. В 1583 году в римско-католической Церкви папа Григорий XIII ввел новую Пасхалию, названную григорианской. Вследствие изменения Пасхалии изменился и весь календарь. В настоящее время дата католической Пасхи определяется из соотношения лунного и солнечного календарей. Католическая Пасха часто празднуется раньше иудейской или в один день и опережает православную Пасху иногда более чем на месяц.

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/pozner-1603764944.html

https://ria.ru/20210322/miloserdie-1602404147.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пасха