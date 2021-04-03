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В Австралии сняли на видео, как осьминог напал на туриста

В Австралии сняли на видео, как осьминог напал на туриста

В Западной Австралии на пляже сняли на видео, как осьминог набросился на отдыхающего, сообщает BBC. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T22:56

2021-04-03T22:56

2021-04-03T22:56

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западная австралия

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Западной Австралии на пляже сняли на видео, как осьминог набросился на отдыхающего, сообщает BBC. Жертвой нападения стал геолог Ланс Карлсон. Он рассказал, что собирался искупаться недалеко от курорта, где отдыхал вместе с семьей. Подойдя к воде турист решил, что увидел ската. Но когда вместе со своей двухлетней дочерью приблизился к морскому обитателю, то обнаружил, что это осьминог."Он набросился на нас, это было настоящим шоком", — сказал Карлсон. Молюск обжег Лансу руку, а потом шею и верхнюю часть спины. Позже Карлсон зашел в воду уже один, и осьминог снова напал на него. "Мои очки запотели, вода внезапно стала мутной, я помню, что был потрясен и смущен", — рассказал турист.Щупальца оставили на коже красные рубцы, которые, по словам Ланса, исчезли только после того, как он полил их колой.Карлсон в прошлом был спасателем, он рассказал австралийскому новостному изданию, что в таких случаях предпочтительнее использовать уксус, но его под рукой не было. Турист добавил, что может помочь любая кислота, но оказалось, что и кола работает.

https://ria.ru/20201006/akula-1578238315.html

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