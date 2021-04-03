Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210403/osminog-1604025052.html
В Австралии сняли на видео, как осьминог напал на туриста
В Австралии сняли на видео, как осьминог напал на туриста
В Западной Австралии на пляже сняли на видео, как осьминог набросился на отдыхающего, сообщает BBC. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T22:56
2021-04-03T22:56
туризм
пляжи
туризм
новости - туризм
западная австралия
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155175/27/1551752787_0:314:2000:1439_1920x0_80_0_0_c96a25f7ca41df03b007f9c0ce7803ef.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Западной Австралии на пляже сняли на видео, как осьминог набросился на отдыхающего, сообщает BBC. Жертвой нападения стал геолог Ланс Карлсон. Он рассказал, что собирался искупаться недалеко от курорта, где отдыхал вместе с семьей. Подойдя к воде турист решил, что увидел ската. Но когда вместе со своей двухлетней дочерью приблизился к морскому обитателю, то обнаружил, что это осьминог."Он набросился на нас, это было настоящим шоком", — сказал Карлсон. Молюск обжег Лансу руку, а потом шею и верхнюю часть спины. Позже Карлсон зашел в воду уже один, и осьминог снова напал на него. "Мои очки запотели, вода внезапно стала мутной, я помню, что был потрясен и смущен", — рассказал турист.Щупальца оставили на коже красные рубцы, которые, по словам Ланса, исчезли только после того, как он полил их колой.Карлсон в прошлом был спасателем, он рассказал австралийскому новостному изданию, что в таких случаях предпочтительнее использовать уксус, но его под рукой не было. Турист добавил, что может помочь любая кислота, но оказалось, что и кола работает.
https://ria.ru/20201006/akula-1578238315.html
западная австралия
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155175/27/1551752787_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_585fd375fed2535163bb97ad1447c247.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пляжи, туризм, новости - туризм, западная австралия, австралия

В Австралии сняли на видео, как осьминог напал на туриста

22:56 03.04.2021
 
© Depositphotos / PlanctonVideoОсьминог
Осьминог - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Depositphotos / PlanctonVideo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Западной Австралии на пляже сняли на видео, как осьминог набросился на отдыхающего, сообщает BBC.
Жертвой нападения стал геолог Ланс Карлсон. Он рассказал, что собирался искупаться недалеко от курорта, где отдыхал вместе с семьей.
Подойдя к воде турист решил, что увидел ската. Но когда вместе со своей двухлетней дочерью приблизился к морскому обитателю, то обнаружил, что это осьминог.
"Он набросился на нас, это было настоящим шоком", — сказал Карлсон. Молюск обжег Лансу руку, а потом шею и верхнюю часть спины.
Позже Карлсон зашел в воду уже один, и осьминог снова напал на него. "Мои очки запотели, вода внезапно стала мутной, я помню, что был потрясен и смущен", — рассказал турист.
Щупальца оставили на коже красные рубцы, которые, по словам Ланса, исчезли только после того, как он полил их колой.
Карлсон в прошлом был спасателем, он рассказал австралийскому новостному изданию, что в таких случаях предпочтительнее использовать уксус, но его под рукой не было. Турист добавил, что может помочь любая кислота, но оказалось, что и кола работает.
Акула у побережья Голд-Кост в Австралии - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября 2020, 00:19Туризм
В Австралии серфер рассказал, как акула пыталась утащить его под воду
 
ТуризмПляжиТуризмНовости - ТуризмЗападная АвстралияАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28"Застава Ильича" и "Асса" вошли в коллекцию Роттердамского кинофестиваля
04:03Эксперт спрогнозировал главные схемы интернет-мошенников в 2021 году
03:59В Кургане ликвидировали открытое горение на пилораме
03:32СМИ: сбивший полицейских у Капитолия страдал от галлюцинаций и паранойи
03:12В Кургане локализовали пожар на пилораме
03:07Кинолог рассказал, как развеселить тоскующую собаку
03:04В Кургане загорелась пилорама
02:25Спецназовец рассказал о штурме дома Барданова, стрелявшего в Мытищах
02:21Дочь Заворотнюк обратилась к матери
02:17Аналитик рассказал, как защитить и преумножить сбережения в рублях
02:11Эксперт напомнил о наказании за грязные номера на автомобиле
02:06В США ушел с молотка картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года
02:01В Нижнем Новгороде потушили пожар в ангарах с макулатурой
02:00В Алабаме не менее пяти человек пострадали при стрельбе у бара
01:53Умер актер Артем Тынкасов
01:36Брат короля Иордании заявил, что он под домашним арестом и лишен охраны
01:16Финансист назвал защиту от падения валют
01:07В Сирии испытали уникальный метод наведения ударных беспилотников
01:03Источник: на МКС загерметизировали еще три возможных места утечки воздуха
01:01Слуцкий прокомментировал гибель ребенка в ДНР
Лента новостейМолния