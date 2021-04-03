Тихановская и Алексиевич попросили поддержки у международных структур
МИНСК, 3 апр - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что обратилась вместе с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич к международным структурам с призывом высказать поддержку координационному совету (КС) белорусской оппозиции.
Оппозиция Белоруссии требует проведения новых президентских выборов. В Белоруссии против ряда членов координационного совета оппозиции, созданного по инициативе Тихановской, возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Некоторые его члены находятся в заключении или выехали за пределы Белоруссии, опасаясь уголовного преследования.
"Сегодня вместе со Светланой Алексиевич (член президиума координационного совета, ранее выехала в Германию – ред.) и 55 членами основного состава координационного совета я направила письмо в международные организации и структуры, в том числе – ООН, ОБСЕ, Европарламент, Госдепартамент США и Совет Европы, с призывом выступить в поддержку КС", - говорится в заявлении Тихановской, распространенном в субботу ее пресс-службой.
Политик отметила, что многие лидеры КС находятся "в тюрьме или вынужденно находятся не в Беларуси, а значит, не могут голосовать при принятии решений". " Против членов КС заводят уголовные дела, обвиняют в экстремизме и терроризме", - продолжила она.
Тихановская подчеркнула, что совет действует в правовом поле Белоруссии и власти республики должны прекратить давление на него. "Все, чего мы хотим, – это мирное решение политического кризиса в Беларуси. Призываю международное сообщество поддержать координационный совет. Я создала КС для мирных переговоров, и все это время он действует исключительно в правовом поле", - говорится в обращении.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов координационного совета оппозиции, созданного по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву и осуществляющая оттуда свою деятельность Тихановская включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
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